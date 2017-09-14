Додано: Пон 13 тра, 2024 20:13

fox767676 написав: Я, як поміркований оптиміст тоді сподівався на зброю достатню для деокупації херсонської, запорізької областей повністю. Далі окопування,та РПВ на довгі роки. Україна йде до ЄС, може й НАТО. Ніякої ескалації за деокупацію свіжокупованого Бердянська не було б.

А так питання чому Байден не скористався лендлізом залишається відкритим

1а) - міскомунікація з Києвом, можливо Зеленський несимпатичен Байдену сам по собі. Можливо через наполеонівські плани з кавою в Криму(о тут вже могла бути ескалація).

1б)конспірологія, геополітичнні многокутники. де Україна лише розмінна монета

2) може ШІ порахував що шансів в України нема ? (але вважаю що розмежування за приблизною лініею 2021 було б реальним він-він) Я, як поміркований оптиміст тоді сподівався на зброю достатню для деокупації херсонської, запорізької областей повністю. Далі окопування,та РПВ на довгі роки. Україна йде до ЄС, може й НАТО. Ніякої ескалації за деокупацію свіжокупованого Бердянська не було б.А так питання чому Байден не скористався лендлізом залишається відкритим1а) - міскомунікація з Києвом, можливо Зеленський несимпатичен Байдену сам по собі. Можливо через наполеонівські плани з кавою в Криму(о тут вже могла бути ескалація).1б)конспірологія, геополітичнні многокутники. де Україна лише розмінна монета2) може ШІ порахував що шансів в України нема ? (але вважаю що розмежування за приблизною лініею 2021 було б реальним він-він)

Ви все правильно мислите, але зі своєї точки зору лише. США (і Байдену в т.ч.) не дуже важливо чи буде у нас Бердянськ чи не буде, Київ не впав, Росію трохи послабили - уже перемога для них. Це ж не їх території, не їх люди. Україна не в НАТО, з їх точки зору ми мало чим відрізняється від якоїсь південно-американської чи азіатської країни. От напала б авторитарна Бразилія на демократичну Аргентину, може б США і їм допомагали, але не будуть вони лізти з "вон із кожі" заради цього. Ще приклад, уявімо прийде до Вас далекий родич (3-рідний брат) просити на операцію 50 000 Дол. Питання життя чи смерті. У вас є ці гроші, але ви дасте лише 5000 і будете щиро вірити, що допомогли. Хоча йому ніде взяти інші, але таке життя. Ви про себе подумаєте для виправдання, що хай йому рідний брат інші дасть, хоча рідний брат працює сільським вчителем і бідний як церковна миш.