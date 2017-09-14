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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81348135813681378138 ... 8140>
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 12:48

- Буткевичу(АТБ) в Киеве свою личную охрану забронить обошлось 5млн грн, но там и охраны то немного

- Получить "критичну інфраструктуру" в НЕ областных центрах стоит 20К. И это со своим ТОВ, попадающим под условия. Если нужен готовый ТОВ - то тут цены от 5К до 30К у.е.

- В местных НЕ областных ТЦК - можно получить отмаз. Пока 3К\лицо + срок до 3 мес. Берут не все и мегаосторожно. С "улицы" вообще нереально зайти.

Собсно бизнесу - быть. Постройка полицейского государства идет. Почему полицейского? Забронены судьи, прокуроры, менты... а адвокаты - неа. Адвокаты с 3-мя детьми будут на вес золота и тоже будут рубать капусту - Адвокат Сергий Гула(с) ))))

Видимо скоро увидим делюгу оставшихся интересных актиков между первым сортом и щипание всех остальных(повышение налогов, штрафов, проверки)... Лица, которые претендовали на делюгу - частично выехали в Англии и Монаки послами и прочими. Частично сняты и отправлены под следствия. Процесс набирает обороты, т.к. шахматная партия в разгаре и королева напару с офицерами должны защитить короля.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Пон 13 тра, 2024 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 12:53

  The_Rebel написав: І на майбутніх виборах народ вибере собі в фаворити таку людину, що вже скаже Зеленському: "Я - Ваш вирок!"

Тема примусової та безстрокової мобілізації зеленої команди не розкрита.
Не піде Зе на вибори.
Буде питляти від виборів.
Коли Захід прижме узурпатора - витче з країни.
Є варіант що витче в найбіліший час.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 12:53

  fox767676 написав:
  Schmit написав:От оптимісти.


що ж оптимістичного, якщо людські ресурси Україи будуть спалені
азовське море звісно - ненаукова фантастика
питання наскільки війна керована і чому вона керована
чому не дали достатньо зброї у 2022
є 2 протилежні версії:
1) Україна могла б розтрощити росію, чого боявся Захід(війна керована)
2) Це б нічого не дало, бо росія непереможна і скільки зброї не дай Україні - нічого не допоможе
Якщо перша має підгрунтя, то сценарій реалістичний

В першу версію я не вірю, що боялися дати багато зброї. Я сприймаю Захід, як колективний ОСББ, чим він і являється. Як можна було дати багато зброї, якщо рішення приймають так багато людей. В такій ситуації кожен думає пропетляти за рахунок інших, це ж треба не тільки пообіцяти на Рамштайні надати якусь зброю, а і потім проштовхувати це всередині країни, інколи всупереч рейтингам, інколи домовляючись з опозицією йдучи їй на якісь поступки і т.п. Важко запустити таку велику бюрократичну машину, як так званий "колективний Захід". Причому думаю, що якби напад стався на натівську Балтику чи Польщу - махіна б запускалася ненабагато швидше.
Але другий варіант також брехня, мільйонна Чечня перемогла (у сенсі вистояла) у першій війні навіть без підтримки Заходу
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 13:01

  dimo_0n написав:- В местных НЕ областных ТЦК - можно получить отмаз. Пока 3К\лицо + срок до 3 мес. Берут не все и мегаосторожно. С "улицы" вообще нереально зайти.

Вже писала про знайомого, який сплатив 5,5тис.дол., щоб отримати відстрочку на 2 місяці. Йому зателефонували через місяць, щоб прийшов до ТЦК.

  dimo_0n написав:Видимо скоро увидим делюгу оставшихся интересных актиков между первым сортом... Лица, которые претендовали на делюгу - частично выехали в Англии и Монаки послами и прочими.

