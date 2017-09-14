Почитал впервые сегодня тут запостщенный "печерский холм". Это же Разумкова-мл ? Вот же ж гнида , социально-расистская. Упрек власти что тревожит покой евробегунцов и не задействует полисменов ,внмание!!!- для форсированной мобилизации призывников (а не то что можно было подумать про мобилизацию самих силовиков). Гнида неукраинская, 40-летняя, социал-расистская, потомственно-номенклатурная. И Арестович туда же, 48 летниий розовощекий военпенс, мечущийся между Монако и Израилем, тоже считает что в Украине не было мобилизации. Вот что с такими делать. Они же себя высшей кастой вообразили по одному факту рождения, а экономическое бронирование - это нет, это "социальная несправедливость", Не пустим свинные рыла второсортных купцов и ремесленников в наш вышесортный кшатрийско-брахманский ряд!
Starikan написав:И мой младший с женой и ребенком сейчас вернулись в Харьков. После 10 дней в США (гостили у нас) и месяца в Испании (активно работали на удаленке, в Харькове это сложно из-за отключений эл-ва). Я только развел руками.
тобто все таки випустили? бо раніше писали, що були складнощі... й повертатися, якщо вже зміг поїхати - трохи дивно. хіба що виїзд був тимчасовий...
Під час війни вони виїжджали два рази. Син - кандидат наук та усиновитель малої дитини. Поки що це працює.
Мені теж дивно, і не трохи. Але у Харкові батьки невістки. Та їх хата в Руській Лозовій. Та ще й 4 квартири всієї нашої сім'ї. Й садова ділянка з будинком безпосередньо у місті. І дві киці.
Нет не беженец. Но если пошли добровольцем, то сейчас ничего не мешает опять пойти на войну. Закон позволяет. А то я смотрю на форуме одни пенсы. Вы хотаб и начинают всех учить как надо воевать?. Хотя многие начинают учить др. науке войны а сами возможно были на войне в тылу обеспечения или поваром. Настоящие войны хоть и на пенсии, то они заняты не болтавнёй ежедн. на форуме а реальными делами для помощи молодым. У меня знакомый тоже в 58 лет пошёл добровольцем в 22году на войну. Он откровенно говорил, нужны деньги и пенсия. Вначале в городе стоял год на блок посте, а последние пол года под Покровском, который и сейчас далеко от линии фронта.
Я вже деякий час у військовій справі і спіймав себе на думці, що цілком можу у вже поділитися думками з цього приводу.
Якщо раніше артилерія була богинею війни, то зараз разом з нею — електродинаміка, радіохвилі. Хто навчався на радіотехнічному факультеті і відчував себе не дуже потрібним, — я вас вітаю: ваші знання, освіта, досвід зараз дуже потрібні і попит буде зростати. Бо за допомогою радіохвиль передається зображення з БПЛА, який, наприклад, наводить артилерію на ціль, за допомогою радіохвиль відбувається керування самим БПЛА. Крім того, за допомогою радіохвиль радіотехнічні війська і прості піхотинці протидіють ворожим безпілотникам. Якщо в окопі, бліндажі немає ефективного РЕБ, то ця позиція буде знищена FPV-дронами. Рано чи пізно.
В глибині тилу, за десятки кілометрів від ЛБЗ на важливих обʼєктах треба моніторити небо частотним аналізатором спектру постійно! Так само, як і на «передку». Бо ворожі БПЛА (Орлани та інші) в автоматичному режимі підлітають на таку відстань у режимі радіомовчання і лише над необхідною ділянкою, де попередньо є підозра про розташування живої сили і техніки, вмикають передачу радіосигналу, телеметрію. Це доволі незручна тактика для опонента (для нас).
Через пару років (а може і раніше) БПЛА з штучним інтелектом будуть просто відправлятися у бік ворога і там — самостійно обирати собі ціль. Оператор іноді не буде навіть знати, що саме знищив дрон. У такому випадку я не знаю, що піхоті у тому вигляді, як воно зараз, робити на полі бою. Так само — з технікою. Все буде знищено БПЛА з штучним інтелектом і артилерією. А хто забезпечує «очі» для артилерії?
