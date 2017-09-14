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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 13 тра, 2024 20:51
vitaliiangel написав: budivelnik написав:
Будете заперечувати?
вы проводили исследования? могу я взглянуть на методологию?
Без проблем
Є кілька можливих інструментів
Данні пенсійного фонду по сумам отримуваних пенсій в розрізі хто скільки
Данні НБУ по розміру Депозитів
Данні Форбс по статкам найбагатших Українців
Вставляєте в ці данні - 10 млн грн...і отримуєте відповідь.
Будете перевіряти?
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Додано: Пон 13 тра, 2024 20:55
budivelnik написав: vitaliiangel написав: budivelnik написав:
Будете заперечувати?
вы проводили исследования? могу я взглянуть на методологию?
Без проблем
Є кілька можливих інструментів
Данні пенсійного фонду по сумам отримуваних пенсій в розрізі хто скільки
Данні НБУ по розміру Депозитів
Данні Форбс по статкам найбагатших Українців
Вставляєте в ці данні - 10 млн грн...і отримуєте відповідь.
Будете перевіряти?
хорошо у некого человека 2 копейки налогов/депозитов, а он спасает жизни других людей. У другого 1 млн налогов/10 млн депозитов, но работникам не доплачивает, дети наркоманы, продаёт паленую водку от которой потом цирроз печени. По цифрам 2й гораздо успешнее 1го.
важно не то сколько у тебя денег, а на что ты их тратишь. Важно не то сколько зарабатывает твой бизнес, а какую пользу он приносит людям. Не всё измеряется деньгами. Бизнес может быть убыточным, но приносить пользу. А коллектор может быть суперуспешным, отнимая у людей последнее.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 21:02
холява написав:
Ну так біженець чи хто ?
Нет не беженец. Но если пошли добровольцем, то сейчас ничего не мешает опять пойти на войну. Закон позволяет.
А то я смотрю на форуме одни пенсы. Вы хотаб и начинают всех учить как надо воевать?. Хотя многие начинают учить др. науке войны а сами возможно были на войне в тылу обеспечения или поваром. Настоящие войны хоть и на пенсии, то они заняты не болтавнёй ежедн. на форуме а реальными делами для помощи молодым.
У меня знакомый тоже в 58 лет пошёл добровольцем в 22году на войну. Он откровенно говорил, нужны деньги и пенсия. Вначале в городе стоял год на блок посте, а последние пол года под Покровском, который и сейчас далеко от линии фронта.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 13 тра, 2024 21:12, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 21:02
vitaliiangel написав: budivelnik написав:
Без проблем
Є кілька можливих інструментів
Данні пенсійного фонду по сумам отримуваних пенсій в розрізі хто скільки
Данні НБУ по розміру Депозитів
Данні Форбс по статкам найбагатших Українців
Вставляєте в ці данні - 10 млн грн...і отримуєте відповідь.
Будете перевіряти?
хорошо у некого человека 2 копейки налогов а он спасает жизни других людей. У другого человека 1илн налогов но работникам не доплачивает, дети наркоманы, продаёт паленую водку от которой потом цирроз печени. По цифрам 2й гораздо успешнее 1го.
Є виключення з правил - є загальне правило.
Так на 1000 лікарів чи вчителів є 10 які ВСЕ життя будучи хорошими фахівцями - допомагали/вчили за зарплату по приведенних мною показниках -вони програли , по реальному вкладу в суспільство - виграли , але це всього 1% , будемо вважати приведенні мною данні такими які подані з точністю в +/-1%
Залишається 990 , так от в цих 990 вже безсеребреників не залишилось і ті хто КРАЩЕ працював-ТІ краще живуть...
По данним пенсійного -їх не вичислиш, але тоді переходимо до данних НБУ по депозитам
і бачимо що їх 90
Залишається 900 - ці вже такому як я програли....
І такий аналіз можна провезти у всіх галузях.
Можна звичайно заявити що суспільний склад форуму не відповідає суспільному складу в Державі...але ми ж не визначаємо данні по психлікарні? чи по глядачам в цирку? Нас цікавить ситуація в Україні.
Погоджуєтесь?
Тепер по колектору чи поліцейському який вбив злодія котрий вам загрожував.....
