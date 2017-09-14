|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 14 тра, 2024 01:02
fox767676 написав: ЛАД написав:
Вам вроде как 42 года.
А отца ваших внуков "бусифіковали"?
А Вас?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 28707
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Вів 14 тра, 2024 01:10
ЛАД написав: fox767676 написав: ЛАД написав:
Вам вроде как 42 года.
А отца ваших внуков "бусифіковали"?
А Вас?
А я психический с композитной броней боец єкономического фронта и ,вдобавок, политическое меньшинство давно отрекшееся от границ 1991.
Так теперь все-таки Вы. Как отец ваших внуков? Он мент что вы так за них вступились или вы просто заступили на вахту халявы?
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1485
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 тра, 2024 01:56
fox767676 написав:
А я психический
ЛАД написав: fox767676 написав:
......
А отца ваших внуков "бусифіковали"?
А Вас?
с композитной броней боец єкономического фронта и ,вдобавок, политическое меньшинство давно отрекшееся от границ 1991.
Так теперь все-таки Вы. Как отец ваших внуков? Он мент что вы так за них вступились или вы просто заступили на вахту халявы?
Простите, но с психами не общаюсь.
Лечиться не пробовали? Или вы недавно сбежали?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 28707
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|33203
|
|
|1493
|194721
|
|
|6076
|636803
|
|