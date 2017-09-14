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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8137813881398140
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 17:00

sens

Я разом с Хотабом у всіх проявах мислення .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 17:00

  холява написав:Суть сьогодняшніх діалогів на форумі .

Костяк переляканих пенсіонерів , порадившись в черзі в лікарні через бойові дії постановили .
Що " розумові фантазії і ссилкі " сдавайтесь поки не піздно .

Не бажаючі захищать Батьківщину обізнані у війсковій справі , разом з "котловиками "-
Захищати Україну -цинічно і безвідповідально для мого здоров,я .
Хочу щоб мене замочили за 15 міл ., але хтож іх віддасть , ( перерва для вбиральні ) ні не хочу -обманють . (Черні думки вбиральні )

Дехто вибравшись із бані -щось написав . Дуже грандіозне .

Деякі дуже фліртують з жінками , обвинуваючи їх в обмані . Моя вам порада - ви їх не переможите .

НОВА ТЕМА з закордону не відпустять , економика рухне

Героям слава!

Коли будете їхати між биків на дорогах або в маршрутці --- отам ваша хоробрість, впевненість, зорке око, точна оцінка, бажання переконати, донести свою думку, зауваження і т.д. будуть більш доречні, корисні, практичні, дієві.
Бо тут потеревініти місце...

Але ви чомусь тіко спостерігаєте на них. І тут розповідаєте про ці свої такі пригоди.

З.и. давайте на противагу тому, що вас не задовільняє тут, свої вдохновляючі захопливі історії.
Буде і баланс.
І головне -- цікаво. Інформативно. Конструктивно.
І найголовне -- корисно. Серйозно! Баланс буде.

Бо таке враження, що вам і Ко хтось заважає, забороняє позитив тут писати.
От тоді суть сьогоднішніх діалогів буде іншою. Все це у ваших руках.

З.и. я вчора вашого колегу бойового медика добровольця з перших днів зустрів.
Три операції на животі...
Зараз в СЗЧ...
Отака реальність -- отакі різні долі. Лотерея.
Якщо я його розповіді тут накнопаю, то переживаю за вас -- якщо у вас така реакція на майже нейтральні кейси.
Але і без урахування вас, я притримуюсь суворих обмежень стосовно негативних моментів битія. Не пишу.
Як там Успіх два роки тому про себе вказав - що щось не більше 10%)), каже. Норм. Майже нейтралка.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 13 тра, 2024 17:37, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 17:13

  sashaqbl написав:Вже писав про Харків, спробую більше і детальніше(всі думки виключно на відкритих джерелах, інсайдів не маю):
- скоріш за все були махінації з риттям укріплень
- щось таки нарили, бо супутникові знімки є
- як з мінними загородженнями - невідомо
- русня до лінії наритих укріплень не дійшла, але за пару днів дійде
- укріплення не мають значення, якщо не вистачає людей, в мене знайомий був на іншому напрямку за межами Донбасу, в них рота прикривала 10 км фронту.
- якщо в командування нема резервів, то є всі шанси, що русня дійде межі Харкова
- якщо навіть є резерви, великі шанси, що з середини літа матимуть можливість обстрілювати Харків зі стволки.

Ще ходять слухи, що на межі з Сумщиною пара дивізій. Тобто навіть якщо зараз вдасться утримати фронт на Харківщині та Донбасі, є шанс розширення. Тому зараз основне питання - це мобілізація. Це для роздумів тим, кому основні вороги зараз - ТЦКашники.
UPD: про 125 бригаду можу розказати багато цікаво, бо там товариш служив. Але опісля війни. Наприклад, комбат спалив волонтерську тачку з трофейного шмеля. Решту пусля війни.

