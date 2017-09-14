Додано: Пон 13 тра, 2024 17:00

холява написав: Суть сьогодняшніх діалогів на форумі .



Костяк переляканих пенсіонерів , порадившись в черзі в лікарні через бойові дії постановили .

Що " розумові фантазії і ссилкі " сдавайтесь поки не піздно .



Не бажаючі захищать Батьківщину обізнані у війсковій справі , разом з "котловиками "-

Захищати Україну -цинічно і безвідповідально для мого здоров,я .

Хочу щоб мене замочили за 15 міл ., але хтож іх віддасть , ( перерва для вбиральні ) ні не хочу -обманють . (Черні думки вбиральні )



Дехто вибравшись із бані -щось написав . Дуже грандіозне .



Деякі дуже фліртують з жінками , обвинуваючи їх в обмані . Моя вам порада - ви їх не переможите .



НОВА ТЕМА з закордону не відпустять , економика рухне Суть сьогодняшніх діалогів на форумі .Костяк переляканих пенсіонерів , порадившись в черзі в лікарні через бойові дії постановили .Що " розумові фантазії і ссилкі " сдавайтесь поки не піздно .Не бажаючі захищать Батьківщину обізнані у війсковій справі , разом з "котловиками "-Захищати Україну -цинічно і безвідповідально для мого здоров,я .Хочу щоб мене замочили за 15 міл ., але хтож іх віддасть , ( перерва для вбиральні ) ні не хочу -обманють . (Черні думки вбиральні )Дехто вибравшись із бані -щось написав . Дуже грандіозне .Деякі дуже фліртують з жінками , обвинуваючи їх в обмані . Моя вам порада - ви їх не переможите .НОВА ТЕМА з закордону не відпустять , економика рухне

Героям слава!Коли будете їхати між биків на дорогах або в маршрутці --- отам ваша хоробрість, впевненість, зорке око, точна оцінка, бажання переконати, донести свою думку, зауваження і т.д. будуть більш доречні, корисні, практичні, дієві.Бо тут потеревініти місце...Але ви чомусь тіко спостерігаєте на них. І тут розповідаєте про ці свої такі пригоди.З.и. давайте на противагу тому, що вас не задовільняє тут, свої вдохновляючі захопливі історії.Буде і баланс.І головне -- цікаво. Інформативно. Конструктивно.І найголовне -- корисно. Серйозно! Баланс буде.Бо таке враження, що вам і Ко хтось заважає, забороняє позитив тут писати.От тоді суть сьогоднішніх діалогів буде іншою. Все це у ваших руках.З.и. я вчора вашого колегу бойового медика добровольця з перших днів зустрів.Три операції на животі...Зараз в СЗЧ...Отака реальність -- отакі різні долі. Лотерея.Якщо я його розповіді тут накнопаю, то переживаю за вас -- якщо у вас така реакція на майже нейтральні кейси.Але і без урахування вас, я притримуюсь суворих обмежень стосовно негативних моментів битія. Не пишу.Як там Успіх два роки тому про себе вказав - що щось не більше 10%)), каже. Норм. Майже нейтралка.