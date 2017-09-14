Самопожертвование. Поэтому бесполезно высчитывать их стоимость.
Но первое слово никогда ж тебя не касалось
alex lem
не зміг перевестися на дрони.
Треба зразу обирати своє.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 20:29
vitaliiangel
Но первое слово никогда ж тебя не касалось
alex lem
Треба зразу обирати своє.
Додано: Пон 13 тра, 2024 20:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну що, хороша новина - Редбул (Данія) надає крила!
Протягом місяця.
Додано: Пон 13 тра, 2024 20:40
Мені вже дааавно за 60 , і пішов на війну будучі на пенсії .
Звільнен за віком .
Ну так біженець чи хто ?
Додано: Пон 13 тра, 2024 20:41
вы тут каждого лично знаете, кто он и чем занимается? жизнь даст по рогам и тем кто переоценивает, и тем кто умножает свою ценность на ноль. Это не то чем принято меряться.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 13 тра, 2024 20:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 13 тра, 2024 20:42
Є в мене таке враження що прийдеться мені і їм йти замість тебе....
Правда з іншого боку ніяк не можу зрозуміти
Ти своїх 15 років свідомого життя просрав за 100 грн в день...але тримаєшся за нього так ніби отримував 100000 в день
Напевно сцикун?
Додано: Пон 13 тра, 2024 20:45
Поіменно-пофамільно - не знаю
Статистику по Україні - знаю.
90% тут присутніх свої дні продають дешевше ніж я
80%тут присутніх - продають більше ніж в 2 рази дешевше ніж я
50% тут присутніх - продають в 5 разів дешевше ніж я
30% тут присутніх-ще й доплачують , щоб вони якось кінці з кінцями склали..
Будете заперечувати?
Додано: Пон 13 тра, 2024 20:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не помилкова. Нові штампи у паспорті-книжечка не ставляться (старі залишаються поки чинними). Змінюєш адресу реєстрації, то тобі надають цей витяг. Також якщо мати закордонний паспорт, то в Дії ця адреса теж підтягується з реєстру ДМС і буває, що там узагалі немає інформації про тебе чи вона неповна.
Додано: Пон 13 тра, 2024 20:48
вы проводили исследования? могу я взглянуть на методологию? я не могу оспаривать поскольку у меня нет никаких цифр. Из опыта общения в сети 90% форумчан не те, за кого себя выдают. Нужно видеть их поступки хотя бы за последние годы. Крч сеть не то место где о ком то можно что-то узнать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 13 тра, 2024 20:51, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 13 тра, 2024 20:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тендер на майже 50 млн. на ремонт дороги за 10 км від Часового Яру - це дійсно першочергова трата?!!!
Чи так їх простіше освоїти на папері?!
Востаннє редагувалось V2 в Пон 13 тра, 2024 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 13 тра, 2024 20:48
Тобі припам'ятись повинно знайти пруфи. Що чотирнадцятий злив буде?
І не тормози.
Стосовно 15 млн. і т.д. - це була відповідь на питання за скільки і за яких умов добровольцем, тобто добровільно.
Що не так?
Ти сам надай відповідь за скільки і за яких умов добровільно підеш от прям зараз? Отже на дивані сидиш, а не добровольцем шуруєш.
Те ж саме питання й Василю.
Зілл'єшся, як отой Промокашка з твоєї цитати?
Ну і хай пан Холява теж розповість реалії: а убрати оті виплати зараз, тоді що буде? Скільки чоловік без отаких доплат буде мати те саме бажання захищати???
Оце і будуть реалії, а не пафосні картини.
А призвуть мене, то нікуди не дінусь, піду і за хоч визначені, наприклад, 100 грн. та сухарик.
Виконувати обов'язок.
Саме обов'язок.
Різницю бачиш з добровільно, про яке була мова.
Оперуй аргументами...
І на питання не забудь відповісти, раз мої! відповіді коментуєш.
Так за скіко і за яких умов от прям зараз піднімешся з дивану і добровільно підеш у військо?
Надай відповідь, херой... диванний.
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