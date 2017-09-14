Я вже деякий час у військовій справі і спіймав себе на думці, що цілком можу у вже поділитися думками з цього приводу.



Якщо раніше артилерія була богинею війни, то зараз разом з нею — електродинаміка, радіохвилі. Хто навчався на радіотехнічному факультеті і відчував себе не дуже потрібним, — я вас вітаю: ваші знання, освіта, досвід зараз дуже потрібні і попит буде зростати. Бо за допомогою радіохвиль передається зображення з БПЛА, який, наприклад, наводить артилерію на ціль, за допомогою радіохвиль відбувається керування самим БПЛА. Крім того, за допомогою радіохвиль радіотехнічні війська і прості піхотинці протидіють ворожим безпілотникам. Якщо в окопі, бліндажі немає ефективного РЕБ, то ця позиція буде знищена FPV-дронами. Рано чи пізно.



В глибині тилу, за десятки кілометрів від ЛБЗ на важливих обʼєктах треба моніторити небо частотним аналізатором спектру постійно! Так само, як і на «передку». Бо ворожі БПЛА (Орлани та інші) в автоматичному режимі підлітають на таку відстань у режимі радіомовчання і лише над необхідною ділянкою, де попередньо є підозра про розташування живої сили і техніки, вмикають передачу радіосигналу, телеметрію. Це доволі незручна тактика для опонента (для нас).



Через пару років (а може і раніше) БПЛА з штучним інтелектом будуть просто відправлятися у бік ворога і там — самостійно обирати собі ціль. Оператор іноді не буде навіть знати, що саме знищив дрон. У такому випадку я не знаю, що піхоті у тому вигляді, як воно зараз, робити на полі бою. Так само — з технікою. Все буде знищено БПЛА з штучним інтелектом і артилерією. А хто забезпечує «очі» для артилерії?



Війни будуть вигравати ті, у кого буде доступ до більшої кількості мікросхем, технологій, програмного забезпечення з ноу-хау. Ну і фінансових ресурсів, щоб це все забезпечувати, звісно.