Якщо діяльність людини здійснюється в правовому полі - то потреба в цій діяльності для суспільства
- виражається в сумі грошей які передало суспільство такій особі за її товари/послуги ( чиновник також отримує тільки в не явному вигляді а через податки)для Держави
- в розмірі податків які сплатила ця людина займаючись ЛЕГАЛЬНИМ бізнесом( а продавала вона горілку чи лікувала людей-все одно)
Востаннє редагувалось budivelnik
в Пон 13 тра, 2024 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 21:03
vitaliiangel написав:
важно не то сколько у тебя денег, а на что ты их тратишь. Важно не то сколько зарабатывает твой бизнес, а какую пользу он приносит людям.
Эть как тебя рас.... понесло
Может расскажешь сколько налогов ты заплатил ? И сколько донатишь на ЗСУ ?
Какую пользу приносишь ? Кроме трёпа на форуме
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Додано: Пон 13 тра, 2024 21:13
Василь-Рівне написав: detroytred написав:
В Успіх це прозвучало --- наймайте хоч малайців (тобто за особисту власність, свої гроші, гроші всіх і кожного -- купляйте).
В Бобуа -- території. Жертвуєм. Відходимо на зручні підготовлені по справжньому позиції назад.
Хотаб -- умовно всіх (хоч і без сітківки) в окопи, якщо користі в тилу не дають. Жертвуєм людьми, європейськими цінностями.
А чого так скромно промовчали про сотні тисяч молодих рожевощоких воєнпенсів призивного віку? Га? Чому вони на диванах і строчать по сотні повідомлень на добу замість того щоб віддати борг Вітчизні яка їх все життя годувала, одягала, платила зарплати, дала на халяву житло і зараз платить пенсію. За що ? За те що військовий але лише для мирного часу? Як таке може бути в адекватному суспільстві? Все життя смоктав бюджетну сиську ,а як війна то я в доміку на форумі?
Це твої хатєлки чи що?
Хоті. Я тебе почув.
Але в адекватному суспільстві оперують не вигадками, брехнею і хотєлками, а підставами і фактами.
Факти ж вказують, що суспільство схотіло контракт.
Служба поки контракт. Сплата саме за виконану службу.
Це за совка було а-ля оті твої хотєлки. Україна не совдеп. Радянщина в нас законом заборонена...
А обов'язок захищати в мене такий самий, як і тебе. Точнісінько такий.
Тому в ТЦК вимагай, щоб тебе призвали... І питай чому ж тебе не призивають?
Стосовно ж добровольства: так чому ти добровольцем за 2+ роки не дійшов, а замість цього відкрив другий бізнес? Твій же кум 59 років пішов добровольцем і воює. А ти?
Давай за себе. Ти ж за себе можеш відповісти?
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 13 тра, 2024 21:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 21:14
vitaliiangel написав:Banderlog
вас не туда понесло.
"ценность" не тождественна понятиям "стоимость" или "курс". Многие вещи вообще за деньги не продаются. Доброта. Здоровье. Подвиг. Самопожертвование. Поэтому бесполезно высчитывать их стоимость.
ну то шо мене не туди занесло це я спорити не буду ,треба звідси смахати в сзч хоть на пару день )
ваше "цінність і ціна не тотожні", лиш словесна еквілібристика. думаю не на всяку мову різницю перекладеш.
Ви наприклад знаєте, що на квт електроенергії закладено крім матеріальних затрат і людські життя? Видобуток вугілля це теж не тільки трудозатрати а й життя. Прикладів можно наводити багато... вплоть до безпечності автомобіля. Можно його зробити безпечнішим? Можно. Но за безпеку треба платити. І є ціна яка для більшості прийнятна. Все пощитано давно.
Ви кажете- людське життя безцінне, далі -бурні овації і занавєс!
За той занавєс в мирному житті мало хто заглядує.
Но прийшов базарний день) і ... і ринок регулює ціну на безцінну цінність. Наш недавній стратегічний партнер має більше людського ресурсу і готовий мінятись. Ще й демпінгує , падла) яку відповідь ви пропонуєте? Поки платити гроші за літаки, за ракети і для цього вводити податки і продуктові карточки держава не готова, значить готова платити життями.
