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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 813581368137813881398140>
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 14:24

  detroytred написав:Увесь стан речей і перспективи можна оцінити по оцьому ---- наявності отакого...
Це дрова. Раз отаке є -- і явище, і сам виступ.
https://m.youtube.com/watch?v=Ct0Vf9sgJMI


Зрозуміло, що краще щоб не було обох. Але якщо перше вже є, то ще й друге - це ... Адська суміш.
(Одна справа на кухнях, хфорумах тощо теревініти, а інша - у ВР на усю країну). І без виправлення хоч чогось. Хоч чогось.
*І без* --- ключове.

Сама велика помилка -- це не туди і не сюди. Напів. Напівміри.

З.и. а може це підставне змонтоване відео????!!!!
Як перевірити, взнати?

"Брехня, це все ІПСО".
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 14:33

  sashaqbl написав:............
ІМХО, в Залужного були безумовно великі заслуги. Разом з тим, були й помилки, особливо в кадровій політиці, тобто ніяких системних змін у кадровій політиці не було. Тобто звільняти його було за що.
Разом з тим, ІМХО, основна причина його звільнення - це наполягання на посиленні мобілізації. Сирський погодився не наполягати на мобілізації і очолив Сили Оборони. В результаті маємо, що маємо - повзучий відступ.

Наполягати можна на чому завгодно.
Головне питання - як її провести?
Подивимось, чи допоможе новий закон.
Сьогоднішні проблеми з мобілізацією - наслідки помилок за всі 30 минулих років.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 14:39

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:............
ІМХО, в Залужного були безумовно великі заслуги. Разом з тим, були й помилки, особливо в кадровій політиці, тобто ніяких системних змін у кадровій політиці не було. Тобто звільняти його було за що.
Разом з тим, ІМХО, основна причина його звільнення - це наполягання на посиленні мобілізації. Сирський погодився не наполягати на мобілізації і очолив Сили Оборони. В результаті маємо, що маємо - повзучий відступ.

Наполягати можна на чому завгодно.
Головне питання - як її провести?
Подивимось, чи допоможе новий закон.
Сьогоднішні проблеми з мобілізацією - наслідки помилок за всі 30 минулих років.

Корінець у відповіді на питання --- чим-ким пожертвувати? (Або що понад усе?). Країна, люди, європейські цінності, території, особиста власність.
А потім вже чухати рєпу про методи реалізації. Обирати який краще, доступніше.

Вибір і відповідальність.
Ніхто за можновладців їх функцію не виконає.
Добровольці, приносячи в жертву себе, відстояли суверенітет і лише виграли і поки ще виграють час. Для них. Щоб роздуплились.

Країну вдалось захистити. Тепер черга наступних зі списку вище.
В Успіх це прозвучало --- наймайте хоч малайців (тобто за особисту власність, свої гроші, гроші всіх і кожного -- купляйте).
В Бобуа -- території. Жертвуєм. Відходимо на зручні підготовлені по справжньому позиції назад.
Хотаб -- умовно всіх (хоч і без сітківки) в окопи, якщо користі в тилу не дають. Жертвуєм людьми, європейськими цінностями.

Але рішення приймає влада. Це їх пряма функція.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 13 тра, 2024 14:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 14:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Подивимось, чи допоможе новий закон.
Сьогоднішні проблеми з мобілізацією - наслідки помилок за всі 30 минулих років.

Погоджуюсь. Цей закон, що прийняли - треба було прийняти хоча б у 16 році
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 14:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:В Успіх це прозвучало --- наймайте хоч малайців (тобто за особисту власність, свої гроші, гроші всіх і кожного -- купляйте).

З малайцями(точніше представниками однієї дружньої до наших партнерів південної країни) не працює, розривають контракт при першій же нагоді
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 15:01

  detroytred написав:...............
Корінець у відповіді на питання --- чим-ким пожертвувати? (Або що понад усе?). Країна, люди, європейські цінності, території, особиста власність.
А потім вже чухати рєпу про методи реалізації. Обирати який краще, доступніше.

Вибір і відповідальність.
Ніхто за можновладців їх функцію не виконає.
Добровольці, приносячи в жертву себе, відстояли суверенітет і лише виграли і поки ще виграють час. Для них. Щоб роздуплились.

Країну вдалось захистити. Тепер черга наступних зі списку вище.
В Успіх це прозвучало --- наймайте хоч малайців (тобто за особисту власність, свої гроші, гроші всіх і кожного -- купляйте).
В Бобуа -- території. Жертвуєм. Відходимо на зручні підготовлені по справжньому позиції назад.
Хотаб -- умовно всіх (хоч і без сітківки) в окопи, якщо користі в тилу не дають. Жертвуєм людьми, європейськими цінностями.

Але рішення приймає влада. Це їх пряма функція.

Так казати ще зарано.
Дивлячись що розуміти під "країною".
Країна була і за царя, і за радянських часів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 15:03

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:В Успіх це прозвучало --- наймайте хоч малайців (тобто за особисту власність, свої гроші, гроші всіх і кожного -- купляйте).

З малайцями(точніше представниками однієї дружньої до наших партнерів південної країни) не працює, розривають контракт при першій же нагоді

Значить мало грошей....

Умовно ми повинні сухарі жувати і без труселів, але гроші-майно віддати на умовно малайців та снаряди.
Чехи скікльки грошей назбирали, витрачають час? Нам!!!!
Грубо - ми повинні віддати образно хоч все.
Щоб увесь хфранцузькій легіон, уся голодна Офрика до нас бігли. Найматися.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 15:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Умовно ми повинні сухарі жувати і без труселів, але гроші-майно віддати на умовно малайців та снаряди.

За яку ЗП ви особисто готові лежати в болоті під артою?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 15:05

  ЛАД написав:Так казати ще зарано.
Дивлячись що розуміти під "країною".
Країна була і за царя, і за радянських часів.

Я Залужному в цьому вірю. І поведінку можновладців бачу.

Тобто тому вважаю: найгірший сценарій -- по Дніпру.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 15:11

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Умовно ми повинні сухарі жувати і без труселів, але гроші-майно віддати на умовно малайців та снаряди.

За яку ЗП ви особисто готові лежати в болоті під артою?

Особисто я?
Гарантія отих 15 млн. грн. родині і всі оті, що є, льготи і т.д. І хоч зараз.
Камікадзем в один кінець в машині з вибухівкою на ворожі позиції. З кнопкою підриву у вас. Для надьожності.

Якщо гарантуєте, то стучіть в лічку. Завтра буду у вас. Без жартів. Тіко ключове -- гарантії.

Олександр, одна з головних проблем в усіх сферах, яку маємо за віконцем, і отакі наслідки --- це втрата довіри...

Будівельник он рік тому десь писав про на ланцюг і кулемет, він готов, може. І він не жартував.
Тіко він -- якщо буде треба та призвуть.
А я -- да і без потреби готовий. Добровільно. На це. Саме на це. Але тіко - гарантії.
detroytred
 
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