andrijk777 написав:По ленд-лізу президент США мав право надавати багато зброї Україні без усіляких бюрократичних процедур. В цьому і є(була) суть ленд-лізу. Скільки дав? Нуль. Це рішення Байдена і тільки Байдена, не потрібно перекладати відповідальність на так званий "колективний Захід".
Дійсно було б цікаво почути експертні думки з цього приводу. Нас кормили поясненнями що "й так дають, тому ленд-ліз не був потрібен". Якщо все так як ви пишете то "це зрада"
Неодноразово викладав тут відео від "Diaspora UA" та інших про те, як наші чудодипломати саботували ленд-ліз. Для виконавння цього закону повинен був бути хоча б офіційний запит від України, та його не було. Нам же розповідали з усіх утюгів що ленд-ліз це лише запасний варіант, все і так дають безплатно, а там треба буде платити... Ну нє, то нє. Результат.
Так доки діяв закон про ленд-ліз, то США і так (забезплатно) надавали допомогу щомісяця, інколи декілька разів на місяць. А як восени минулого року сплив його термін, то вже передвиборна почалась. Що завадило б так само заблокувати допомогу трампістам? Чи може хто думає, що якби був ленд-ліз, то допомога була би суттєво більшою, можна було б зайти на склади Пентагону і як у Епіцентрі сказати: "Загорніть но мені оті 100 хаймарсів"
fox767676 написав:що ж оптимістичного, якщо людські ресурси Україи будуть спалені азовське море звісно - ненаукова фантастика питання наскільки війна керована і чому вона керована чому не дали достатньо зброї у 2022 є 2 протилежні версії: 1) Україна могла б розтрощити росію, чого боявся Захід(війна керована) 2) Це б нічого не дало, бо росія непереможна і скільки зброї не дай Україні - нічого не допоможе Якщо перша має підгрунтя, то сценарій реалістичний
В першу версію я не вірю, що боялися дати багато зброї. Я сприймаю Захід, як колективний ОСББ, чим він і являється. Як можна було дати багато зброї, якщо рішення приймають так багато людей. В такій ситуації кожен думає пропетляти за рахунок інших, це ж треба не тільки пообіцяти на Рамштайні надати якусь зброю, а і потім проштовхувати це всередині країни, інколи всупереч рейтингам, інколи домовляючись з опозицією йдучи їй на якісь поступки і т.п. Важко запустити таку велику бюрократичну машину, як так званий "колективний Захід". Причому думаю, що якби напад стався на натівську Балтику чи Польщу - махіна б запускалася ненабагато швидше. Але другий варіант також брехня, мільйонна Чечня перемогла (у сенсі вистояла) у першій війні навіть без підтримки Заходу
Має місце саме 1 варіант, правда слово "розтрощити" некоректне. Могла відвоювати значно більшу територію, а можливо і усю захоплену РФ в 2022. Крім того замість слова "Захід" коректніше вжити слово "США". Європа не могла швидко і якісно допомогти Україні, це могли зробити тільки США.
Тепер щодо того що Захід=ОСББ. А ви не спіймайте Захід як одне ціле. Розмежуйте Захід на США і Європу. І все стане більш зрозуміло. США мав усі можливості. Зокрема був прийнятий ленд-ліз. По ленд-лізу президент США мав право надавати багато зброї Україні без усіляких бюрократичних процедур. В цьому і є(була) суть ленд-лізу. Скільки дав? Нуль. Це рішення Байдена і тільки Байдена, не потрібно перекладати відповідальність на так званий "колективний Захід".
