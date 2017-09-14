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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8146814781488149
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 01:02

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Вам вроде как 42 года.


А отца ваших внуков "бусифіковали"?

А Вас?
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 01:10

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Вам вроде как 42 года.


А отца ваших внуков "бусифіковали"?

А Вас?



А я психический с композитной броней боец єкономического фронта и ,вдобавок, политическое меньшинство давно отрекшееся от границ 1991.
Так теперь все-таки Вы. Как отец ваших внуков? Он мент что вы так за них вступились или вы просто заступили на вахту халявы?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 01:56

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:......
А отца ваших внуков "бусифіковали"?

А Вас?

А я психический с композитной броней боец єкономического фронта и ,вдобавок, политическое меньшинство давно отрекшееся от границ 1991.
Так теперь все-таки Вы. Как отец ваших внуков? Он мент что вы так за них вступились или вы просто заступили на вахту халявы?

Простите, но с психами не общаюсь.
Лечиться не пробовали? Или вы недавно сбежали?
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 03:16

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:А Вас?

А я психический с композитной броней боец єкономического фронта и ,вдобавок, политическое меньшинство давно отрекшееся от границ 1991.
Так теперь все-таки Вы. Как отец ваших внуков? Он мент что вы так за них вступились или вы просто заступили на вахту халявы?

Простите, но с психами не общаюсь.
Лечиться не пробовали? Или вы недавно сбежали?



Вы не съезжайте, на особенности моей личности.
Она в любом случае более полноценна и полезна Украине, нежели ваша субпатерналистская-паразитическая.

Я то - психический, но вашу интеллектуальную и моральную слабость хорошо вижу. Навязали авторитарного лидера с программой "мне 42 года, янелох, я никому ничего не должен", а другим пишете - " 42 года ? Отличный возраст для бусинка! Должны отдать все!"
Поотрудитесь ответить почему кто-то обязан воевать вместо вашего сына или зятя. На каком основании вы позволяете себе требовать такое от людей.
Вам каяться надо стоя на коленях перед народом, да даже перед внуками у которых вы отняли будущее. А потом постричься в монастырь МПЦ
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 05:18

  Shaman написав:
  Starikan написав:И мой младший с женой и ребенком сейчас вернулись в Харьков.
После 10 дней в США (гостили у нас) и месяца в Испании (активно работали на удаленке, в Харькове это сложно из-за отключений эл-ва).
Я только развел руками.
тобто все таки випустили? бо раніше писали, що були складнощі...
й повертатися, якщо вже зміг поїхати - трохи дивно. хіба що виїзд був тимчасовий...

Під час війни вони виїжджали два рази.
Син - кандидат наук та усиновитель малої дитини. Поки що це працює.

Мені теж дивно, і не трохи. Але у Харкові батьки невістки. Та їх хата в Руській Лозовій. Та ще й 4 квартири всієї нашої сім'ї. Й садова ділянка з будинком безпосередньо у місті. І дві киці.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 05:51

  холява написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  холява написав:Ну так біженець чи хто ?
Нет не беженец. Но если пошли добровольцем, то сейчас ничего не мешает опять пойти на войну. Закон позволяет.
А то я смотрю на форуме одни пенсы. Вы хотаб и начинают всех учить как надо воевать?. Хотя многие начинают учить др. науке войны а сами возможно были на войне в тылу обеспечения или поваром. Настоящие войны хоть и на пенсии, то они заняты не болтавнёй ежедн. на форуме а реальными делами для помощи молодым.
У меня знакомый тоже в 58 лет пошёл добровольцем в 22году на войну. Он откровенно говорил, нужны деньги и пенсия. Вначале в городе стоял год на блок посте, а последние пол года под Покровском, который и сейчас далеко от линии фронта.


Не беруть мене на війну .
Навіть в морг поваром .

ДФТГ ?
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 06:01

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Вам вроде как 42 года.


А отца ваших внуков "бусифіковали"?

А Вас?

https://m.youtube.com/watch?v=mHgyipEge ... GBIA%3D%3D
sens
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