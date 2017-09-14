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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8146814781488149>
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 23:10

Василь
І щоб закрити твою брехню про крав Уралами:
На вибір --- давай зустрінемось в суді і ти надасиш хоч якісь дані про це. Мене покарають або ти відповісиш там же.

Або хоча б надай пруф, цитату де в мене про Урал і того майора зампотила, який на Уралі хотів продати майно. Вона є. Знайдеш без проблем.
І покажеш де там я хоч якось причепен до отих його крадіжок.

Тобто ну хоч покажи звідки ти береш брехню. Всі ж дописи є.
Але ти свідомо не цитуєш, свідомо кажеш неправду -- це і визначається, як брехня (ложь).

Ну ніззя ж отак лгати і лгати...
Невже ти і в реалі, в житті отак брешеш?
Це ж повний капець.
Вас 5 осіб, які отак прямо лгуть і лгуть. І багаторазово постійно відмовляються відповісти за це хоча б грошима. Навчитися не лгать.
Як ви в реалі живете... З отакою кисильовською брехнею в собі. В своїй натурі.

А потім яка може бути в суспільстві довіра??? Якщо є отакі прямі брехуни, як ні в чому не бувало.
Про яку честь ти несеш? Відносно кого? Вас отаких.
Все прогнило далі нікуди. Це вже норма.
Навіщо дивуватися, що хтось тебе обманєт, якщо подібні обманщіки ось. І вважаються порядними нормальними людьми. Це норма.
Отак і живемо.
І головне - що це всі хавають. Це норма.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 13 тра, 2024 23:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 23:25

  холява написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  холява написав:Ну так біженець чи хто ?
Нет не беженец. Но если пошли добровольцем, то сейчас ничего не мешает опять пойти на войну. Закон позволяет.
А то я смотрю на форуме одни пенсы. Вы хотаб и начинают всех учить как надо воевать?. Хотя многие начинают учить др. науке войны а сами возможно были на войне в тылу обеспечения или поваром. Настоящие войны хоть и на пенсии, то они заняты не болтавнёй ежедн. на форуме а реальными делами для помощи молодым.
У меня знакомый тоже в 58 лет пошёл добровольцем в 22году на войну. Он откровенно говорил, нужны деньги и пенсия. Вначале в городе стоял год на блок посте, а последние пол года под Покровском, который и сейчас далеко от линии фронта.


Не беруть мене на війну .
Навіть в морг поваром .

Впевнений якщо хвахівець то люба бригада через рекрутінг для добровольця спеца-лікаря закриє очі на вік. Може як патрійот то варто спробувати? Чи ви більше штампи ,,Придатний,, ставили, та папірці підписували? :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 23:32

  alex lem написав: Впевнений якщо хвахівець то люба бригада через рекрутінг для добровольця спеца-лікаря закриє очі на вік. Може як патрійот то варто спробувати? Чи ви більше штампи ,,Придатний,, ставили, та папірці підписували? :wink:

ви зараз дуже нахабно хамите, так як можуть собі дозволити лише аноніми в інеті.

ви й близько нічого відповідного не зробили, але дозволяєте собі таке нахабство. й не тільки ви.

але от буде іронія долі, якщо врешті решт потрапите до халяви :lol: гадаю стиль спілкування відразу іншим стане. зовсім іншим.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 23:35

  alex lem написав:
  холява написав:
  Игорь Алексеевич написав:Нет не беженец. Но если пошли добровольцем, то сейчас ничего не мешает опять пойти на войну. Закон позволяет.
А то я смотрю на форуме одни пенсы. Вы хотаб и начинают всех учить как надо воевать?. Хотя многие начинают учить др. науке войны а сами возможно были на войне в тылу обеспечения или поваром. Настоящие войны хоть и на пенсии, то они заняты не болтавнёй ежедн. на форуме а реальными делами для помощи молодым.
У меня знакомый тоже в 58 лет пошёл добровольцем в 22году на войну. Он откровенно говорил, нужны деньги и пенсия. Вначале в городе стоял год на блок посте, а последние пол года под Покровском, который и сейчас далеко от линии фронта.


Не беруть мене на війну .
Навіть в морг поваром .

Впевнений якщо хвахівець то люба бригада через рекрутінг для добровольця спеца-лікаря закриє очі на вік. Може як патрійот то варто спробувати? Чи ви більше штампи ,,Придатний,, ставили, та папірці підписували? :wink:

Які очі закривати? Навіщо?