Я, як поміркований оптиміст тоді сподівався на зброю достатню для деокупації херсонської, запорізької областей повністю. Далі окопування,та РПВ на довгі роки. Україна йде до ЄС, може й НАТО. Ніякої ескалації за деокупацію свіжокупованого Бердянська не було б. А так питання чому Байден не скористався лендлізом залишається відкритим 1а) - міскомунікація з Києвом, можливо Зеленський несимпатичен Байдену сам по собі. Можливо через наполеонівські плани з кавою в Криму(о тут вже могла бути ескалація). 1б)конспірологія, геополітичнні многокутники. де Україна лише розмінна монета 2) може ШІ порахував що шансів в України нема ? (але вважаю що розмежування за приблизною лініею 2021 було б реальним він-він)
Плюс частина діючих поліцаїв, погранців з західного кордону.... Якщо на підприємствах бронювання до 50%, то і тут чому б не застосувати такий же підхід, якщо резерви потрібні негайно. Чи ні? чи нехай ще відпочинуть, їх служба "і опасна, і трудна", краще почекати декілька місяців на бусифікованих мобілізованих, вони потім відіб'ють втрачене? Якось так і переможемо "где-то по сєрєдінє".
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 13 тра, 2024 20:15, всього редагувалось 2 разів.
Banderlog написав:За скільки ви готові віддати своє життя?
правильный вопрос не отдать, а купить. За сколько вы готовы купить 20 лет жизни, если альтернатива смерть здесь и сейчас? Лет 100-500 назад отдали бы очень мало. Или вообще ничего.
Отдать жизнь за 15 млн (по детроиду) хз. Надо знать как эти 15 млн будут потрачены. Если это спасёт 5 детей от мучительной онкологии, хоть сейчас. А если будут пропиты/прокурены и купленый айфоны - нет, моя жизнь стоит дороже.
"ценность" не тождественна понятиям "стоимость" или "курс". Многие вещи вообще за деньги не продаются. Доброта. Здоровье. Подвиг. Самопожертвование. Поэтому бесполезно высчитывать их стоимость.
По мере понимания этой истины, растет и ценность человеческой жизни. В целом по больнице. У алкаша/наркомана падает. Но на тренд это не влияет.
В условиях войны ценность жизни стремится к нулю. Неважно вашей, моей, долярчика. Если мы воюем за права и свободы (что являются неотъемлимой частью ценности человеческой жизни), как минимум не должны сами их обесценивать. Ну это как лупить ребенка шваброй по голове, чтобы он рос культурным и воспитанным.
Поэтому воюем мы за что-то другое. Отсюда и отношение власти к моб.ресурсу как к стаду животных, часть из которых неминуемо забьют.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 13 тра, 2024 20:09, всього редагувалось 5 разів.
yama написав:не вірю . Ти захочеш на певну посаду , тебе туди не візьмуть і пошлють куди захочуть.
Зайди на Левицького 67 і там поспілкуйся, ніяких данних там не вимагають , а аваріанти рекрутингу-покажуть Якщо буде такий як тобі подобається - тільки тоді погодишся і підеш оформлятись Не буде - подякуєш і підеш навіть шоколадку не втративши.
Не треба ютубу. Розмовляв зі знайомим. У своїй мотопіхотний бригаді не зміг перевестися на дрони. Це при тому що він півтори роки в тій бригаді. Це при тому що ця ж бригада на власному сайті з рекрутінгу набирають на ті військові професії ,,які рекрут сам вибере,,. Діловод з фоточкою з комп'ютером. В тому числі вільні вакансії на дрони. І це не якась супер ,,Ілітна,, бригада типа 3 штурмової яка має обмеження по віку рекрутам бо їм молодих треба. В мотопіхотну візьмуть до 58 років. Тільки підеш у посадку калаш+4 магазина ,,діловодом,,
fox767676 написав:Я, як поміркований оптиміст тоді сподівався на зброю достатню для деокупації херсонської, запорізької областей повністю. Далі окопування,та РПВ на довгі роки. Україна йде до ЄС, може й НАТО. Ніякої ескалації за деокупацію свіжокупованого Бердянська не було б. А так питання чому Байден не скористався лендлізом залишається відкритим 1а) - міскомунікація з Києвом, можливо Зеленський несимпатичен Байдену сам по собі. Можливо через наполеонівські плани з кавою в Криму(о тут вже могла бути ескалація). 1б)конспірологія, геополітичнні многокутники. де Україна лише розмінна монета 2) може ШІ порахував що шансів в України нема ? (але вважаю що розмежування за приблизною лініею 2021 було б реальним він-він)
Ви все правильно мислите, але зі своєї точки зору лише. США (і Байдену в т.ч.) не дуже важливо чи буде у нас Бердянськ чи не буде, Київ не впав, Росію трохи послабили - уже перемога для них. Це ж не їх території, не їх люди. Україна не в НАТО, з їх точки зору ми мало чим відрізняється від якоїсь південно-американської чи азіатської країни. От напала б авторитарна Бразилія на демократичну Аргентину, може б США і їм допомагали, але не будуть вони лізти з "вон із кожі" заради цього. Ще приклад, уявімо прийде до Вас далекий родич (3-рідний брат) просити на операцію 50 000 Дол. Питання життя чи смерті. У вас є ці гроші, але ви дасте лише 5000 і будете щиро вірити, що допомогли. Хоча йому ніде взяти інші, але таке життя. Ви про себе подумаєте для виправдання, що хай йому рідний брат інші дасть, хоча рідний брат працює сільським вчителем і бідний як церковна миш.
Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич а что ты готов еще оставить, чтоб всё завершилось?
Точно так же готов как и ты и многие др. на форуме.Опять же я уже не тот вояка, т.к возраст. Но понимаю и молодых. Умирать только начав жить не всем охота. Да и честно говоря всё оружие которое нам поступает, то оно с вагона и сразу в бой. Из сводки видно, что оружия у нас типа как 10 баксов в кармане хватает на покушать, но не для глобальных финансовых проектов. Если оружие с вагона и сразу в бой только для обороны, то мы так и будем метр за метром отходить то на один рубеж, потом на др. и теряя людей не достигая даже планов хорошей многомесячной обороны, что бы эта оборона могла удерживать врага для наращивания в тылу хорошего резерва.
"Игорь Алексеевич"- я вже декілько раз пояснював ! Перед країною стоїть вражина , котра бажає нас згубити . Як ви вдома і були на кладовищі ( може помінали ), то помітили нові поховання з прапорами ? То треба було підійти і поспівчувати , а потім сказати "Но понимаю и молодых. Умирать только начав жить не всем охота.........Опять же я уже не тот вояка, т.к возраст. (на нашему формуй ВСІ так пишуть )
А за кого ті хлопчики, чоловіки загинули ?
За те що ви тут зараз мізком своїм пишаєтесь , чи З,ЇПАВШІ пишуть , як вони там " страшно мучаются" , бо получають допомогу , по ним не херачять ракетами . А вони УКРАЇНСЬКИ БІЖАНЦІ . Чи може за когось з форума , які денно і нощно виправдовуются чи лайно накидують ? Потім на декілько сторінок завумні тексти .
Но їм це казати не можно бо цинічно і аморально .
Ну, скажіть як бути з цієй проблемкою ? Чи ви зараз біженець ?
На Донеччині ЗСУ знищили російський винищувач Су-25. Вранці українські оборонці також збили російський гелікоптер Ка-52. https://zaxid.net/news/
Наші підрозділи завдали вогневого ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ", - ідеться у зведенні Генштабу, оприлюдненому в телеграм-каналі. https://interfax.com.ua/news/general/986466.html
Востаннє редагувалось Water в Пон 13 тра, 2024 20:27, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:За сколько вы готовы купить 20 лет жизни, если альтернатива смерть здесь и сейчас?
Я за 30 років важкої праці без вихідних/відпочинків/айфонів , 500 000 км на Таврії - отримав нехай 10 млн грн...з яких 30%, тобто 3 млн можу монетизувати на власні потреби, а 7 млн не зможу витягнути без втрат для бізнесу/сімї.... Назвати мій стиль - життям - з точки зору 70-90% тут присутніх-не вийде, по класифікації Успіха ( його оцінка мною описана) ну його нах таке життя.... Як бачите -я добровільно оцінив свої обмеження від якихось 10 000 грн/місяць до 1000 грн/день перевищення над витратами для утримання організму в працездатному стані....
Тому вартість свого життя -багато хто тут сильно переоцінює... Він може й вважає що коштує дорого, а по факту -користі від нього в рази менше ніж описаного, а раз так то 3000 грн/доба на нулі - не такий вже й мізер.