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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 813581368137813881398140>
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 08:53

❗️Заміна міністра оборони рф: обмін Шойгу на Бєлоусова свідчить про підготовку Кремля до затяжної війни в Україні — Інститут вивчення війни
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 08:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Але якщо у селах таки змушують -- тоді вже простіше на зиму поставити буржуйку в квартирі й вивести її у вікно.

є такі квартири, які спроєктовані тільки під централізоване опалення.
є такі містечка, де похоронил теплокомуненерго і дозволили людям встановлювати власне опалення. влада дальновідна...
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 08:55

  Xenon написав:
❗️Заміна міністра оборони рф: обмін Шойгу на Бєлоусова свідчить про підготовку Кремля до затяжної війни в Україні — Інститут вивчення війни

це путь великих розачарований , наскоком не взяли , то що там затягувати?
просто зачистка одіозних бояр. бо царь хороший
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 08:55

  Игорь Алексеевич написав:Помню хозяин отеля в Болгарии хотел помочь нашим людям и предложил работу - уборка, покраска лавочек и т.д. Оплата на наши деньги 1000грн в день. Из 300чел. проживающих в отеле пришло на утро аж 3чел. Но, ежедневно наши возмущались, что плохо их кормят
одно время в нашей фирме нехватало рук, и молодая персональщица скреативила разместив вакансию "работа в рекламном бизнесе, раздача флаеров, 100 грн в час, преимущество студентам". Её завалили резюме, она перезвонила каждому и сказала этой вакансии уже нет, но есть другая, в холодном неотапливаемом складе 8 часов в день оплата 50 грн/час. Все кому она звонила отказались. Да мы бедные, да деньги нужны, но на халяву. Работать? дурных нет.

это как нищий просит на хлебушек, но дайте ему вместо денег хлебушек и услышите отборный мат вместо благодарности.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 08:58

Вручну чому?

19 март ·
Командування 125 окремої бригади територіальної оборони висловлює вдячність голові Сокільницької об'єднаної територіальної громади Сулимку Тарасу Михайловичу, депутату Гожельнику Руслану Іляровичу та депутатському корпусу Сокільницької об'єднаної територіальної громади, за надання спеціальної інженерної техніки HIDROMEK 102 B, яка буде застосована в смузі оборони бригади для проведення інженерних робіт по облаштуванню фортифікаційних споруд.
Спільними зусиллями до перемоги!
https://www.facebook.com/125tro.lviv.ua/
По буквах:
*спеціальної інженерної техніки HIDROMEK 102 B, яка буде застосована в смузі оборони бригади для проведення інженерних робіт по облаштуванню фортифікаційних споруд.*
Техніка від львів'ян, але і смуга оборони 125 бригади не під Львовом...
Предметом було -- окопи, бліндажі зроблені практично без техніки. Чому? Бо Зе...

Але виявляється навіть в самій бригаді своя техніка є. Тоді чому вручну?
Бо див. перший коментар від вояка з сусідньої бригади.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 08:59

  Ukrainian написав:Молодший лейтенант військова кафедра ? Підеш штурмовиком до Hotab ?

Після військової кафедри зазвичай лейтенант, чи молодший це для тих хто погано вчився? :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 08:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Превратили Донбасс в пустыню, теперь заселим его россиянами!" В Госдуме провозгласили "план Ост"



"Территории России не нужны" (с)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 09:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️Окупанти захопили ще 3 села на кордоні в Харківській області - Мороховець, Олійникове та Зелене, - Deep State

Протягом доби на цих напрямках ворог скоїв 22 штурми, з них 14 - ще тривають. Нині тривають бої за Вовчанськ. Поки що окупант має тактичний успіх.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 09:01

Гей, гей, гей, соколи Оминайте гори, ліси, доли

Допоможи СОБІ САМ.

Тобто зараз можно наводити порядок у цих реєстрах:
при наявності паспорта громадянина України у формі книжечки слід замовити через Дія витяг про місце проживання, якщо витяг не формується чи там інформація неповна, то слід звернути до ЦНАП чи Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади для внесення цих даних (у разі наявності біометричного паспорту громадянина України для виїзду за кордон, то з нього можна взяти УНЗР, щоб він був у базі територіальної громади);
в Електронному кабінеті платника податків слід оновити свої дані за формою № 5ДР (як раз указавши адресу реєстрації згідно з виписки про місце проживання);
на Порталі електронних послуг ПФУ можна оновити свої дані в реєстрі застрахованих осіб;
у сервісному центрі МВС можна оцифрувати свої водійські посвідчення + техпаспорт на авто;
в Управлінні праці та соціального захисту населення актуалізувати інформацію, на підставі якої отриманий статус ВПО, чи скасувати його;
у ДРАЦСі, якщо свідоцтва видані російською мовами, то навідатися до них із заявою, щоб інформація була зазначена українською мовами;
звернутися до своїх навчальних закладів, щоб виправили інформацію в цифрових реєстрах по освітнім документам.
Щось із цього можна вирішити дома, щось -- треба відбивати поріги закладів.

Це хоча б дозволить потім не витрачати часу після візиту до ТЦК та СП. А так навіть у нас фактично черга вже на місяць чи більше. Скоріше за все, інформація ведеться, як в електронному вигляді, так і в паперовому. А з урахуванням того, що доступ до цього реєстру обмежений, то явно на цьому фахівці може бути черга.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 09:01

  _Mykola_ написав:
  Ukrainian написав:Молодший лейтенант військова кафедра ? Підеш штурмовиком до Hotab ?

Після військової кафедри зазвичай лейтенант, чи молодший це для тих хто погано вчився? :lol:

Ні. То часи зазвичайного змінилися. Нині зазвичай - молодший.
detroytred
 
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