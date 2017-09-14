Василь І щоб закрити твою брехню про крав Уралами: На вибір --- давай зустрінемось в суді і ти надасиш хоч якісь дані про це. Мене покарають або ти відповісиш там же.
Або хоча б надай пруф, цитату де в мене про Урал і того майора зампотила, який на Уралі хотів продати майно. Вона є. Знайдеш без проблем. І покажеш де там я хоч якось причепен до отих його крадіжок.
Тобто ну хоч покажи звідки ти береш брехню. Всі ж дописи є. Але ти свідомо не цитуєш, свідомо кажеш неправду -- це і визначається, як брехня (ложь).
Ну ніззя ж отак лгати і лгати... Невже ти і в реалі, в житті отак брешеш? Це ж повний капець. Вас 5 осіб, які отак прямо лгуть і лгуть. І багаторазово постійно відмовляються відповісти за це хоча б грошима. Навчитися не лгать. Як ви в реалі живете... З отакою кисильовською брехнею в собі. В своїй натурі.
А потім яка може бути в суспільстві довіра??? Якщо є отакі прямі брехуни, як ні в чому не бувало. Про яку честь ти несеш? Відносно кого? Вас отаких. Все прогнило далі нікуди. Це вже норма. Навіщо дивуватися, що хтось тебе обманєт, якщо подібні обманщіки ось. І вважаються порядними нормальними людьми. Це норма. Отак і живемо. І головне - що це всі хавають. Це норма.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 13 тра, 2024 23:26, всього редагувалось 2 разів.
Нет не беженец. Но если пошли добровольцем, то сейчас ничего не мешает опять пойти на войну. Закон позволяет. А то я смотрю на форуме одни пенсы. Вы хотаб и начинают всех учить как надо воевать?. Хотя многие начинают учить др. науке войны а сами возможно были на войне в тылу обеспечения или поваром. Настоящие войны хоть и на пенсии, то они заняты не болтавнёй ежедн. на форуме а реальными делами для помощи молодым. У меня знакомый тоже в 58 лет пошёл добровольцем в 22году на войну. Он откровенно говорил, нужны деньги и пенсия. Вначале в городе стоял год на блок посте, а последние пол года под Покровском, который и сейчас далеко от линии фронта.
Не беруть мене на війну . Навіть в морг поваром .
Впевнений якщо хвахівець то люба бригада через рекрутінг для добровольця спеца-лікаря закриє очі на вік. Може як патрійот то варто спробувати? Чи ви більше штампи ,,Придатний,, ставили, та папірці підписували?
alex lem написав: Впевнений якщо хвахівець то люба бригада через рекрутінг для добровольця спеца-лікаря закриє очі на вік. Може як патрійот то варто спробувати? Чи ви більше штампи ,,Придатний,, ставили, та папірці підписували?
ви зараз дуже нахабно хамите, так як можуть собі дозволити лише аноніми в інеті.
ви й близько нічого відповідного не зробили, але дозволяєте собі таке нахабство. й не тільки ви.
але от буде іронія долі, якщо врешті решт потрапите до халяви гадаю стиль спілкування відразу іншим стане. зовсім іншим.
Игорь Алексеевич написав:Нет не беженец. Но если пошли добровольцем, то сейчас ничего не мешает опять пойти на войну. Закон позволяет. А то я смотрю на форуме одни пенсы. Вы хотаб и начинают всех учить как надо воевать?. Хотя многие начинают учить др. науке войны а сами возможно были на войне в тылу обеспечения или поваром. Настоящие войны хоть и на пенсии, то они заняты не болтавнёй ежедн. на форуме а реальными делами для помощи молодым. У меня знакомый тоже в 58 лет пошёл добровольцем в 22году на войну. Он откровенно говорил, нужны деньги и пенсия. Вначале в городе стоял год на блок посте, а последние пол года под Покровском, который и сейчас далеко от линии фронта.
Не беруть мене на війну . Навіть в морг поваром .
Впевнений якщо хвахівець то люба бригада через рекрутінг для добровольця спеца-лікаря закриє очі на вік. Може як патрійот то варто спробувати? Чи ви більше штампи ,,Придатний,, ставили, та папірці підписували?
