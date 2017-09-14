Источники сообщили, что Запад похоже определился со своей стратегией по Украине. В деталях возможны корректировки, однако общая суть будет выглядеть так.



Американский эстеблишмент все же сошелся во мнении, что идея изоляционизма, продвигаемая Трампом, для США вредна, так как она уничтожает влияние США в мире и искуственно усиливает влияние Англии и Франции, а это означает что такими темпами с Европой придется конкурировать за рынки. Именно этим объясняется легкий рост рейтинга Байдена с одной стороны, и сближение Трампа с Никки Хейли, с другой.



По войне России с Украиной позиция следующая - Путину нельзя дать выиграть, Украине нельзя дать проиграть.



При этом большинство экспертов крайне скептически относятся к перспективе полной победы Украины - ей просто не хватит людских ресурсов. Причина - безграмотное руководство команды Зеленского, которая даром потратила драгоценное время, устроила потивостояние с генералом Залужным и фактически, провалила мобилизацию.

Рассматривается следующий вариант. В течение лета и начала осени ВСУ будут самоотверженно отбивать все атаки ВС РФ, в течение которых Россия сожжет основные запасы своей техники. Далее ВСУ получат с Запада боеприпасы и F-16, пойдут вперед, и даже отобьют часть територий. В идеале - ВСУ прорвут российскую оборону и выйдут к Азовскому морю, разорвав российский сухопутный коридор на Крым. Крымский мост к тому времени будет разрушен.



Однако. Всей Украине будет понятно, что секрет успеха, это западное оружие, а не "дипломатия Зеленского". Основная заслуга в передаче оружия Украине будет отдана Англии - т е послу Залужному.



Украинское наступление проходить будет на последнем издыхании. В какой то момент полностью иссякнут ресурсы, у России - технические, у Украины - людские.



Стороны придут к "корейскому перемирию" - без переговоров и без подписания договоров. Просто перестанут стрелять - фраза Зеленского обретет зловещий смысл. Россия и США обменяются кивками - и все.



Естественно, такой вариант не устроит ни российских империалистов, ни украинских ура-патриотов. Российская угроза не исчезнет, а Украина выйдет на перемирие с массой потерянных территорий. Ура-патриоты Украины будут глубоко возмущены. Они будут вопрошать - кто довел до жизни такой??!



А дальше все будет интересно. США уже непреклонны, в 2025 году должны состояться выборы президента Украины, независимо от того будет Украина пребывать в состоянии войны или нет (по факту - не будет). Перед выборами должна пройти полноценная избирательная кампания - т е должны быть допущены к ефиру все телеканалы, работу которых позволяет закон (не только дружественные Порошенко - все). Единый телемарафон должен быть распущен. Выборы должны пройти свободно и демократично - по западным критериям.



Очевидно, на таких выборах Зеленскому - каюк. За период предвыборной кампании ему припомнят все, а уровень жизни рядовых украинцев корректировать будет Запад.



Кто выиграет на этих выборах - Залужный, Разумков, Порошенко, Кличко, сейчас мы гадать не желаем. На выборах увидим.



Куда поденется после выборов Зеленский - так же гадать не хотим. Заметим только, есть высокая вероятность, что Израиль его не примет. В России после всего его просто сдадут в поликлинику для опытов. А во всем остальном мире его достанут спецслужбы США, по делу Коломойского.



Финальная серия сериала "Слуга народа" для главного героя будет совершенно невеселой.