Війни будуть вигравати ті, у кого буде доступ до більшої кількості мікросхем, технологій, програмного забезпечення з ноу-хау. Ну і фінансових ресурсів, щоб це все забезпечувати, звісно.
Я вже деякий час у військовій справі і спіймав себе на думці, що цілком можу у вже поділитися думками з цього приводу.
Якщо раніше артилерія була богинею війни, то зараз разом з нею — електродинаміка, радіохвилі. Хто навчався на радіотехнічному факультеті і відчував себе не дуже потрібним, — я вас вітаю: ваші знання, освіта, досвід зараз дуже потрібні і попит буде зростати. Бо за допомогою радіохвиль передається зображення з БПЛА, який, наприклад, наводить артилерію на ціль, за допомогою радіохвиль відбувається керування самим БПЛА. Крім того, за допомогою радіохвиль радіотехнічні війська і прості піхотинці протидіють ворожим безпілотникам. Якщо в окопі, бліндажі немає ефективного РЕБ, то ця позиція буде знищена FPV-дронами. Рано чи пізно.
В глибині тилу, за десятки кілометрів від ЛБЗ на важливих обʼєктах треба моніторити небо частотним аналізатором спектру постійно! Так само, як і на «передку». Бо ворожі БПЛА (Орлани та інші) в автоматичному режимі підлітають на таку відстань у режимі радіомовчання і лише над необхідною ділянкою, де попередньо є підозра про розташування живої сили і техніки, вмикають передачу радіосигналу, телеметрію. Це доволі незручна тактика для опонента (для нас).
Через пару років (а може і раніше) БПЛА з штучним інтелектом будуть просто відправлятися у бік ворога і там — самостійно обирати собі ціль. Оператор іноді не буде навіть знати, що саме знищив дрон. У такому випадку я не знаю, що піхоті у тому вигляді, як воно зараз, робити на полі бою. Так само — з технікою. Все буде знищено БПЛА з штучним інтелектом і артилерією. А хто забезпечує «очі» для артилерії?
Війни будуть вигравати ті, у кого буде доступ до більшої кількості мікросхем, технологій, програмного забезпечення з ноу-хау. Ну і фінансових ресурсів, щоб це все забезпечувати, звісно.
десь в комірці папи Карли заплакав вчитель фізики за 4000 євро який би мав хоча би зацікавити на шлях радіохвилювальника ...
Через пару років (а може і раніше)
це якщо не попадеш на востребуваний ЗОС "відсвічувача в тепліку в окопі"
Востаннє редагувалось flyman в Вів 14 тра, 2024 08:22, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel на кожну дію є своя протидія: Хто працював з ШІ знає, як досить просто його обманути звичайною "зеброю". Це я не кажу про більш прогресивні методи, як задимлення, засліплення направленим пучком світла, спеціальні світловідбивні фарби (на номери часто наносять проти камер), ну а далі дрони-винищувачі, які будуть збивати дрони і т.д. впевненими кроками до майбутнього Термінатора
Дюрі-бачі написав:vitaliiangel на кожну дію є своя протидія: Хто працював з ШІ знає, як досить просто його обманути звичайною "зеброю". Це я не кажу про більш прогресивні методи, як задимлення, засліплення направленим пучком світла, спеціальні світловідбивні фарби (на номери часто наносять проти камер), ну а далі дрони-винищуваці, які будуть збивати дрони і т.д. впевненими кроками до майбутнього Термінатора
почнемо з того, що розумні люди не потрібні (задають забагато непотрібних питань, кидаючи тінь на авторитет вищестоящих, замість того щоб тупо виконувати накази, ), так що з рішенням набагато прозаічніше, та й мова не про ШІ, а про відношення до звичайних інженерів
Востаннє редагувалось flyman в Вів 14 тра, 2024 08:28, всього редагувалось 1 раз.
холява написав:Не беруть мене на війну . Навіть в морг поваром .
Бідолашний, я вам допоможу. Може навіть хтось з ваших колег ваші мізки понюхає.
Артилерійський підрозділ «Степові вовки», який складається із добровольців та офіційно не входить до складу Збройних сил України, особливий тим, що до нього входять переважно чоловіки старші 60 років, та діє за рахунок благодійних фондів.