Які очі закривати? Навіщо?
Можна піти працівником ЗСУ. Штатна посада. Цивільна посада в збройних силах. Офіційно, легально. (Якщо я помиляюсь, нехай мене виправлять. Бо в мене самого підлеглих отаких всл у відставці!!! Працівників ЗСУ бувших полковників було чимало. За 60+) Може щось змінилось?
А відкрити нову ще додаткову отаку посаду пр-ка ЗСУ в частині при бажанні, що два пальці... Якщо і будуть обмеження стосовно знаходження отаких працівників ЗСУ саме у зоні БД, так на багато обмежень закривають очі... Якщо треба. А помінятися (звісно не напряму посадами, а з відрядженням) з тиловиком всл (його туди, а сам на його місце по роботі), то й овсі ніяких перепон.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 13 тра, 2024 23:45, всього редагувалось 2 разів.
sashaqbl написав:............ ІМХО, в Залужного були безумовно великі заслуги. Разом з тим, були й помилки, особливо в кадровій політиці, тобто ніяких системних змін у кадровій політиці не було. Тобто звільняти його було за що. Разом з тим, ІМХО, основна причина його звільнення - це наполягання на посиленні мобілізації. Сирський погодився не наполягати на мобілізації і очолив Сили Оборони. В результаті маємо, що маємо - повзучий відступ.
Наполягати можна на чому завгодно. Головне питання - як її провести? Подивимось, чи допоможе новий закон. Сьогоднішні проблеми з мобілізацією - наслідки помилок за всі 30 минулих років.
чому 30, а не 300, або 3000?
Удивили. От Вас такого вопроса не ожидал. "не 300, або 3000" хотя бы потому, что каких-то 80 лет назад таких проблем с мобилизацией не было. Да и 40 лет назад в Афган посылали тоже без особых проблем, хотя, правда, избежать старались.
ЛАД написав:Наполягати можна на чому завгодно. Головне питання - як її провести? Подивимось, чи допоможе новий закон. Сьогоднішні проблеми з мобілізацією - наслідки помилок за всі 30 минулих років.
чому 30, а не 300, або 3000?
Удивили. От Вас такого вопроса не ожидал. "не 300, або 3000" хотя бы потому, что каких-то 80 лет назад таких проблем с мобилизацией не было. Да и 40 лет назад в Афган посылали тоже без особых проблем, хотя, правда, избежать старались.
тобто на болотах більше року тому побачили, що із мобіками тема не заходить і зайнялися рекрутингом, а в нас все ще "30 років помилок".
Плюс частина діючих поліцаїв, погранців з західного кордону.... Якщо на підприємствах бронювання до 50%, то і тут чому б не застосувати такий же підхід, якщо резерви потрібні негайно. Чи ні? чи нехай ще відпочинуть, їх служба "і опасна, і трудна", краще почекати декілька місяців на бусифікованих мобілізованих, вони потім відіб'ють втрачене? Якось так і переможемо "где-то по сєрєдінє".
Простите, не люблю такие вопросы на форуме, но вы уж слишком напрашиваетесь. Вам вроде как 42 года. Вполне призывной возраст. Почему вас до сих пор не "бусифіковали"? Или вы "где-то по сєрєдінє"?
Почитал впервые сегодня тут запостщенный "печерский холм". Это же Разумкова-мл ? Вот же ж гнида , социально-расистская. Упрек власти что тревожит покой евробегунцов и не задействует полисменов ,внмание!!!- для форсированной мобилизации призывников (а не то что можно было подумать про мобилизацию самих силовиков). Гнида неукраинская, 40-летняя, социал-расистская, потомственно-номенклатурная. И Арестович туда же, 48 летниий розовощекий военпенс, мечущийся между Монако и Израилем, тоже считает что в Украине не было мобилизации. Вот что с такими делать. Они же себя высшей кастой вообразили по одному факту рождения, а экономическое бронирование - это нет, это "социальная несправедливость", Не пустим свинные рыла второсортных купцов и ремесленников в наш вышесортный кшатрийско-брахманский ряд!