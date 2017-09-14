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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81438144814581468147>
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 20:29

vitaliiangel

Самопожертвование. Поэтому бесполезно высчитывать их стоимость.


Но первое слово никогда ж тебя не касалось

alex lem

не зміг перевестися на дрони.


Треба зразу обирати своє.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 20:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну що, хороша новина - Редбул (Данія) надає крила!
Протягом місяця.https://twitter.com/joerglau/status/1790068138886697380?s=46&t=mm_SNmqDzgotKFQWgFUQLg
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 20:40

  Игорь Алексеевич написав:
  холява написав:"Игорь Алексеевич"- я вже декілько раз пояс
Тогда ответьте и вы мне. Почему вы на форуме а не на войне?. Только как вы пишите не будем про возраст. Думаю вы если такой супер воен и в 60 и в 70 сможете взять автомат. А то вы с 7 утра и до поздней ночи на форуме учите патриотизму др. с кофе на столе.
А то вы как Хотаб, шороху наводите, но сидя на диване.


Мені вже дааавно за 60 , і пішов на війну будучі на пенсії .
Звільнен за віком .

Ну так біженець чи хто ?
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 20:41

  budivelnik написав:Тому вартість свого життя -багато хто тут сильно переоцінює...
Він може й вважає що коштує дорого, а по факту -користі від нього в рази менше ніж описаного, а раз так то
вы тут каждого лично знаете, кто он и чем занимается? жизнь даст по рогам и тем кто переоценивает, и тем кто умножает свою ценность на ноль. Это не то чем принято меряться.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 13 тра, 2024 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 20:42

  flyman написав:чому не йде ні будівельник ні його сини за "не такий же мізер на нуль"?
Є в мене таке враження що прийдеться мені і їм йти замість тебе....

Правда з іншого боку ніяк не можу зрозуміти
Ти своїх 15 років свідомого життя просрав за 100 грн в день...але тримаєшся за нього так ніби отримував 100000 в день
Напевно сцикун?
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 20:45

  vitaliiangel написав:
  budivelnik написав:Тому вартість свого життя -багато хто тут сильно переоцінює...
Він може й вважає що коштує дорого, а по факту -користі від нього в рази менше ніж описаного, а раз так то
вы тут каждого лично знаете, кто он и чем занимается? жизнь даст по рогам и тем кто переоценивает, и тем кто умножает свою ценность на ноль. Это не то чем принято меряться.
Поіменно-пофамільно - не знаю
Статистику по Україні - знаю.
90% тут присутніх свої дні продають дешевше ніж я
80%тут присутніх - продають більше ніж в 2 рази дешевше ніж я
50% тут присутніх - продають в 5 разів дешевше ніж я
30% тут присутніх-ще й доплачують , щоб вони якось кінці з кінцями склали..

Будете заперечувати?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 20:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:
  Goodman написав:Тобто зараз можно наводити порядок у цих реєстрах:
при наявності паспорта громадянина України у формі книжечки слід замовити через Дія витяг про місце проживання, якщо витяг не формується чи там інформація неповна,

Помилкова інформація, штамп про місце реестраціі проживання проставлений у паспорті-книжечкі а от тим у кого "пластик" - потрібно.
Не помилкова. Нові штампи у паспорті-книжечка не ставляться (старі залишаються поки чинними). Змінюєш адресу реєстрації, то тобі надають цей витяг. Також якщо мати закордонний паспорт, то в Дії ця адреса теж підтягується з реєстру ДМС і буває, що там узагалі немає інформації про тебе чи вона неповна.

kyivcity.gov.ua/news/z_1_grudnya_vstanovleno_noviy_poryadok_reyestratsi_ta_znyattya_z_reyestratsi_mistsya_prozhivannya_fizichnikh_osib/
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 20:48

  budivelnik написав:Будете заперечувати?
вы проводили исследования? могу я взглянуть на методологию? я не могу оспаривать поскольку у меня нет никаких цифр. Из опыта общения в сети 90% форумчан не те, за кого себя выдают. Нужно видеть их поступки хотя бы за последние годы. Крч сеть не то место где о ком то можно что-то узнать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 13 тра, 2024 20:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 20:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тендер на майже 50 млн. на ремонт дороги за 10 км від Часового Яру - це дійсно першочергова трата?!!!

Чи так їх простіше освоїти на папері?!

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-05-02-008695-a
Востаннє редагувалось V2 в Пон 13 тра, 2024 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 20:48

  Прохожий написав:
  холява написав:Хочу щоб мене замочили за 15 міл ., але хтож іх віддасть , ( перерва для вбиральні ) ні не хочу -обманють .

вспомнилось...
"не, вы мне деньги положите на сберкнижку на мое имя, когда на дело пойдем она мне душу согреет..."(с)

Тобі припам'ятись повинно знайти пруфи. Що чотирнадцятий злив буде?

І не тормози.
Стосовно 15 млн. і т.д. - це була відповідь на питання за скільки і за яких умов добровольцем, тобто добровільно.
Що не так?
Ти сам надай відповідь за скільки і за яких умов добровільно підеш от прям зараз? Отже на дивані сидиш, а не добровольцем шуруєш.
Те ж саме питання й Василю.
Зілл'єшся, як отой Промокашка з твоєї цитати?

Ну і хай пан Холява теж розповість реалії: а убрати оті виплати зараз, тоді що буде? Скільки чоловік без отаких доплат буде мати те саме бажання захищати???
Оце і будуть реалії, а не пафосні картини.

А призвуть мене, то нікуди не дінусь, піду і за хоч визначені, наприклад, 100 грн. та сухарик.
Виконувати обов'язок.
Саме обов'язок.
Різницю бачиш з добровільно, про яке була мова.

Оперуй аргументами...
І на питання не забудь відповісти, раз мої! відповіді коментуєш.
Так за скіко і за яких умов от прям зараз піднімешся з дивану і добровільно підеш у військо?
Надай відповідь, херой... диванний.
detroytred
 
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