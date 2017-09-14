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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 13 тра, 2024 09:33
UA написав:
На диво, в Києві, напливу нових переселенців харків'ян не спостерігається.
а как вы их узнаёте, по кепке Харків? В Ирпене очень много людей и авто, значительно больше чем до 2022. Особенно авто. По крайней мере на моём районе перейти дорогу еще тот квест. За парковку молчу. Скоро на деревьях будут парковаться. Стала нормальной парковка на тротуарах и сзади кого-то с номерком телефона под лобовым стеклом. Откуда люди естественно хз, номера на авто самые разные, в основном восток. В сильпо очередь чего никогда не было, цены не для бедных.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 09:46
_Mykola_ написав: Goodman написав: _Mykola_ написав:
Після військової кафедри зазвичай лейтенант, чи молодший це для тих хто погано вчився?
лейтененат, потім через рік, чи півроку дорисують старшого і забудуть до АТО
така ось історія лейтенанта КПІ 1994 року.
все прелесть, що вже тоді був на руках Военний билет офицера запаса СССР, серпасто-молоткастий.
Так якщо піджак звичайний, не служивший, запасний, то підвищення звання ж не повинно відбуватися. Чи то заочно на практиці робиться?
Нема різниці в запасі. Хоч кадровий, хоч контрактний, хоч служивший піджак, хоч не служивший піджак.
Після зборів є точно підстава підвищити звання.
Але на практиці - да, ростуть і без отих зборів. Чому? Хз. Мабуть все ж таки є в них (військомів) папірчик. Який не кожному показують.
Ще може бути (як припущення) -- банально вписували фіо у збори. Бо плани по зборах. Збори на папері. Не всі, бо була і частина реальних зборів.
Ну і відповідно підвищували звання в особових справах. Робота кипіла. На папері. Люди в запасі росли в званнях навіть не знаючи про це.
Звісно до 2014... Коли оті військомати мало кого цікавили.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 13 тра, 2024 10:05, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 09:56
_Mykola_ написав:
Ukrainian написав:
Молодший лейтенант військова кафедра ? Підеш штурмовиком до Hotab ?
Після військової кафедри зазвичай лейтенант, чи молодший це для тих хто погано вчився?
наприкінці 90-х
молодший лейтенант для бакалаврів, після закінчення ВК
просто лейтенант через рік для спеціалістів\магістрів, без будь-якого додаткового навчання
Старший лейтенант - можливо через 5-10 років, можливо якщо карєрний трек на цівілці пішов вгору
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Додано: Пон 13 тра, 2024 10:14
detroytred написав:
Флай
Це коли отримаєш статус військовослужбовця от тоді будеш беззаперечно виконувати УСІ! БУДЬ-ЯКІ! законні вимоги (хотєлки) накази командири-начальника.
І лише потім, після виконання, якщо схочеш)), то робити інші рухи (обжалувати, в суд, виражати невдоволення тощо).
А))) Ще маєш право перед виконанням -- уточнити наказ. Або одразу доповісти про незмогу виконати.
Це поки цивільні лафа... Яку не кожен з них усвідомлює.
Хоча на практиці не зовсім так.
а як на практиці?)
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Додано: Пон 13 тра, 2024 10:28
Banderlog написав: detroytred написав:
Флай
Це коли отримаєш статус військовослужбовця от тоді будеш беззаперечно виконувати УСІ! БУДЬ-ЯКІ! законні вимоги (хотєлки) накази командири-начальника.
І лише потім, після виконання, якщо схочеш)), то робити інші рухи (обжалувати, в суд, виражати невдоволення тощо).
А))) Ще маєш право перед виконанням -- уточнити наказ. Або одразу доповісти про незмогу виконати.
Це поки цивільні лафа... Яку не кожен з них усвідомлює.
Хоча на практиці не зовсім так.
а як на практиці?)
Як ото ви з отим вам дзвонившим полковником.
Особливо зараз так)))
Раніше це було, як виключення виключень -- в мене капітан генералу комадиру дивізії сміттєве відро зі своїм сміттям на голову натягнув.
Щоб звільнитися....
А так на практиці, я мав на увазі, що і підлеглий небеззаперчно)) приступає до виконання наказу. Да і начальнику приходиться напружуватися)), а не просто проголосити наказ підлеглому.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 10:37
vitaliiangel написав: UA написав:
На диво, в Києві, напливу нових переселенців харків'ян не спостерігається.
а как вы их узнаёте, по кепке Харків? В Ирпене очень много людей и авто, значительно больше чем до 2022. Особенно авто. По крайней мере на моём районе перейти дорогу еще тот квест. За парковку молчу. Скоро на деревьях будут парковаться. Стала нормальной парковка на тротуарах и сзади кого-то с номерком телефона под лобовым стеклом. Откуда люди естественно хз, номера на авто самые разные, в основном восток. В сильпо очередь чего никогда не было, цены не для бедных.
Говорил с несколькими харьковчанами. Они говорят, что харьковчане не едут в Киев. Дорого.
Днепр и на запад едут
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Додано: Пон 13 тра, 2024 10:37
Із Тиси витягли чергове тіло потопельника, який хотів незаконно покинути Україну, — ДПСУ
Знайдено мертвим 42-річного жителя Закарпаття в гідрокостюмі. Від початку війни це вже 29-та жертва, яка втопилась в Тисі.
Правда, что тела в основном с пулевыми? Или опять ипсо?
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Додано: Пон 13 тра, 2024 10:44
Украинские силы ПВО сбивают лишь 30% ракет. Показатель их эффективности резко снизился, пишет The Wall Street Journal
За последние полгода украинские силы ПВО сбивали в среднем 46% ракет, а для предыдущего полугодия показатель эффективности ПВО составлял 73%, подсчитали журналисты WSJ на основе данных, распространяемых командованием Воздушных сил ВСУ.
Что касается беспилотников, показатель эффективности ПВО изменился незначительно — снизившись лишь на 1%, до 82% в среднем за последние полгода.
Армия РФ, пишет издание, увеличила интенсивность ракетных ударов и ударов дронами по Украине — на 45% по сравнению с предыдущим полугодием. На фоне этого, отмечает WSJ, у ВСУ заканчиваются боеприпасы для систем Patriot, которые были их лучшей защитой от таких атак.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 10:47
Goodman написав:
Допоможи СОБІ САМ.
Тобто зараз можно наводити порядок у цих реєстрах:при наявності паспорта громадянина України у формі книжечки слід замовити через Дія витяг про місце проживання,
якщо витяг не формується чи там інформація неповна,
Помилкова інформація, штамп про місце реестраціі проживання проставлений у паспорті-книжечкі а от тим у кого "пластик" - потрібно.
Востаннє редагувалось Vadim_
в Пон 13 тра, 2024 10:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 10:48
Бандерлог
Доповню:
Комдів теж потім відчебучив -- капітана звільнив. Потім зрозумів, що погарячкував-поспішив, треба було залишити, щоб з'ясувати стосунки...
З горя такого напився, приїхав в частину, виліз з УАЗа і почав поливати всіх навкруги з АК. Благо бухий в стельку, да і темніло вже, всі вспіли полягати на землю.
Коли передзаряжався черговий КПП шмальнув йому у відповідь зі свого. В того трохи прояснилось ...уїхав трезвіти.
І далі, як нічого не бувало)))
Зато в капітана радісний очікуваний дембель. Креативно вирішив свою справу. Проскочив на халяву. Тому що перший і неочікувано.
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