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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8146814781488149
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 01:02

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Вам вроде как 42 года.


А отца ваших внуков "бусифіковали"?

А Вас?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 01:10

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Вам вроде как 42 года.


А отца ваших внуков "бусифіковали"?

А Вас?



А я психический с композитной броней боец єкономического фронта и ,вдобавок, политическое меньшинство давно отрекшееся от границ 1991.
Так теперь все-таки Вы. Как отец ваших внуков? Он мент что вы так за них вступились или вы просто заступили на вахту халявы?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 01:56

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:......
А отца ваших внуков "бусифіковали"?

А Вас?

А я психический с композитной броней боец єкономического фронта и ,вдобавок, политическое меньшинство давно отрекшееся от границ 1991.
Так теперь все-таки Вы. Как отец ваших внуков? Он мент что вы так за них вступились или вы просто заступили на вахту халявы?

Простите, но с психами не общаюсь.
Лечиться не пробовали? Или вы недавно сбежали?
ЛАД
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  #<1 ... 8146814781488149
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