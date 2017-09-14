Додано: Пон 13 тра, 2024 22:42

Василь-Рівне написав: detroytred написав: Твій же кум 59 років пішов добровольцем і воює. А ти? Твій же кум 59 років пішов добровольцем і воює. А ти? Так мій кум воєнпенс як і ти, і все життя як і ти цмудив бюджетну сиську, правда він не крав уралами, може в цьому причина? А ще в нього є розуміння честі і боргу перед державою, тому він і пішов на відміну від тебе який сидячи а дивані всіх відправляє на війну, а сам флудерастить на всіх форумах і тупорило хамить всім підряд Так мій кум воєнпенс як і ти, і все життя як і ти цмудив бюджетну сиську, правда він не крав уралами, може в цьому причина? А ще в нього є розуміння честі і боргу перед державою, тому він і пішов на відміну від тебе який сидячи а дивані всіх відправляє на війну, а сам флудерастить на всіх форумах і тупорило хамить всім підряд

Почекай.До чого тут впенс?Стосовно добровільства. До чого?Пенсія та ін. -- надається виключно за умови ВІДСЛУЖИТИ роки для їх набуття. Відслужив, тоді отримуєш за відслужене.Звільнився і такий же всл запасу, як і ти. З таким же обов'язком -- піти, коли призвуть-мобілізують.Коли призвуть-мобілізують.Так чому твій кум пішов добровольцем, а ти пішов, посидів в кабінеті і за 2+ роки лейтенантом запасу так і не дійшов?А я не можу навіть при бажанні. От уяви, не можу. Бо піду, а на моє місце ...., прийде мій ... Який з 2014 там. І досі. Він краще справляється там, а я тут.Сенс мінятися?Тим паче, що добровільство - це добровільно.А тебе що тримає від добровільства? Бізнес вже другий? От і різниця між нами.То хто хитродупий-то? Да ще й голосить про обов'язок не свій, а комусь.Про хамство почитай себе і свою зграю...З.и. ну і 2 куо. і я тобі доведу скільки мені ще повинна держава. Тисяч більше 25+ у.е. покажу. Але при особистій зустрічі і гроші третій особі наперед. Побачиш хто кому заборгував я чи держава мені. І я їй за це не дорікаю. Прощаю.Не голоси звинувачення голослівно...