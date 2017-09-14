Додано: Пон 13 тра, 2024 23:10

Василь

І щоб закрити твою брехню про крав Уралами:

На вибір --- давай зустрінемось в суді і ти надасиш хоч якісь дані про це. Мене покарають або ти відповісиш там же.



Або хоча б надай пруф, цитату де в мене про Урал і того майора зампотила, який на Уралі хотів продати майно. Вона є. Знайдеш без проблем.

І покажеш де там я хоч якось причепен до отих його крадіжок.



Тобто ну хоч покажи звідки ти береш брехню. Всі ж дописи є.

Але ти свідомо не цитуєш, свідомо кажеш неправду -- це і визначається, як брехня (ложь).



Ну ніззя ж отак лгати і лгати...

Невже ти і в реалі, в житті отак брешеш?

Це ж повний капець.

Вас 5 осіб, які отак прямо лгуть і лгуть. І багаторазово постійно відмовляються відповісти за це хоча б грошима. Навчитися не лгать.

Як ви в реалі живете... З отакою кисильовською брехнею в собі. В своїй натурі.



А потім яка може бути в суспільстві довіра??? Якщо є отакі прямі брехуни, як ні в чому не бувало.

Про яку честь ти несеш? Відносно кого? Вас отаких.

Все прогнило далі нікуди. Це вже норма.

Навіщо дивуватися, що хтось тебе обманєт, якщо подібні обманщіки ось. І вважаються порядними нормальними людьми. Це норма.

Отак і живемо.

І головне - що це всі хавають. Це норма.