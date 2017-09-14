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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 13 тра, 2024 09:04
Goodman написав:
Допоможи СОБІ САМ.
Тобто зараз можно наводити порядок у цих реєстрах:
при наявності паспорта громадянина України у формі книжечки слід замовити через Дія витяг про місце проживання, якщо витяг не формується чи там інформація неповна, то слід звернути до ЦНАП чи Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади для внесення цих даних (у разі наявності біометричного паспорту громадянина України для виїзду за кордон, то з нього можна взяти УНЗР, щоб він був у базі територіальної громади);
в Електронному кабінеті платника податків слід оновити свої дані за формою № 5ДР (як раз указавши адресу реєстрації згідно з виписки про місце проживання);
на Порталі електронних послуг ПФУ можна оновити свої дані в реєстрі застрахованих осіб;
у сервісному центрі МВС можна оцифрувати свої водійські посвідчення + техпаспорт на авто;
в Управлінні праці та соціального захисту населення актуалізувати інформацію, на підставі якої отриманий статус ВПО, чи скасувати його;
у ДРАЦСі, якщо свідоцтва видані російською мовами, то навідатися до них із заявою, щоб інформація була зазначена українською мовами;
звернутися до своїх навчальних закладів, щоб виправили інформацію в цифрових реєстрах по освітнім документам.
Щось із цього можна вирішити дома, щось -- треба відбивати поріги закладів.
Це хоча б дозволить потім не витрачати часу після візиту до ТЦК та СП. А так навіть у нас фактично черга вже на місяць чи більше. Скоріше за все, інформація ведеться, як в електронному вигляді, так і в паперовому. А з урахуванням того, що доступ до цього реєстру обмежений, то явно на цьому фахівці може бути черга.
як пересіченому зрозуміти офіційну мову комунікацій влади, по людськи можна хоч писати, чи все через ШІ? що таке "драсця" (колись бабця казала: "а трасця його матері") а "уензеер"? для чого пересіченому навідуватися в "свій навчальний заклад", це мені в школу піти, чи куди щоб з атестатом щоби що вони зробили з реєстрами? кому куда йти? хто цю простиню сочинив і для якої ЦА?
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 13 тра, 2024 09:11, всього редагувалось 2 разів.
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3
Додано: Пон 13 тра, 2024 09:08
В ЦНАПі і т.д. - місце проживання чи реєстрації?
Наче ж саме реєстрація.
Проживання -- це ЖЕК, домова книга в кооперативі? І то це, якщо офіційна фіксація.
Флай -- дані, які в реєстрах, вони повинні взяти самі. Від пересічного -- тлф, адреса проживання, ел.пошта (якщо є).
Це так як повинно. А вимагати зі стелі кожен посадовець на місці буде, як схоче.
В мене орігінали! доків! на квартиру вимагали... Були послані на хутор і одразу змінили вимогу))
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 13 тра, 2024 09:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 09:12
_Mykola_ написав:
Після військової кафедри зазвичай лейтенант, чи молодший це для тих хто погано вчився?
лейтененат, потім через рік, чи півроку дорисують старшого і забудуть до АТО
така ось історія лейтенанта КПІ 1994 року.
все прелесть, що вже тоді був на руках Военний билет офицера запаса СССР, серпасто-молоткастий.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 09:13
detroytred написав:
В ЦНАПі і т.д. - місце проживання чи реєстрації?
Наче ж саме реєстрація.
Проживання -- це ЖЕК, домова книга в кооперативі? І то це, якщо офіційна фіксація.
Флай -- дані, які в реєстрах, вони повинні взяти самі. Від пересічного -- тлф, адреса проживання, ел.пошта (якщо є).
Це так як повинно. А вимагати зі стелі кожен посадовець на місці буде, як схоче.
а хз, держава настворювала клаудних мікросервісів, а девопсити оркестрацію мусить вміти кожен, називається це в діджіталізаторів як скрам
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 13 тра, 2024 09:18, всього редагувалось 1 раз.
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3
Додано: Пон 13 тра, 2024 09:14
detroytred написав:
Проживання -- це ЖЕК, домова книга в кооперативі? І то це, якщо офіційна фіксація.
Тік токовські юристи радять оформляти у нотаріуса довідка по єдину дитину.
