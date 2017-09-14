detroytred написав:Гарантія отих 15 млн. грн. родині і всі оті, що є, льготи і т.д. І хоч зараз. Камікадзем в один кінець в машині з вибухівкою на ворожі позиції. З кнопкою підриву у вас. Для надьожності.
Такої гарантії не може бути апріорі. Але БРка дає 99%, що родина рано чи пізно отримає...
detroytred написав:Гарантія отих 15 млн. грн. родині і всі оті, що є, льготи і т.д. І хоч зараз. Камікадзем в один кінець в машині з вибухівкою на ворожі позиції. З кнопкою підриву у вас. Для надьожності.
Такої гарантії не може бути апріорі. Але БРка дає 99%, що родина рано чи пізно отримає...
Ага. Пограти в гру рано чи пізно.
Ви не зрозуміли думку. Сидіти хоч тиждень в отому окопчику я по здоров'ю не потягну. Загнусь раніше. За просто так. І без пользи для нікого. Навпаки -- тільки втрати для всіх. Тобто мова була не воювати з БР-кою, очікуючі моменту. А гарантовано швидко в один кінець з гарантіями. З пользою. Для всіх. Це якщо особисто. Ви ж за мене особисто запитали.
detroytred написав:Гарантія отих 15 млн. грн. родині і всі оті,
ЦІкаво, а якщо нема родини, ні дітей, ні батьків, ні братів Не дуже жирно для держави поюзати людину буде ? І може хоч за інвалідність пару міліонів почати давати?
В тому і справа, що отой інвалід буде в комунальній лікарні... А якісь перці в приватну...
Тобто наче по ринковому -- хто на що сам заробив. Але якщо придивитися, то перший повинен заробити був не менш перців.
Я на власні очі бачу, як оті вінваліди вже зараз в отій комунальній полікліниці микаються... Це дрова. Навіть "без черги..." -- це черга купи льготників. Вже зараз. А поруч приватна -- і перець весело іде без зупинки ще й з кавою. Заробив... на своєму хфронті.
Це не осудження перців і не взятьіпадєліть, це суха констатація. Природній хід речей.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 13 тра, 2024 15:44, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:В Успіх це прозвучало --- наймайте хоч малайців (тобто за особисту власність, свої гроші, гроші всіх і кожного -- купляйте). В Бобуа -- території. Жертвуєм. Відходимо на зручні підготовлені по справжньому позиції назад. Хотаб -- умовно всіх (хоч і без сітківки) в окопи, якщо користі в тилу не дають. Жертвуєм людьми, європейськими цінностями.
зачем задавать такие простые вопросы? для каждого человека понад усе 1. жизнь и здоровье (то есть не попасть в окоп) 2. Семья (не у всех) 3. деньги 4. статус в обществе 5. удовольствия (не буду перечислять)
времена когда шли умирать за идею давно в прошлом. нет у людей никаких идей за рамками 5 перечисленных пп.
исходя из этого списка все решения власти абсолютно предсказуемы. Обезопасить себя, семью и прислугу от войны, нахапать денег на пару поколений вперёд, получить/сохранить какую то должность со статусом. И жить в своё удовольствие.
detroytred написав:Віталій От є у мене чомусь сумніви, що і раніше було не так.
я раньше не жил, историю знаю по книжкам. пусть Лад скажет были ли раньше какие-то идеи за которыми шли люди. При мне таких идей не было, даже за независимость висели листовки что всё у нас своё, нефть, газ и т.д. В итоге даже трусы турецкие.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 13 тра, 2024 16:01, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Віталій От є у мене чомусь сумніви, що і раніше було не так.
я раньше не жил, историю знаю по книжкам.
Так от в мене і виникає сумнів, що написане в книжці -- мужик, да і той же князь побіг за атєчество, за батюшку і т.д. -- таким і було. Бо якщо оті савєцькі ветерани зовсім інше розповідають в узком колі, то що тоді за інші ідейні часи говорити.
Гадаю, що раніше люди були на порядок цинічнішими, ніж зараз.
detroytred написав:Гарантія отих 15 млн. грн. родині і всі оті, що є, льготи і т.д. І хоч зараз. Камікадзем в один кінець в машині з вибухівкою на ворожі позиції. З кнопкою підриву у вас. Для надьожності.
Такої гарантії не може бути апріорі. Але БРка дає 99%, що родина рано чи пізно отримає...
Держава захищається від шахрайства, тому отримати 15 мільйонів за загиблого непросто https://delo.ua/society/derzava-zaxishh ... ov-431496/ Це означає, що усі інші випадки не підпадають під виплати за загиблого. Якщо просто військовий проходить службу - стоїть в наряді, схопило серце і помер, тоді родина не може претендувати на 15 мільйонів гривень. Те саме стосується побутових смертельних випадків у армії, смерті від хронічних хвороб, самострілів, алкогольного отруєння чи самогубства.
Тобто не всяка смерть на службі це 15 млн. А зараз то і не дають одним траншем, то і на наступні роки вже накопичиться колосальні суми помимо всіх інших видатків.