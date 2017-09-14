Додано: Пон 13 тра, 2024 19:39

vitaliiangel написав: Существует интегральное для всех времен и культур понятие "ценность человеческой жизни". В 21м веке она геометрически выросла. Права человека всё такое.



Война ведёт к её деградации. 80% сообщений на ветке об этом, вручают повестку заочно - неуважение. Пакуют в бусики, берут непригодных, заставляют проходить ВЛК всё это снижение ценности жизни человека.



Вместо тоого чтобы проанализировать почему стало мало желающих, власть идёт на снижение ценности человеческой жизни. Хотя ради сохранения жизней мы вроде как и воюем. Или надо сохранить жизни 1го сорта ценой жизней 2го? пусть так и скажут, а народ подумает. Существует интегральное для всех времен и культур понятие "ценность человеческой жизни". В 21м веке она геометрически выросла. Права человека всё такое.Война ведёт к её деградации. 80% сообщений на ветке об этом, вручают повестку заочно - неуважение. Пакуют в бусики, берут непригодных, заставляют проходить ВЛК всё это снижение ценности жизни человека.Вместо тоого чтобы проанализировать почему стало мало желающих, власть идёт на снижение ценности человеческой жизни. Хотя ради сохранения жизней мы вроде как и воюем. Или надо сохранить жизни 1го сорта ценой жизней 2го? пусть так и скажут, а народ подумает.

і до якої границі цінність людського життя доросла? Ця цінність це скільки в грошах? ) ви вважаєте цінність вашого життя поняттям безумовним . Но думаю мало хто погодиться з вами. Ні на словах ми всі ЗА, але коли дійде справа до діла... і потом чим міряти ту цінність?1. За скільки ви готові віддати своє життя?2. Що ви готові віддати за збереження життя , веселого привітного хлопця, долярчика? На скільки воно цінне?) Як гадаєте на скільки цінне ваше життя для піхотного командира? Він готовий вас обміняти по курсу 1 до 7 росіян? А 1 до 3? За який курс обміну його похвалять а за який одругають?А ви по якому курсу готові міняти СВОЄ життя? 1 до 7 мало? Тоді 1 до 10?))) Перепрошую, питання цинічне і не коректне.вами розмінюватись не можно!А долярчиком? По якому курсу долярчика міняєм? 1 до 7? Афєгєнний ж курс долярчика... ))) такого насправді нема. Протівнік прєдлагає мінятись 1 до 3 для збереження статусу кво. Міняємось? Якшо розмін 1 до 1,5 то ми перестаєм мінятись і уходим на нові позиції де курс кращий?) Хтось скаже ну це ж не всіх міняють. Правильно не всіх. Скажімо на 1 км фронту в день в нас з ними розмін 1 долярчик до 3 пі. Обмін не дуже жвавий, но торгуємось ми більше 2 років і продовжуєм, щоб вийти на переговори з кращими умовами.))) Поки умови стають гірші, і долярчики добуваються все складніше)