Закон про посилення мобілізації прийняли запізно (і знову хто ж винен?).
Тепер, поки наберуть вдосталь нових людей, навчать користуватись зброєю... пройдуть місяці, яких у нас нема. Швидккий вихід бачу тільки один - негайно залучити до оборони частину людей, які вже підготовлені (здогадуєтесь, кого), але ні, вони ж недоторкані згідно з новим законом. Ну тоді очікуємо...
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:НОВА ТЕМА з закордону не відпустять , економика рухне

Якщо це до мене то
«Окрім моральних питань, пов'язаних з цією обіцянкою, виникає обурення через можливість втрати робочої сили. Тисячі українців, що проживають у Польщі, можуть бути змушені покинути свої місця роботи Звіт компанії Deloitte показав, що українські біженці внесли 0,7-1,1% до ВВП Польщі у 2023 році, а в довгостроковій перспективі, за оцінками, цей ефект зросте до 0,9-1,35%.»

"Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання", - сказав він.
Канцлер також закликав українців у Німеччині працевлаштовуватися.
"Ми сподіваємося, що ті, хто приїхав з України, щойно вони зможуть працювати, будуть працювати. Варто сказати, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці", - підкреслив він.
d44
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 17:29

  d44 написав: І європейці заявляють, що якщо уїдуть українці то у них станеться еконмічна криза.

Швейцарські політики виступають за повернення до України 11 тис. чоловіків, — Neue Zürcher Zeitung
Старший віце-президент з питань притулку Швейцарської народної партії Паскаль Шмід планує підняти це питання в парламенті:
Той факт, що Швейцарія також вже два роки приймає дезертирів і підтримує їх грошима платників податків, робить статус захисту абсурдним. Якби існування Швейцарії було під загрозою, ми були б не раді, якби інші країни прийняли сотні тисяч наших солдатів.
https://t.me/c/1923909743/1927
  d44 написав: І хтось вірить, що допомогу "соглосовують", а поки треба затикати фронт "ухилянтами"?

Ніхто нічого не узгоджує, а все, що нам надходить, то виключно МАННА НЕБЕСНА))). А всякі Рамштайни та іже з ними зустрічі на міжнародній арені - звичайний цирк.. Нема слів.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 17:35

  budivelnik написав:
  yama написав:не вірю . Ти захочеш на певну посаду , тебе туди не візьмуть і пошлють куди захочуть.
Зайди на Левицького 67 і там поспілкуйся, ніяких данних там не вимагають , а аваріанти рекрутингу-покажуть
Якщо буде такий як тобі подобається - тільки тоді погодишся і підеш оформлятись
Не буде - подякуєш і підеш навіть шоколадку не втративши.

щойно на днях Тарас Чмут в двохгодинному інтервью , сказав не дослівно що пофіг на яку посаду ти прийшов - тебе запхають туди де дефіцит
https://www.youtube.com/watch?v=lbBZuqROzfs&t=675s

тут чувак розказує що зміг потрапити в ту бригаду в яку хотів тільки після госпіталю і поранення https://youtu.be/OuULy5uI4cY?si=FyTB-PKFBjUN9KBj таймінг не скажу

Левицького 67 - ЦНАП Личаківського району ?
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 17:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Швейцарські політики виступають за повернення до України 11 тис. чоловіків,
....хотів расписати законну процедуру та реалізацію екстрадиції у Європі, але згадав, що це ж ви мені расказували про життя у Франції :)
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 17:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Швидккий вихід бачу тільки один - негайно залучити до оборони частину людей, які вже підготовлені (здогадуєтесь, кого), але ні, вони ж недоторкані згідно з новим законом. Ну тоді очікуємо...

При всій повазі, не здогадусь, де можна знайти підготовлених стрільців, кулеметників, гранатометників, мінометників, артилеристів. Підкажете, де?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 17:49

есть видео уличных боёв в Волчанске
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 17:54

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Швидккий вихід бачу тільки один - негайно залучити до оборони частину людей, які вже підготовлені (здогадуєтесь, кого), але ні, вони ж недоторкані згідно з новим законом. Ну тоді очікуємо...

При всій повазі, не здогадусь, де можна знайти підготовлених стрільців, кулеметників, гранатометників, мінометників, артилеристів. Підкажете, де?

Він думає що Детройт з-за кафедри відстрілювався з кулемета від курсантів.
Чи суддя в суді від адвоката
Наркомани, блд((
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