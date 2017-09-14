Зрозуміло, що краще щоб не було обох. Але якщо перше вже є, то ще й друге - це ... Адська суміш. (Одна справа на кухнях, хфорумах тощо теревініти, а інша - у ВР на усю країну). І без виправлення хоч чогось. Хоч чогось. *І без* --- ключове.
Сама велика помилка -- це не туди і не сюди. Напів. Напівміри.
З.и. а може це підставне змонтоване відео????!!!! Як перевірити, взнати?
sashaqbl написав:............ ІМХО, в Залужного були безумовно великі заслуги. Разом з тим, були й помилки, особливо в кадровій політиці, тобто ніяких системних змін у кадровій політиці не було. Тобто звільняти його було за що. Разом з тим, ІМХО, основна причина його звільнення - це наполягання на посиленні мобілізації. Сирський погодився не наполягати на мобілізації і очолив Сили Оборони. В результаті маємо, що маємо - повзучий відступ.
Наполягати можна на чому завгодно. Головне питання - як її провести? Подивимось, чи допоможе новий закон. Сьогоднішні проблеми з мобілізацією - наслідки помилок за всі 30 минулих років.
sashaqbl написав:............ ІМХО, в Залужного були безумовно великі заслуги. Разом з тим, були й помилки, особливо в кадровій політиці, тобто ніяких системних змін у кадровій політиці не було. Тобто звільняти його було за що. Разом з тим, ІМХО, основна причина його звільнення - це наполягання на посиленні мобілізації. Сирський погодився не наполягати на мобілізації і очолив Сили Оборони. В результаті маємо, що маємо - повзучий відступ.
Наполягати можна на чому завгодно. Головне питання - як її провести? Подивимось, чи допоможе новий закон. Сьогоднішні проблеми з мобілізацією - наслідки помилок за всі 30 минулих років.
Корінець у відповіді на питання --- чим-ким пожертвувати? (Або що понад усе?). Країна, люди, європейські цінності, території, особиста власність. А потім вже чухати рєпу про методи реалізації. Обирати який краще, доступніше.
Вибір і відповідальність. Ніхто за можновладців їх функцію не виконає. Добровольці, приносячи в жертву себе, відстояли суверенітет і лише виграли і поки ще виграють час. Для них. Щоб роздуплились.
Країну вдалось захистити. Тепер черга наступних зі списку вище. В Успіх це прозвучало --- наймайте хоч малайців (тобто за особисту власність, свої гроші, гроші всіх і кожного -- купляйте). В Бобуа -- території. Жертвуєм. Відходимо на зручні підготовлені по справжньому позиції назад. Хотаб -- умовно всіх (хоч і без сітківки) в окопи, якщо користі в тилу не дають. Жертвуєм людьми, європейськими цінностями.
Але рішення приймає влада. Це їх пряма функція.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 13 тра, 2024 14:54, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:............... Корінець у відповіді на питання --- чим-ким пожертвувати? (Або що понад усе?). Країна, люди, європейські цінності, території, особиста власність. А потім вже чухати рєпу про методи реалізації. Обирати який краще, доступніше.
Вибір і відповідальність. Ніхто за можновладців їх функцію не виконає. Добровольці, приносячи в жертву себе, відстояли суверенітет і лише виграли і поки ще виграють час. Для них. Щоб роздуплились.
Країну вдалось захистити. Тепер черга наступних зі списку вище. В Успіх це прозвучало --- наймайте хоч малайців (тобто за особисту власність, свої гроші, гроші всіх і кожного -- купляйте). В Бобуа -- території. Жертвуєм. Відходимо на зручні підготовлені по справжньому позиції назад. Хотаб -- умовно всіх (хоч і без сітківки) в окопи, якщо користі в тилу не дають. Жертвуєм людьми, європейськими цінностями.
Але рішення приймає влада. Це їх пряма функція.
Так казати ще зарано. Дивлячись що розуміти під "країною". Країна була і за царя, і за радянських часів.
detroytred написав:В Успіх це прозвучало --- наймайте хоч малайців (тобто за особисту власність, свої гроші, гроші всіх і кожного -- купляйте).
З малайцями(точніше представниками однієї дружньої до наших партнерів південної країни) не працює, розривають контракт при першій же нагоді
Значить мало грошей....
Умовно ми повинні сухарі жувати і без труселів, але гроші-майно віддати на умовно малайців та снаряди. Чехи скікльки грошей назбирали, витрачають час? Нам!!!! Грубо - ми повинні віддати образно хоч все. Щоб увесь хфранцузькій легіон, уся голодна Офрика до нас бігли. Найматися.
detroytred написав:Умовно ми повинні сухарі жувати і без труселів, але гроші-майно віддати на умовно малайців та снаряди.
За яку ЗП ви особисто готові лежати в болоті під артою?
Особисто я? Гарантія отих 15 млн. грн. родині і всі оті, що є, льготи і т.д. І хоч зараз. Камікадзем в один кінець в машині з вибухівкою на ворожі позиції. З кнопкою підриву у вас. Для надьожності.
Якщо гарантуєте, то стучіть в лічку. Завтра буду у вас. Без жартів. Тіко ключове -- гарантії.
Олександр, одна з головних проблем в усіх сферах, яку маємо за віконцем, і отакі наслідки --- це втрата довіри...
Будівельник он рік тому десь писав про на ланцюг і кулемет, він готов, може. І він не жартував. Тіко він -- якщо буде треба та призвуть. А я -- да і без потреби готовий. Добровільно. На це. Саме на це. Але тіко - гарантії.