"Самопожертвованіє, подвіг... " "діло не в грошах" помоєму десь тут хтось когось збирається обманути. )
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Додано: Пон 13 тра, 2024 21:23
По-моєму, ціну плутають з собівартістю...
Якщо продавець (свого хоч часу, хоч життя, хоч своїх шнурків) визначив їх ціну і не бажає, не згоден продати-віддати за іншу --- то саме така ЦІНА. Буде.
Щоб там не співав покупець.
І яка б не була собівартість.
Не має ніякого значення.
А собівартість можна рахувати по-різному: хоч як Будівельник, хоч як Віталій. В різних системах координат.
І праві обидва.
З точки зору людини -- життя безцінне.
З точки зору ринку -- см. рахунки Будівельника.
Але життями, звиняйте, в Україні не торгують....
Це злочин....
Тому оті розрахунки Будівельника до лампочки.
А от Віталій має рацію. Бо що там в Конституції про життя людини прямо вказано? Отож.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 21:36
detroytred написав:
Але життями, звиняйте, в Україні не торгують....
Це злочин....
Тому оті розрахунки Будівельника до лампочки.
Виходить ти злочинець....
25 років займався злочинною діяльністю - торгував своїм життям...
Ой
ти ж військовий
вони під час війни відразу на пенсію і життям не торгують...
тільки в мене тоді розрив шаблона
а навіщо вони тоді пільги отримують? невже не за те що ЗОБОВЯЗУВАЛИСЬ віддати життя по Присязі...
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Додано: Пон 13 тра, 2024 21:38
Banderlog написав:
Ви кажете- людське життя безцінне, далі -бурні овації і занавєс!
я этого не говорил) человечество еще не доросло до такого чтобы весь мир со своими ресурсами стал на защиту жизни одного маленького человечка.
Banderlog написав:
Можно його зробити безпечнішим? Можно. Но за безпеку треба платити.
сравните безопасность таврий и иномарок тех же лет, сразу станет понятно что ценность жизни водителя таврии инженерами во внимание не принималась. А вот безопасность пассажиров газ21 или победа газ 20 была на высоком уровне. Потому что люди ездили не простые. То есть да в каждом обществе стоимость жизни можно нащупать. Взять ту же медицину. Сильно у нас лечат в селах райцентрах?
Banderlog написав:
Наш недавній стратегічний партнер має більше людського ресурсу і готовий мінятись.
вы интересный пример подняли. Рф не однородная масса. Там есть забыченые сёла и райцентры, в которых пьяные драки и поножовщина норма. Именно они эти голожопые рабы - главные электорат путина. Именно их мы видим на видео с пленными у золкина.
Я одно время смотрел каждый его видос и из интеллигенции помню только одного - директора супермаркета пятёрочка в москве. Шото он или проворовался или другая причина, но стоимость его жизни снизилась, поэтому
он попал на войну.
Вы не найдёте среди русских вояк музыкантов, певцов, театралов, учителей физкультуры, работников банков. Даже таксистов и комбайнёров. Уже и чеченцы не воюют, порядки наводят в мариуполе - не более.
Понимаете о чём я? они ведут войну не обесценивая всех. Если ты не против режима и делаешь что-то полезное, своя ценность на рф +/- признаётся. Но там есть и падшие, мигранты со средней азии (их ценность не признается), нац.меньшинства типа бурятов, которых вы никогда не увидите в форме на параде. Пересмотрите парады на кр.площади хоть один азиат там есть? То есть бурят - 2й сорт. Значит идёт мясом на войну.
у нас же с перепугу обесценили сразу оптом большинство м 25-60, закрыв им выезд заграницу, вам закрыв ротацию и дембель, ухылянтам пытаются закрутить гайки. То ли от глупости, то ли от непонимания последствий, а они будут. Обесцененный человек очень очень злой. А провести мобилизацию без обесценивания, с уважением - мозгов не хватило.
Banderlog написав:
помоєму десь тут хтось когось збирається обманути. )
я назвал незыбленные общечеловеческие ценности которым тысячи лет. Вам навязывают какие то другие? таки да вас хотят обмануть.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 13 тра, 2024 21:52, всього редагувалось 6 разів.
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