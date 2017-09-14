detroytred написав:Віталій От є у мене чомусь сумніви, що і раніше було не так.
я раньше не жил, историю знаю по книжкам.
Так от в мене і виникає сумнів, що написане в книжці -- мужик, да і той же князь побіг за атєчество, за батюшку і т.д. -- таким і було. Бо якщо оті савєцькі ветерани зовсім інше розповідають в узком колі, то що тоді за інші ідейні часи говорити.
Гадаю, що раніше люди були на порядок цинічнішими, ніж зараз.
я не очень понимаю слови цинизм в применении к большому количеству людей. Есть моральные нормы, которые разные в разных культурах. Например в США категорически запрещено когда мужчина (кроме учителя в школе и полисмена) разговаривает с незнакомым ребенком. Это считается чуть ли не покушением. И верх циннизма так делать.
Существует интегральное для всех времен и культур понятие "ценность человеческой жизни". В 21м веке она геометрически выросла. Права человека всё такое.
Война ведёт к её деградации. 80% сообщений на ветке об этом, вручают повестку заочно - неуважение. Пакуют в бусики, берут непригодных, заставляют проходить ВЛК всё это снижение ценности жизни человека.
Вместо тоого чтобы проанализировать почему стало мало желающих, власть идёт на снижение ценности человеческой жизни. Хотя ради сохранения жизней мы вроде как и воюем. Или надо сохранить жизни 1го сорта ценой жизней 2го? пусть так и скажут, а народ подумает.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 13 тра, 2024 16:36, всього редагувалось 2 разів.
Польша отменила запланированные переговоры с Украиной по экспорту зерна из-за обвинения министра агрополитики в коррупции
Польша отказалась от запланированных на 14 мая переговоров с Украиной по решению проблемы экспорта зерна из-за скандала, связанного с обвинениями в коррупции бывшего министра агрополитики Николая Сольского.
"Переговоры с Киевом прерваны, потому что мы не будем вести обсуждение с людьми, обвиняемыми в коррупции", - пояснил Колодзейчак
Колодзейчак отметил, что предварительные раунды переговоров оказались сложными, хотя стороны пытались найти общий язык.
Держава захищається від шахрайства, тому отримати 15 мільйонів за загиблого непросто https://delo.ua/society/derzava-zaxishh ... ov-431496/ Це означає, що усі інші випадки не підпадають під виплати за загиблого. Якщо просто військовий проходить службу - стоїть в наряді, схопило серце і помер, тоді родина не може претендувати на 15 мільйонів гривень. Те саме стосується побутових смертельних випадків у армії, смерті від хронічних хвороб, самострілів, алкогольного отруєння чи самогубства.
Тобто не всяка смерть на службі це 15 млн. А зараз то і не дають одним траншем, то і на наступні роки вже накопичиться колосальні суми помимо всіх інших видатків.
Пренепріємніший момент. На межі шулерства.
Виходить, що мобілізують згідно Конституційного обов'язку захищати країну. А після цього службу в наряді і т.д., на яку Самі ж направили мобілізованого, -- вважають просто виконанням-несенням вслужби.
Хоча повинно бути -- тіко визначили мобілізованим, то все - вже на захисті. Звісно окрім п'янки тощо. Навіть самогубство я б все ж таки відніс до "загинув при захисті від агресії". Стріляються ж не для задоволення. А на службі мобілізованим для виконання Конституційного обов'язку по захисту держави від агресії.
detroytred написав:Бо якщо оті савєцькі ветерани зовсім інше розповідають в узком колі, то що тоді за інші ідейні часи говорити.
в 80х дедушки на лавочке мне рассказывали, что сталин был хороший вождь, все его уважали и в стране был порядок. А после него началось воровство и хаос. Денег они не накосили, на счёт семьи не знаю, положение в обществе было рабоче-крестьянское. Получается жизнь такие дедушки прожили за идею. Коммунизм или что то в этом роде. И наверное сейчас стояли бы в очереди в ТЦК.
Xenon написав:
❗️Мужчины, которые получат несколько штрафов за уклонение от мобилизации, затем могут быть привлечены к уголовной ответственности — член оборонного комитета Совета Федиенко
и что всех ухылянтов пересажают? власть загоняет себя в тупик такими заявлениями.
Костяк переляканих пенсіонерів , порадившись в черзі в лікарні через бойові дії постановили . Що " розумові фантазії і ссилкі " сдавайтесь поки не піздно .
Не бажаючі захищать Батьківщину обізнані у війсковій справі , разом з "котловиками "- Захищати Україну -цинічно і безвідповідально для мого здоров,я . Хочу щоб мене замочили за 15 міл ., але хтож іх віддасть , ( перерва для вбиральні ) ні не хочу -обманють . (Черні думки вбиральні )
Дехто вибравшись із бані -щось написав . Дуже грандіозне .
Деякі дуже фліртують з жінками , обвинуваючи їх в обмані . Моя вам порада - ви їх не переможите .
НОВА ТЕМА з закордону не відпустять , економика рухне
detroytred написав:Віталій От є у мене чомусь сумніви, що і раніше було не так.
я раньше не жил, историю знаю по книжкам. пусть Лад скажет были ли раньше какие-то идеи за которыми шли люди. При мне таких идей не было, даже за независимость висели листовки что всё у нас своё, нефть, газ и т.д. В итоге даже трусы турецкие.
❗️Мужчины, которые получат несколько штрафов за уклонение от мобилизации, затем могут быть привлечены к уголовной ответственности — член оборонного комитета Совета Федиенко
Держава в особі тцк ухиляється від своїх обов'язків - лише штрафувати вирішили, якщо є реєстри що забороняє направити повістку поштою, тримати корінець від Укрпошти щоб були достатні докази щодо виконання зі свого боку необхідних дій? Відповідь на поверхні - з повістки на пошту гроші готівкою кліент не заплатить!
холява написав:Суть сьогодняшніх діалогів на форумі .
Костяк переляканих пенсіонерів , порадившись в черзі в лікарні через бойові дії постановили . Що " розумові фантазії і ссилкі " сдавайтесь поки не піздно .
Не бажаючі захищать Батьківщину обізнані у війсковій справі , разом з "котловиками "- Захищати Україну -цинічно і безвідповідально для мого здоров,я . Хочу щоб мене замочили за 15 міл ., але хтож іх віддасть , ( перерва для вбиральні ) ні не хочу -обманють . (Черні думки вбиральні )
Дехто вибравшись із бані -щось написав . Дуже грандіозне .
Деякі дуже фліртують з жінками , обвинуваючи їх в обмані . Моя вам порада - ви їх не переможите .
НОВА ТЕМА з закордону не відпустять , економика рухне
Як Ви доросла людина своїм дітям пояснювали що таке повага,справедливість та людська цінність? Треба до ВСІХ відноситися так само як хочеш щоб до тебе відношення було таке саме .