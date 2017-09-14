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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81368137813881398140>
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 15:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Гарантія отих 15 млн. грн. родині і всі оті, що є, льготи і т.д. І хоч зараз.
Камікадзем в один кінець в машині з вибухівкою на ворожі позиції. З кнопкою підриву у вас. Для надьожності.

Такої гарантії не може бути апріорі. Але БРка дає 99%, що родина рано чи пізно отримає...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 15:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Гарантія отих 15 млн. грн. родині і всі оті,


ЦІкаво, а якщо нема родини, ні дітей, ні батьків, ні братів
Не дуже жирно для держави поюзати людину буде ?
І може хоч за інвалідність пару міліонів почати давати?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 15:22

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Гарантія отих 15 млн. грн. родині і всі оті, що є, льготи і т.д. І хоч зараз.
Камікадзем в один кінець в машині з вибухівкою на ворожі позиції. З кнопкою підриву у вас. Для надьожності.

Такої гарантії не може бути апріорі. Але БРка дає 99%, що родина рано чи пізно отримає...

Ага. Пограти в гру рано чи пізно.

Ви не зрозуміли думку. Сидіти хоч тиждень в отому окопчику я по здоров'ю не потягну. Загнусь раніше. За просто так. І без пользи для нікого. Навпаки -- тільки втрати для всіх.
Тобто мова була не воювати з БР-кою, очікуючі моменту.
А гарантовано швидко в один кінець з гарантіями. З пользою. Для всіх.
Це якщо особисто. Ви ж за мене особисто запитали.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 15:29

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Гарантія отих 15 млн. грн. родині і всі оті,


ЦІкаво, а якщо нема родини, ні дітей, ні батьків, ні братів
Не дуже жирно для держави поюзати людину буде ?
І може хоч за інвалідність пару міліонів почати давати?

В тому і справа, що отой інвалід буде в комунальній лікарні...
А якісь перці в приватну...

Тобто наче по ринковому -- хто на що сам заробив.
Але якщо придивитися, то перший повинен заробити був не менш перців.

Я на власні очі бачу, як оті вінваліди вже зараз в отій комунальній полікліниці микаються... Це дрова.
Навіть "без черги..." -- це черга купи льготників. Вже зараз.
А поруч приватна -- і перець весело іде без зупинки ще й з кавою. Заробив... на своєму хфронті.

Це не осудження перців і не взятьіпадєліть, це суха констатація. Природній хід речей.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 13 тра, 2024 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 15:43

  detroytred написав:В Успіх це прозвучало --- наймайте хоч малайців (тобто за особисту власність, свої гроші, гроші всіх і кожного -- купляйте).
В Бобуа -- території. Жертвуєм. Відходимо на зручні підготовлені по справжньому позиції назад.
Хотаб -- умовно всіх (хоч і без сітківки) в окопи, якщо користі в тилу не дають. Жертвуєм людьми, європейськими цінностями.
зачем задавать такие простые вопросы? для каждого человека понад усе
1. жизнь и здоровье (то есть не попасть в окоп)
2. Семья (не у всех)
3. деньги
4. статус в обществе
5. удовольствия (не буду перечислять)

времена когда шли умирать за идею давно в прошлом. нет у людей никаких идей за рамками 5 перечисленных пп.

исходя из этого списка все решения власти абсолютно предсказуемы. Обезопасить себя, семью и прислугу от войны, нахапать денег на пару поколений вперёд, получить/сохранить какую то должность со статусом. И жить в своё удовольствие.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 15:47

Віталій
От є у мене чомусь сумніви, що і раніше було не так.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 15:54

  detroytred написав:Віталій
От є у мене чомусь сумніви, що і раніше було не так.

я раньше не жил, историю знаю по книжкам. пусть Лад скажет были ли раньше какие-то идеи за которыми шли люди. При мне таких идей не было, даже за независимость висели листовки что всё у нас своё, нефть, газ и т.д. В итоге даже трусы турецкие.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 13 тра, 2024 16:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 16:00

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Віталій
От є у мене чомусь сумніви, що і раніше було не так.

я раньше не жил, историю знаю по книжкам.

Так от в мене і виникає сумнів, що написане в книжці -- мужик, да і той же князь побіг за атєчество, за батюшку і т.д. -- таким і було.
Бо якщо оті савєцькі ветерани зовсім інше розповідають в узком колі, то що тоді за інші ідейні часи говорити.

Гадаю, що раніше люди були на порядок цинічнішими, ніж зараз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 16:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Так от в мене і виникає сумнів, що написане в книжці -- мужик, да і той же князь побіг за атєчество, за батюшку і т.д.
Гадаю, що раніше люди були на порядок цинічнішими, ніж зараз.


є свіжий приклад (порівняно), який тут часто згадують - парагвайська війна
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 16:05

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Гарантія отих 15 млн. грн. родині і всі оті, що є, льготи і т.д. І хоч зараз.
Камікадзем в один кінець в машині з вибухівкою на ворожі позиції. З кнопкою підриву у вас. Для надьожності.

Такої гарантії не може бути апріорі. Але БРка дає 99%, що родина рано чи пізно отримає...

Держава захищається від шахрайства, тому отримати 15 мільйонів за загиблого непросто https://delo.ua/society/derzava-zaxishh ... ov-431496/
Це означає, що усі інші випадки не підпадають під виплати за загиблого. Якщо просто військовий проходить службу - стоїть в наряді, схопило серце і помер, тоді родина не може претендувати на 15 мільйонів гривень. Те саме стосується побутових смертельних випадків у армії, смерті від хронічних хвороб, самострілів, алкогольного отруєння чи самогубства.

Тобто не всяка смерть на службі це 15 млн. А зараз то і не дають одним траншем, то і на наступні роки вже накопичиться колосальні суми помимо всіх інших видатків.
Ой+
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