ЖБ аргумент , щоб не флудити з довідками про склад сім"ї.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 09:15
Мифология, окружающая путинский культ Дня Победы, — это не просто восстановление уязвленной российской национальной гордости. Он также способствовал укреплению представлений о российской армии как о непобедимой. Как внутри России, так и среди международной аудитории, помпезность и пропаганда, окружающие этот праздник, побуждают людей считать российскую армию просто слишком огромной и мощной, чтобы ее можно было победить. Это полная чушь. Последние несколько столетий российской истории пестрят громкими военными поражениями, включая Крымскую войну, Русско-японскую войну и неудачное советское вторжение в Афганистан. Россия даже умудрилась проиграть Первую мировую войну, несмотря на то, что начала ее на стороне победителей.
Исторически необоснованная, но широко распространенная вера в неизбежность победы России помогла сформировать слабую реакцию Запада на вторжение в Украину. Когда началась война, большинство западных наблюдателей были уверены, что Украина падет в считанные дни. Даже после того, как украинские военные потрясли мир, выигрывая битву за битвой и освобождая половину оккупированной Россией территории, многие продолжали придерживаться мнения, что победа России в конечном итоге неизбежна. Это пораженческое мышление стало важным фактором, препятствующим усилиям по адекватному вооружению Украины. И это может стать самоисполняющимся пророчеством.
С февраля 2022 года репутация некогда великой армии Путина резко упала, Россия потерпела ряд поражений на поле боя и не смогла добиться решительного перелома в борьбе со своим гораздо меньшим соседом. Российские вооруженные силы остаются грозной силой, и их нельзя недооценивать, но события последних двух лет продемонстрировали, что их также можно победить. Если партнеры Украины наконец дадут ей необходимые инструменты, она доведет дело до конца.
перевод Питера Дикинсона
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2
Додано: Пон 13 тра, 2024 09:17
flyman написав: detroytred написав:
В ЦНАПі і т.д. - місце проживання чи реєстрації?
Наче ж саме реєстрація.
Проживання -- це ЖЕК, домова книга в кооперативі? І то це, якщо офіційна фіксація.
Флай -- дані, які в реєстрах, вони повинні взяти самі. Від пересічного -- тлф, адреса проживання, ел.пошта (якщо є).
Це так як повинно. А вимагати зі стелі кожен посадовець на місці буде, як схоче.
а хз, держава настворювала клаудних мікросервісів, а девопсити оркестрацію мусить вміти кожен
Вперто вимагаєш ПОКАЗАТИ підставу вимоги --- і буде щастя)))
Інакше з чиновниками хоть де ніззя.
Нехай хоч по стелі бігають і верещать хатєлки...
Всюди такі ж вимоги-хатєлки (бо я так хочу), як у деяких тутошніх.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 09:18
vitaliiangel написав:
перевод Питера Дикинсона
дякую, але мені вистачило ойськового московитського параду.
одні поліцейські машини, для придушення смути і міцності маразматичної влади.
ну ще були .... масогабаритні макети чогось там.... хз чого.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 09:25
Goodman написав: _Mykola_ написав:
Після військової кафедри зазвичай лейтенант, чи молодший це для тих хто погано вчився?
лейтененат, потім через рік, чи півроку дорисують старшого і забудуть до АТО
така ось історія лейтенанта КПІ 1994 року.
все прелесть, що вже тоді був на руках Военний билет офицера запаса СССР, серпасто-молоткастий.
Так якщо піджак звичайний, не служивший, запасний, то підвищення звання ж не повинно відбуватися. Чи то заочно на практиці робиться?
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Додано: Пон 13 тра, 2024 09:26
Флай
Це коли отримаєш статус військовослужбовця от тоді будеш беззаперечно виконувати УСІ! БУДЬ-ЯКІ! законні вимоги (хотєлки) накази командири-начальника.
І лише потім, після виконання, якщо схочеш)), то робити інші рухи (обжалувати, в суд, виражати невдоволення тощо).
А))) Ще маєш право перед виконанням -- уточнити наказ. Або одразу доповісти про незмогу виконати.
Це поки цивільні лафа... Яку не кожен з них усвідомлює.
Хоча на практиці не зовсім так.
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