Шо це за брудний натяк на Залужного?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 13:08

Letusrock
Я позавчера Вам задал вопрос, но Вы не появлялись и, возможно пропустили:
Letusrock писал(а):
..........
В той же час міняти необхідно, людьми аналогічної якості та мотивації (причому методом пряника а не кнута).
Методи як цього досягти я вже писав, але тоді Шаман відповів щось типу "де ти був такий розумний весною 2022"

Если не сложно, пожалуйста, повторите или дайте ссылку. Я как-то пропустил
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 13:13

  fler написав:Вже писала про знайомого, який сплатив 5,5тис.дол., щоб отримати відстрочку на 2 місяці. Йому зателефонували через місяць, щоб прийшов до ТЦК.

Ну тут -/+ так же. Так что... Тока бизнес, ничего личного )))

  fler написав:Шо це за брудний натяк на Залужного?

Да не только. Всех щимят, кто в делюгу может влезть. Даже у меня в облцентре есть 2 правящих группы-клана. Вот сейчас на предприятиях подконтрольных лицам из "оппозиции" действующего мера проходят проверки, орестовывают счета.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 13:31

  ЛАД написав:Letusrock
Я позавчера Вам задал вопрос, но Вы не появлялись и, возможно пропустили:
Letusrock писал(а):
..........
В той же час міняти необхідно, людьми аналогічної якості та мотивації (причому методом пряника а не кнута).
Методи як цього досягти я вже писав, але тоді Шаман відповів щось типу "де ти був такий розумний весною 2022"

Если не сложно, пожалуйста, повторите или дайте ссылку. Я как-то пропустил


Чесно кажучи лінь шукати)). Все рівно ж "колеги" розкритикують (це мяко кажучи).
Плюс 95% плюшек вже не подіють або будуть малоефективні через те що на моменті довіра втрачена, "мобілізіція" і всі люди та процеси що дотичні до неї є скомпрометовані
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 13:48

Вже писав про Харків, спробую більше і детальніше(всі думки виключно на відкритих джерелах, інсайдів не маю):
- скоріш за все були махінації з риттям укріплень
- щось таки нарили, бо супутникові знімки є
- як з мінними загородженнями - невідомо
- русня до лінії наритих укріплень не дійшла, але за пару днів дійде
- укріплення не мають значення, якщо не вистачає людей, в мене знайомий був на іншому напрямку за межами Донбасу, в них рота прикривала 10 км фронту.
- якщо в командування нема резервів, то є всі шанси, що русня дійде межі Харкова
- якщо навіть є резерви, великі шанси, що з середини літа матимуть можливість обстрілювати Харків зі стволки.

Ще ходять слухи, що на межі з Сумщиною пара дивізій. Тобто навіть якщо зараз вдасться утримати фронт на Харківщині та Донбасі, є шанс розширення. Тому зараз основне питання - це мобілізація. Це для роздумів тим, кому основні вороги зараз - ТЦКашники.
UPD: про 125 бригаду можу розказати багато цікаво, бо там товариш служив. Але опісля війни. Наприклад, комбат спалив волонтерську тачку з трофейного шмеля. Решту пусля війни.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 14:20

Увесь стан речей і перспективи можна оцінити по оцьому ---- наявності отакого...
Це дрова. Раз отаке є -- і явище, і сам виступ.
https://m.youtube.com/watch?v=Ct0Vf9sgJMI


Зрозуміло, що краще щоб не було обох. Але якщо перше вже є, то ще й друге - це ... Адська суміш.
(Одна справа на кухнях, хфорумах тощо теревініти, а інша - у ВР на усю країну. На весь світ.). І без виправлення хоч чогось. Хоч чогось.
*І без* --- ключове.

Сама велика помилка -- це не туди і не сюди. Напів. Напівміри.

З.и. а може це підставне змонтоване відео????!!!!
Як перевірити, взнати?
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 13 тра, 2024 14:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 14:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Цікаво, а якщо як мій кум: пішов оновлювати дані та оформлювати відстрочку, а йому дали повістку на проходження ВЛК в кінці липня (після 18) то йому штраф теж штраф за несвоєчасне оновлення?
Дюрі-бачі
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