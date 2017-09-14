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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81418142814381448145 ... 8147>
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 19:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Сидіти хоч тиждень в отому окопчику я по здоров'ю не потягну. Загнусь раніше. За просто так. І без пользи для нікого. Навпаки -- тільки втрати для всіх.

Угу як уралами вивзити майно з аердромів то у тебе здоров'я вистачало про що сам тут писав,а як відробляти крадене то ти вже і загнешся - хитродупий воєнпенс. У мого кума 59-и річного воєнпенса здоров'я теж так собі, але він не крав і він воює.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 19:11

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:По ленд-лізу президент США мав право надавати багато зброї Україні без усіляких бюрократичних процедур. В цьому і є(була) суть ленд-лізу. Скільки дав? Нуль. Це рішення Байдена і тільки Байдена, не потрібно перекладати відповідальність на так званий "колективний Захід".


Дійсно було б цікаво почути експертні думки з цього приводу. Нас кормили поясненнями що "й так дають, тому ленд-ліз не був потрібен". Якщо все так як ви пишете то "це зрада"

Нас це кого? Я телемарафонів майже не дивлюсь тому мене нічим не кормили.
Зрада ким і кого?
Я особисто ніякої зради не бачу по причині того що не думаю що від України сильно залежало рішення в цих питаннях. Давати чи не давати зброю напевно вирішують в США а не в Україні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 19:16

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Швидккий вихід бачу тільки один - негайно залучити до оборони частину людей, які вже підготовлені (здогадуєтесь, кого), але ні, вони ж недоторкані згідно з новим законом. Ну тоді очікуємо...

При всій повазі, не здогадусь, де можна знайти підготовлених стрільців, кулеметників, гранатометників, мінометників, артилеристів. Підкажете, де?

серед непридатних в мирний час, що були комісовані і не мають ні звання, ні досвіду ні бажання
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 19:17

  Hotab написав:flyman

на третій рік повномаштабної таки прийме ВРУ стан війни, чи буде далі щотримісяці тягнути кота за хвіст?


Особисто для тебе зміниться шо?
Ти знайдеш «потєрянноє дєло», прививки, сітківка прикріпне?

але толком ніхто не може


Він теж не може. І пояснити теж.

Підтримую. Залюбили цим неіснуючим "станом війни".
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 19:19

  Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич а что ты готов еще оставить, чтоб всё завершилось?
Точно так же готов как и ты и многие др. на форуме.Опять же я уже не тот вояка, т.к возраст. Но понимаю и молодых. Умирать только начав жить не всем охота. Да и честно говоря всё оружие которое нам поступает, то оно с вагона и сразу в бой. Из сводки видно, что оружия у нас типа как 10 баксов в кармане хватает на покушать, но не для глобальных финансовых проектов. Если оружие с вагона и сразу в бой только для обороны, то мы так и будем метр за метром отходить то на один рубеж, потом на др. и теряя людей не достигая даже планов хорошей многомесячной обороны, что бы эта оборона могла удерживать врага для наращивания в тылу хорошего резерва.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 19:21

  d44 написав: что основной объем помощи Украина и так уже получает не от США, а от других членов НАТО

Так, це правда.
Правда є проблема. Європа не може дати більше. А США може, але не хоче.
Тому тільки в США є реальні можливості закінчити війну більш-менш швидко.
В Європи таких можливостей немає. Війна буде тягнутись роками.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 13 тра, 2024 19:22, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 19:24

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:По ленд-лізу президент США мав право надавати багато зброї Україні без усіляких бюрократичних процедур. В цьому і є(була) суть ленд-лізу. Скільки дав? Нуль. Це рішення Байдена і тільки Байдена, не потрібно перекладати відповідальність на так званий "колективний Захід".


Дійсно було б цікаво почути експертні думки з цього приводу. Нас кормили поясненнями що "й так дають, тому ленд-ліз не був потрібен". Якщо все так як ви пишете то "це зрада"


Неодноразово викладав тут відео від "Diaspora UA" та інших про те, як наші чудодипломати саботували ленд-ліз. Для виконавння цього закону повинен був бути хоча б офіційний запит від України, та його не було. Нам же розповідали з усіх утюгів що ленд-ліз це лише запасний варіант, все і так дають безплатно, а там треба буде платити...
Ну нє, то нє.
Результат.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 13 тра, 2024 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 19:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:В цьому і є(була) суть ленд-лізу. Скільки дав? Нуль.
Ні не перекручуйте це наш геніальний генеральний верховний головнокомандувач заявив ( в особі завгоспа пана Єрмака) , що нам треба все на халяву, а на лендліз ми згідні
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 19:34

  холява написав:Хочу щоб мене замочили за 15 міл ., але хтож іх віддасть , ( перерва для вбиральні ) ні не хочу -обманють .

вспомнилось...
"не, вы мне деньги положите на сберкнижку на мое имя, когда на дело пойдем она мне душу согреет..."(с)
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 19:39

  vitaliiangel написав:Существует интегральное для всех времен и культур понятие "ценность человеческой жизни". В 21м веке она геометрически выросла. Права человека всё такое.

Война ведёт к её деградации. 80% сообщений на ветке об этом, вручают повестку заочно - неуважение. Пакуют в бусики, берут непригодных, заставляют проходить ВЛК всё это снижение ценности жизни человека.

Вместо тоого чтобы проанализировать почему стало мало желающих, власть идёт на снижение ценности человеческой жизни. Хотя ради сохранения жизней мы вроде как и воюем. Или надо сохранить жизни 1го сорта ценой жизней 2го? пусть так и скажут, а народ подумает.
і до якої границі цінність людського життя доросла? Ця цінність це скільки в грошах? ) ви вважаєте цінність вашого життя поняттям безумовним . Но думаю мало хто погодиться з вами. Ні на словах ми всі ЗА, але коли дійде справа до діла... і потом чим міряти ту цінність?
1. За скільки ви готові віддати своє життя?
2. Що ви готові віддати за збереження життя , веселого привітного хлопця, долярчика? На скільки воно цінне?) Як гадаєте на скільки цінне ваше життя для піхотного командира? Він готовий вас обміняти по курсу 1 до 7 росіян? А 1 до 3? За який курс обміну його похвалять а за який одругають?
А ви по якому курсу готові міняти СВОЄ життя? 1 до 7 мало? Тоді 1 до 10?))) Перепрошую, питання цинічне і не коректне.
вами розмінюватись не можно!
А долярчиком? По якому курсу долярчика міняєм? 1 до 7? Афєгєнний ж курс долярчика... ))) такого насправді нема. Протівнік прєдлагає мінятись 1 до 3 для збереження статусу кво. Міняємось? Якшо розмін 1 до 1,5 то ми перестаєм мінятись і уходим на нові позиції де курс кращий?) Хтось скаже ну це ж не всіх міняють. Правильно не всіх. Скажімо на 1 км фронту в день в нас з ними розмін 1 долярчик до 3 пі. Обмін не дуже жвавий, но торгуємось ми більше 2 років і продовжуєм, щоб вийти на переговори з кращими умовами.))) Поки умови стають гірші, і долярчики добуваються все складніше)
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