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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8144814581468147
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 21:41

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Але життями, звиняйте, в Україні не торгують....
Це злочин....
Тому оті розрахунки Будівельника до лампочки.
Виходить ти злочинець....
25 років займався злочинною діяльністю - торгував своїм життям...

Ой
ти ж військовий
вони під час війни відразу на пенсію і життям не торгують...
тільки в мене тоді розрив шаблона
а навіщо вони тоді пільги отримують? невже не за те що ЗОБОВЯЗУВАЛИСЬ віддати життя по Присязі...

Виходить, що ти хфантазер. Ще й дурно фантазуєш.
Бо вслужба є торгівлею своїм життям -- це дурня. Повна.

Ну і як от з тобою вести діалог.
Ну нуль же повний.
Невже не стані хоча відкрити оту Присягу.
А не вигадувати отсєб'ятину???!!!
Ну це ж капець... І так по майже кожному питанню.
Читай:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1936-12#Text
По буквах спробуй.
Бо шаблон в тебе розірваний геть. Давно.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 21:48

  Игорь Алексеевич написав:
  холява написав:Ну так біженець чи хто ?
Нет не беженец. Но если пошли добровольцем, то сейчас ничего не мешает опять пойти на войну. Закон позволяет.
А то я смотрю на форуме одни пенсы. Вы хотаб и начинают всех учить как надо воевать?. Хотя многие начинают учить др. науке войны а сами возможно были на войне в тылу обеспечения или поваром. Настоящие войны хоть и на пенсии, то они заняты не болтавнёй ежедн. на форуме а реальными делами для помощи молодым.
У меня знакомый тоже в 58 лет пошёл добровольцем в 22году на войну. Он откровенно говорил, нужны деньги и пенсия. Вначале в городе стоял год на блок посте, а последние пол года под Покровском, который и сейчас далеко от линии фронта.

Коли зараз виступають депутати і деякі прямо кажуть поки ви особисто не підпишете вам обіцяють все що завгодно,після набуття статусу солдат - ви виконуєте наказ і крапка.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 21:58

  Игорь Алексеевич написав:
  холява написав:Ну так біженець чи хто ?
Нет не беженец. Но если пошли добровольцем, то сейчас ничего не мешает опять пойти на войну. Закон позволяет.
А то я смотрю на форуме одни пенсы. Вы хотаб и начинают всех учить как надо воевать?. Хотя многие начинают учить др. науке войны а сами возможно были на войне в тылу обеспечения или поваром. Настоящие войны хоть и на пенсии, то они заняты не болтавнёй ежедн. на форуме а реальными делами для помощи молодым.
У меня знакомый тоже в 58 лет пошёл добровольцем в 22году на войну. Он откровенно говорил, нужны деньги и пенсия. Вначале в городе стоял год на блок посте, а последние пол года под Покровском, который и сейчас далеко от линии фронта.


Не беруть мене на війну .
Навіть в морг поваром .
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 21:58

  Игорь Алексеевич написав:
  холява написав:Ну так біженець чи хто ?
Нет не беженец. Но если пошли добровольцем, то сейчас ничего не мешает опять пойти на войну. Закон позволяет.
А то я смотрю на форуме одни пенсы. Вы хотаб и начинают всех учить как надо воевать?. Хотя многие начинают учить др. науке войны а сами возможно были на войне в тылу обеспечения или поваром. Настоящие войны хоть и на пенсии, то они заняты не болтавнёй ежедн. на форуме а реальными делами для помощи молодым.
У меня знакомый тоже в 58 лет пошёл добровольцем в 22году на войну. Он откровенно говорил, нужны деньги и пенсия. Вначале в городе стоял год на блок посте, а последние пол года под Покровском, который и сейчас далеко от линии фронта.