Можна піти працівником ЗСУ. Штатна посада. Цивільна посада в збройних силах. Офіційно, легально.
(Якщо я помиляюсь, нехай мене виправлять. Бо в мене самого підлеглих отаких всл у відставці!!! Працівників ЗСУ бувших полковників було чимало. За 60+)
Може щось змінилось?

А відкрити нову ще додаткову отаку посаду пр-ка ЗСУ в частині при бажанні, що два пальці...
Якщо і будуть обмеження стосовно знаходження отаких працівників ЗСУ саме у зоні БД, так на багато обмежень закривають очі... Якщо треба.
А помінятися (звісно не напряму посадами, а з відрядженням) з тиловиком всл (його туди, а сам на його місце по роботі), то й овсі ніяких перепон.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 13 тра, 2024 23:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 23:41

Результаты уличных боёв Волчанск
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 23:43

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:............
ІМХО, в Залужного були безумовно великі заслуги. Разом з тим, були й помилки, особливо в кадровій політиці, тобто ніяких системних змін у кадровій політиці не було. Тобто звільняти його було за що.
Разом з тим, ІМХО, основна причина його звільнення - це наполягання на посиленні мобілізації. Сирський погодився не наполягати на мобілізації і очолив Сили Оборони. В результаті маємо, що маємо - повзучий відступ.

Наполягати можна на чому завгодно.
Головне питання - як її провести?
Подивимось, чи допоможе новий закон.
Сьогоднішні проблеми з мобілізацією - наслідки помилок за всі 30 минулих років.

чому 30, а не 300, або 3000?

Удивили. От Вас такого вопроса не ожидал.
"не 300, або 3000" хотя бы потому, что каких-то 80 лет назад таких проблем с мобилизацией не было.
Да и 40 лет назад в Афган посылали тоже без особых проблем, хотя, правда, избежать старались.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 00:06

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Наполягати можна на чому завгодно.
Головне питання - як її провести?
Подивимось, чи допоможе новий закон.
Сьогоднішні проблеми з мобілізацією - наслідки помилок за всі 30 минулих років.

чому 30, а не 300, або 3000?

Удивили. От Вас такого вопроса не ожидал.
"не 300, або 3000" хотя бы потому, что каких-то 80 лет назад таких проблем с мобилизацией не было.
Да и 40 лет назад в Афган посылали тоже без особых проблем, хотя, правда, избежать старались.

тобто на болотах більше року тому побачили, що із мобіками тема не заходить і зайнялися рекрутингом, а в нас все ще "30 років помилок".
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 00:14

  Schmit написав:
  Василь-Рівне написав:
  sashaqbl написав:При всій повазі, не здогадусь, де можна знайти підготовлених стрільців, кулеметників, гранатометників, мінометників, артилеристів. Підкажете, де?

Підкажу - професійні військові рожевощокі воєнпенси - купа 40-ка річних плюс детройтедів :wink:

Плюс частина діючих поліцаїв, погранців з західного кордону....
Якщо на підприємствах бронювання до 50%, то і тут чому б не застосувати такий же підхід, якщо резерви потрібні негайно.
Чи ні? чи нехай ще відпочинуть, їх служба "і опасна, і трудна", краще почекати декілька місяців на бусифікованих мобілізованих, вони потім відіб'ють втрачене?
Якось так і переможемо "где-то по сєрєдінє".

Простите, не люблю такие вопросы на форуме, но вы уж слишком напрашиваетесь.
Вам вроде как 42 года. Вполне призывной возраст.
Почему вас до сих пор не "бусифіковали"? Или вы "где-то по сєрєдінє"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 00:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вам вроде как 42 года.


А отца ваших внуков "бусифіковали"?
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 00:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Почитал впервые сегодня тут запостщенный "печерский холм". Это же Разумкова-мл ?
Вот же ж гнида , социально-расистская. Упрек власти что тревожит покой евробегунцов и не задействует полисменов ,внмание!!!- для форсированной мобилизации призывников (а не то что можно было подумать про мобилизацию самих силовиков). Гнида неукраинская, 40-летняя, социал-расистская, потомственно-номенклатурная.
И Арестович туда же, 48 летниий розовощекий военпенс, мечущийся между Монако и Израилем, тоже считает что в Украине не было мобилизации.
Вот что с такими делать.
Они же себя высшей кастой вообразили по одному факту рождения, а экономическое бронирование - это нет, это "социальная несправедливость", Не пустим свинные рыла второсортных купцов и ремесленников в наш вышесортный кшатрийско-брахманский ряд!
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