А я психический с композитной броней боец єкономического фронта и ,вдобавок, политическое меньшинство давно отрекшееся от границ 1991. Так теперь все-таки Вы. Как отец ваших внуков? Он мент что вы так за них вступились или вы просто заступили на вахту халявы?
fox767676 написав:...... А отца ваших внуков "бусифіковали"?
А Вас?
А я психический с композитной броней боец єкономического фронта и ,вдобавок, политическое меньшинство давно отрекшееся от границ 1991. Так теперь все-таки Вы. Как отец ваших внуков? Он мент что вы так за них вступились или вы просто заступили на вахту халявы?
Простите, но с психами не общаюсь. Лечиться не пробовали? Или вы недавно сбежали?
А я психический с композитной броней боец єкономического фронта и ,вдобавок, политическое меньшинство давно отрекшееся от границ 1991. Так теперь все-таки Вы. Как отец ваших внуков? Он мент что вы так за них вступились или вы просто заступили на вахту халявы?
Простите, но с психами не общаюсь. Лечиться не пробовали? Или вы недавно сбежали?
Вы не съезжайте, на особенности моей личности. Она в любом случае более полноценна и полезна Украине, нежели ваша субпатерналистская-паразитическая.
Я то - психический, но вашу интеллектуальную и моральную слабость хорошо вижу. Навязали авторитарного лидера с программой "мне 42 года, янелох, я никому ничего не должен", а другим пишете - " 42 года ? Отличный возраст для бусинка! Должны отдать все!" Поотрудитесь ответить почему кто-то обязан воевать вместо вашего сына или зятя. На каком основании вы позволяете себе требовать такое от людей. Вам каяться надо стоя на коленях перед народом, да даже перед внуками у которых вы отняли будущее. А потом постричься в монастырь МПЦ
Starikan написав:И мой младший с женой и ребенком сейчас вернулись в Харьков. После 10 дней в США (гостили у нас) и месяца в Испании (активно работали на удаленке, в Харькове это сложно из-за отключений эл-ва). Я только развел руками.
тобто все таки випустили? бо раніше писали, що були складнощі... й повертатися, якщо вже зміг поїхати - трохи дивно. хіба що виїзд був тимчасовий...
Під час війни вони виїжджали два рази. Син - кандидат наук та усиновитель малої дитини. Поки що це працює.
Мені теж дивно, і не трохи. Але у Харкові батьки невістки. Та їх хата в Руській Лозовій. Та ще й 4 квартири всієї нашої сім'ї. Й садова ділянка з будинком безпосередньо у місті. І дві киці.
Нет не беженец. Но если пошли добровольцем, то сейчас ничего не мешает опять пойти на войну. Закон позволяет. А то я смотрю на форуме одни пенсы. Вы хотаб и начинают всех учить как надо воевать?. Хотя многие начинают учить др. науке войны а сами возможно были на войне в тылу обеспечения или поваром. Настоящие войны хоть и на пенсии, то они заняты не болтавнёй ежедн. на форуме а реальными делами для помощи молодым. У меня знакомый тоже в 58 лет пошёл добровольцем в 22году на войну. Он откровенно говорил, нужны деньги и пенсия. Вначале в городе стоял год на блок посте, а последние пол года под Покровском, который и сейчас далеко от линии фронта.