Ну так найбільше усіх звиздять і заганяють на нуль інших ті, хто сам в посадці під 152-мм снарядами не був. Чому Ви дивуєтесь?
Товариш у ЗСУ чогось не запитує коли я його прийду поміняю. Бо він на нулі був не раз. І побитий уламками. І да він наївся херового відношення наших військових коновалів по тилових госпіталях. Конвеєр, ціль не вилікувати, а скоріше списати в бригаду. Тому і не витягають усі осколки. Толку з них недолікованих що виведуть за штат у бригаді. :(
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 22:01

  The_Rebel написав:
  Schmit написав:
  Letusrock написав:
Дійсно було б цікаво почути експертні думки з цього приводу. Нас кормили поясненнями що "й так дають, тому ленд-ліз не був потрібен". Якщо все так як ви пишете то "це зрада"


Неодноразово викладав тут відео від "Diaspora UA" та інших про те, як наші чудодипломати саботували ленд-ліз. Для виконавння цього закону повинен був бути хоча б офіційний запит від України, та його не було. Нам же розповідали з усіх утюгів що ленд-ліз це лише запасний варіант, все і так дають безплатно, а там треба буде платити...
Ну нє, то нє.
Результат.

Так доки діяв закон про ленд-ліз, то США і так (забезплатно) надавали допомогу щомісяця, інколи декілька разів на місяць. А як восени минулого року сплив його термін, то вже передвиборна почалась. Що завадило б так само заблокувати допомогу трампістам? Чи може хто думає, що якби був ленд-ліз, то допомога була би суттєво більшою, можна було б зайти на склади Пентагону і як у Епіцентрі сказати: "Загорніть но мені оті 100 хаймарсів"


З новою допомогою США знову щось не так?
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 22:05

Но лучше пусть глупость, но от себя.Чем всякие генералы СВ

vitaliiangel


нац.меньшинства типа бурятов, которых вы никогда не увидите в форме на параде. Пересмотрите парады на кр.площади хоть один азиат там есть? То есть бурят - 2й сорт. Значит идёт мясом на войну.



Угу
Чулдум-оол (на скришоте слева) получил звание Героя России за службу в 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

55-я бригада в марте 2022 года находилась в селе Ягодное Черниговской области, заявляла Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Российские военные согнали более 350 местных жителей в подвал сельской школы и заперли там. Люди 28 дней находились в условиях, похожих на концлагерь, рассказывали впоследствии местные жители The New York Times. Из подвала люди вышли 31 марта, когда россияне уже оставили село, 10 заложников за это время умерли, говорили собеседники газеты.


https://www.dialog.ua/russia/294633_1715247230/amp
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 13 тра, 2024 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 22:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Твій же кум 59 років пішов добровольцем і воює. А ти?
Так мій кум воєнпенс як і ти, і все життя як і ти цмудив бюджетну сиську, правда він не крав уралами, може в цьому причина? А ще в нього є розуміння честі і боргу перед державою, тому він і пішов на відміну від тебе який сидячи а дивані всіх відправляє на війну, а сам флудерастить на всіх форумах і тупорило хамить всім підряд
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 22:42

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Твій же кум 59 років пішов добровольцем і воює. А ти?
Так мій кум воєнпенс як і ти, і все життя як і ти цмудив бюджетну сиську, правда він не крав уралами, може в цьому причина? А ще в нього є розуміння честі і боргу перед державою, тому він і пішов на відміну від тебе який сидячи а дивані всіх відправляє на війну, а сам флудерастить на всіх форумах і тупорило хамить всім підряд

Почекай.
До чого тут впенс?
Стосовно добровільства. До чого?
Пенсія та ін. -- надається виключно за умови ВІДСЛУЖИТИ роки для їх набуття. Відслужив, тоді отримуєш за відслужене.
Звільнився і такий же всл запасу, як і ти. З таким же обов'язком -- піти, коли призвуть-мобілізують.
Коли призвуть-мобілізують.

Так чому твій кум пішов добровольцем, а ти пішов, посидів в кабінеті і за 2+ роки лейтенантом запасу так і не дійшов?

А я не можу навіть при бажанні. От уяви, не можу. Бо піду, а на моє місце ...., прийде мій ... Який з 2014 там. І досі. Він краще справляється там, а я тут.
Сенс мінятися?
Тим паче, що добровільство - це добровільно.

А тебе що тримає від добровільства? Бізнес вже другий? От і різниця між нами.
То хто хитродупий-то? Да ще й голосить про обов'язок не свій, а комусь.
Про хамство почитай себе і свою зграю...

З.и. ну і 2 куо. і я тобі доведу скільки мені ще повинна держава. Тисяч більше 25+ у.е. покажу. Але при особистій зустрічі і гроші третій особі наперед. Побачиш хто кому заборгував я чи держава мені. І я їй за це не дорікаю. Прощаю.
Не голоси звинувачення голослівно...
detroytred
 
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