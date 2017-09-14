Додано: Пон 13 тра, 2024 21:02

vitaliiangel написав: budivelnik написав: Без проблем

Є кілька можливих інструментів

Данні пенсійного фонду по сумам отримуваних пенсій в розрізі хто скільки

Данні НБУ по розміру Депозитів

Данні Форбс по статкам найбагатших Українців



Вставляєте в ці данні - 10 млн грн...і отримуєте відповідь.

Будете перевіряти? Без проблемЄ кілька можливих інструментівДанні пенсійного фонду по сумам отримуваних пенсій в розрізі хто скількиДанні НБУ по розміру ДепозитівДанні Форбс по статкам найбагатших УкраїнцівВставляєте в ці данні - 10 млн грн...і отримуєте відповідь.Будете перевіряти? хорошо у некого человека 2 копейки налогов а он спасает жизни других людей. У другого человека 1илн налогов но работникам не доплачивает, дети наркоманы, продаёт паленую водку от которой потом цирроз печени. По цифрам 2й гораздо успешнее 1го. хорошо у некого человека 2 копейки налогов а он спасает жизни других людей. У другого человека 1илн налогов но работникам не доплачивает, дети наркоманы, продаёт паленую водку от которой потом цирроз печени. По цифрам 2й гораздо успешнее 1го.

Є виключення з правил - є загальне правило.Так на 1000 лікарів чи вчителів є 10 які ВСЕ життя будучи хорошими фахівцями - допомагали/вчили за зарплату по приведенних мною показниках -вони програли , по реальному вкладу в суспільство - виграли , але це всього 1% , будемо вважати приведенні мною данні такими які подані з точністю в +/-1%Залишається 990 , так от в цих 990 вже безсеребреників не залишилось і ті хто КРАЩЕ працював-ТІ краще живуть...По данним пенсійного -їх не вичислиш, але тоді переходимо до данних НБУ по депозитамі бачимо що їх 90Залишається 900 - ці вже такому як я програли....І такий аналіз можна провезти у всіх галузях.Можна звичайно заявити що суспільний склад форуму не відповідає суспільному складу в Державі...але ми ж не визначаємо данні по психлікарні? чи по глядачам в цирку? Нас цікавить ситуація в Україні.Погоджуєтесь?Тепер по колектору чи поліцейському який вбив злодія котрий вам загрожував.....Якщо діяльність людини здійснюється в правовому полі - то потреба в цій діяльності- виражається в сумі грошей які передало суспільство такій особі за її товари/послуги ( чиновник також отримує тільки в не явному вигляді а через податки)- в розмірі податків які сплатила ця людина займаючись ЛЕГАЛЬНИМ бізнесом( а продавала вона горілку чи лікувала людей-все одно)