Старий радянський фокус. Хочешь прибрати з посади - відправ на підвищення в дещо інше середовище. Далі службова невідповідність. Не виправдав покладених надій.
Да, но мне кажется, что это не советский способ и цель его немного другая. Это классический способ в менеджменте, возраст которого миллионы лет. Его основная цель подготовить место для своего человека на сладкую должность, которого будущее окружение на новой должности не примет естественно, например, по причине того, что кто-то сам из окружения уже запланировал занять это место.
Поэтому сначала назначают на сладкую должность явного левого агрессивного дегенерата, от которого у всех мягко говоря сильно начинает болеть голова и опускаются руки. Полное несоответствие должности - это про него. Окружение сначала терпит, потом начинает испытывать безнадегу и депрессию, появляются желающие уволиться, свалить, перевестись в другое место службы или работы. Самым активным борцам с новоназначенным на должность дегенератом, если их квалификация в учреждении не высока, позволяют уйти. После чего, выждав паузу, увольняют и самого дегенерата с должности. Потом, типа временно, назначают на должность уже своего человека, ради которого вся схема и затевалась. Все познается в сравнении, как говорится. И окружение с облегчением и даже удовлетворением принимает вновь назначенного на должность другого человека. Как итог работа учреждения становится лучше, успехи деятельности нового человека бесспорны для окружающих. Против него никто не выступает, так как помнят еще попередника дегенерата. Из двух зол окружение выбирает меньшее. И свой человек внедрен.
А что происходит при этом со старым опытным человеком, который занимал ту самую должность еще до временного назначения на нее явного дегенерата? Два варианта основных: он либо уходит сразу на пенсию, либо идет сначала на то самое повышение на должность, с которой он не способен справится и став неадекватом дегенератом для нового окружения будет вскоре уволен на пенсию, но уже с потрепанными нервами. Здесь бывают и исключения, конечно, если умудренный жизненным опытом человек справится с новыми обязанностями. Но таких случаев немного.
Движущей силой этого способа являются подрастающие дети, родители которых хотят пристроить их на сладкие должности, для чего и осуществляют подобные рокировки на должностях в учреждениях, где они занимают более или менее высокие посты.
Banderlog написав:....... Но тримати дітей зараз в харкові причин не бачу.
Детей в Харькове сейчас полно. В отличие от лета 2022.
И мой младший с женой и ребенком сейчас вернулись в Харьков. После 10 дней в США (гостили у нас) и месяца в Испании (активно работали на удаленке, в Харькове это сложно из-за отключений эл-ва). Я только развел руками.
С билетами на поезда в Харьков и из Харькова какие-то непонятки. Укрзалізниця інформую, що потрібні квитки до Київа можно взяти без проблем за тиждень, а у зворотньому напрямку - майже дефіцит, нічого не з'являється.
Не можу логічно це якось об'яснити. Єдина версія, що скоро знову подорожчають.
"Выигрышной стратегией в данном случае будут не мобилизации и прорывы, а медленное давление на Украину превосходящей мощью российского ВПК и экономики в целом, которую, судя по всему, предполагается заставить работать более эффективно. для фронта и тыла»... ...работа министра обороны в России во время войны заключалась в том, чтобы обеспечить армию всем необходимым, в то время как работа Герасимова была «ключевой», поскольку теперь он подчинялся непосредственно Путину-главнокомандующему. «В этом контексте наличие экономиста, человека, который говорил о необходимости фактически подчинить большую часть экономики потребностям оборонного сектора, имеет определенный смысл. Теперь это, по сути, работа финансового администратора, и Белоусов может сделай это»
Источники сообщили, что Запад похоже определился со своей стратегией по Украине. В деталях возможны корректировки, однако общая суть будет выглядеть так.
Американский эстеблишмент все же сошелся во мнении, что идея изоляционизма, продвигаемая Трампом, для США вредна, так как она уничтожает влияние США в мире и искуственно усиливает влияние Англии и Франции, а это означает что такими темпами с Европой придется конкурировать за рынки. Именно этим объясняется легкий рост рейтинга Байдена с одной стороны, и сближение Трампа с Никки Хейли, с другой.
По войне России с Украиной позиция следующая - Путину нельзя дать выиграть, Украине нельзя дать проиграть.
При этом большинство экспертов крайне скептически относятся к перспективе полной победы Украины - ей просто не хватит людских ресурсов. Причина - безграмотное руководство команды Зеленского, которая даром потратила драгоценное время, устроила потивостояние с генералом Залужным и фактически, провалила мобилизацию. Рассматривается следующий вариант. В течение лета и начала осени ВСУ будут самоотверженно отбивать все атаки ВС РФ, в течение которых Россия сожжет основные запасы своей техники. Далее ВСУ получат с Запада боеприпасы и F-16, пойдут вперед, и даже отобьют часть територий. В идеале - ВСУ прорвут российскую оборону и выйдут к Азовскому морю, разорвав российский сухопутный коридор на Крым. Крымский мост к тому времени будет разрушен.
Однако. Всей Украине будет понятно, что секрет успеха, это западное оружие, а не "дипломатия Зеленского". Основная заслуга в передаче оружия Украине будет отдана Англии - т е послу Залужному.
Украинское наступление проходить будет на последнем издыхании. В какой то момент полностью иссякнут ресурсы, у России - технические, у Украины - людские.
Стороны придут к "корейскому перемирию" - без переговоров и без подписания договоров. Просто перестанут стрелять - фраза Зеленского обретет зловещий смысл. Россия и США обменяются кивками - и все.
Естественно, такой вариант не устроит ни российских империалистов, ни украинских ура-патриотов. Российская угроза не исчезнет, а Украина выйдет на перемирие с массой потерянных территорий. Ура-патриоты Украины будут глубоко возмущены. Они будут вопрошать - кто довел до жизни такой??!
А дальше все будет интересно. США уже непреклонны, в 2025 году должны состояться выборы президента Украины, независимо от того будет Украина пребывать в состоянии войны или нет (по факту - не будет). Перед выборами должна пройти полноценная избирательная кампания - т е должны быть допущены к ефиру все телеканалы, работу которых позволяет закон (не только дружественные Порошенко - все). Единый телемарафон должен быть распущен. Выборы должны пройти свободно и демократично - по западным критериям.
Очевидно, на таких выборах Зеленскому - каюк. За период предвыборной кампании ему припомнят все, а уровень жизни рядовых украинцев корректировать будет Запад.
Кто выиграет на этих выборах - Залужный, Разумков, Порошенко, Кличко, сейчас мы гадать не желаем. На выборах увидим.
Куда поденется после выборов Зеленский - так же гадать не хотим. Заметим только, есть высокая вероятность, что Израиль его не примет. В России после всего его просто сдадут в поликлинику для опытов. А во всем остальном мире его достанут спецслужбы США, по делу Коломойского.
Финальная серия сериала "Слуга народа" для главного героя будет совершенно невеселой.