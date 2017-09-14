Угу як уралами вивзити майно з аердромів то у тебе здоров'я вистачало про що сам тут писав,а як відробляти крадене то ти вже і загнешся - хитродупий воєнпенс. У мого кума 59-и річного воєнпенса здоров'я теж так собі, але він не крав і він воює.
|
|
|
Додано: Пон 13 тра, 2024 19:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Угу як уралами вивзити майно з аердромів то у тебе здоров'я вистачало про що сам тут писав,а як відробляти крадене то ти вже і загнешся - хитродупий воєнпенс. У мого кума 59-и річного воєнпенса здоров'я теж так собі, але він не крав і він воює.
Додано: Пон 13 тра, 2024 19:11
Нас це кого? Я телемарафонів майже не дивлюсь тому мене нічим не кормили.
Зрада ким і кого?
Я особисто ніякої зради не бачу по причині того що не думаю що від України сильно залежало рішення в цих питаннях. Давати чи не давати зброю напевно вирішують в США а не в Україні.
Додано: Пон 13 тра, 2024 19:16
серед непридатних в мирний час, що були комісовані і не мають ні звання, ні досвіду ні бажання
Додано: Пон 13 тра, 2024 19:17
Підтримую. Залюбили цим неіснуючим "станом війни".
Додано: Пон 13 тра, 2024 19:19
Точно так же готов как и ты и многие др. на форуме.Опять же я уже не тот вояка, т.к возраст. Но понимаю и молодых. Умирать только начав жить не всем охота. Да и честно говоря всё оружие которое нам поступает, то оно с вагона и сразу в бой. Из сводки видно, что оружия у нас типа как 10 баксов в кармане хватает на покушать, но не для глобальных финансовых проектов. Если оружие с вагона и сразу в бой только для обороны, то мы так и будем метр за метром отходить то на один рубеж, потом на др. и теряя людей не достигая даже планов хорошей многомесячной обороны, что бы эта оборона могла удерживать врага для наращивания в тылу хорошего резерва.
Додано: Пон 13 тра, 2024 19:21
Так, це правда.
Правда є проблема. Європа не може дати більше. А США може, але не хоче.
Тому тільки в США є реальні можливості закінчити війну більш-менш швидко.
В Європи таких можливостей немає. Війна буде тягнутись роками.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 13 тра, 2024 19:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 13 тра, 2024 19:24
Неодноразово викладав тут відео від "Diaspora UA" та інших про те, як наші чудодипломати саботували ленд-ліз. Для виконавння цього закону повинен був бути хоча б офіційний запит від України, та його не було. Нам же розповідали з усіх утюгів що ленд-ліз це лише запасний варіант, все і так дають безплатно, а там треба буде платити...
Ну нє, то нє.
Результат.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 13 тра, 2024 19:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 13 тра, 2024 19:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 13 тра, 2024 19:34
Додано: Пон 13 тра, 2024 19:39
і до якої границі цінність людського життя доросла? Ця цінність це скільки в грошах? ) ви вважаєте цінність вашого життя поняттям безумовним . Но думаю мало хто погодиться з вами. Ні на словах ми всі ЗА, але коли дійде справа до діла... і потом чим міряти ту цінність?
1. За скільки ви готові віддати своє життя?
2. Що ви готові віддати за збереження життя , веселого привітного хлопця, долярчика? На скільки воно цінне?) Як гадаєте на скільки цінне ваше життя для піхотного командира? Він готовий вас обміняти по курсу 1 до 7 росіян? А 1 до 3? За який курс обміну його похвалять а за який одругають?
А ви по якому курсу готові міняти СВОЄ життя? 1 до 7 мало? Тоді 1 до 10?))) Перепрошую, питання цинічне і не коректне.
вами розмінюватись не можно!
А долярчиком? По якому курсу долярчика міняєм? 1 до 7? Афєгєнний ж курс долярчика... ))) такого насправді нема. Протівнік прєдлагає мінятись 1 до 3 для збереження статусу кво. Міняємось? Якшо розмін 1 до 1,5 то ми перестаєм мінятись і уходим на нові позиції де курс кращий?) Хтось скаже ну це ж не всіх міняють. Правильно не всіх. Скажімо на 1 км фронту в день в нас з ними розмін 1 долярчик до 3 пі. Обмін не дуже жвавий, но торгуємось ми більше 2 років і продовжуєм, щоб вийти на переговори з кращими умовами.))) Поки умови стають гірші, і долярчики добуваються все складніше)
|