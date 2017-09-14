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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81468147814881498150>
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 08:47

  vitaliiangel написав:Все буде знищено БПЛА з штучним інтелектом і артилерією.

З БПЛА ще маршал Тухачевський носився майже 100 років тому, але якщо це не буде війна із завідомо слабшим технологічно противником, то як зазначає Дюрі-бачі буде ефективна протидія. Зараз перспективні розробки в галузі електромагнітної зброї, лазерної та можливо ще якоїсь, ще навіть не відомої назагал.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 08:52

  Игорь Алексеевич написав:
  холява написав:Не беруть мене на війну .
Навіть в морг поваром
Обычный ответ пенса, который сидел в 22-23г. в городе ближе к кухне, но в тельняшке и с автоматом в руке. Ребята воины ЗСУ на форумах не сидят целыми днями, т.к им не до профил. работ с населением. Ещё из такого теста здесь сидит хотап, дят..л детства, но всем пишет, что он летчик и сейчас служит в ЗСУ на диване у компа.
И иногда появляется на ветке Успех, который реально сейчас в ЗСУ, но диванным или даже кухонным тыловикам он не нравится. Ему почёт и благодарность.


Як за звичай ,я не відповідаю на образи .
Відповіді злять модераторів і додають зайвої роботи .


Тут всі знають де я був і що робив . І що продовжую робити .
Деяких це злить , тому що ніколи так не зробили .
Особисто для вас , два питання .
Це не ви розповідали як поїхали в Болгарію , як біженець ?

Так що відповісти родичам загинувших ? Що всі з,їбнувші і молоді не бажають захищати країну .....
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 08:56

  холява написав:
Тут всі знають де я був і що робив . І що продовжую робити .

Тут всі вважають, що холява багато триндить. Все, що цей персонаж розповідає, лише з його слів. Може він Ленін насправді, або космонавт.

  холява написав: Деяких це злить , тому що ніколи так не зробили .

В реальності всім пох на якогось персонажа в інтернеті


  холява написав: Так що відповісти родичам загинувших ?

А вони вас про щось питали? Вас хто уповноважив з ними спілкуватися?

  холява написав: Що всі з,їбнувші і молоді не бажають захищати країну .....
Ну це ви про своїх племінників, зрозуміло
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 08:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:от особисто ти за скільки готовий кинути тепле насиджене місце на кафедрі на якій до того ж зручно проїдати гранти, щоб піти задимлювати ШІ

За поточних умов служби не готовий ні за які гроші, при нормальному контракті (
1. Чіткий термін.
2. Чіткі обов'язки, а не те, що взбреде в голову командиру.
3. Безумовне страхування життя і здоров'я)
то за х2 від поточних грантів готовий би піти, можливо навіть за трохи менше (стандартні 100+20).
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 14 тра, 2024 09:02, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 09:00

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  Василь-Рівне написав: Підкажу - професійні військові рожевощокі воєнпенси - купа 40-ка річних плюс детройтедів :wink:

Плюс частина діючих поліцаїв, погранців з західного кордону....
Якщо на підприємствах бронювання до 50%, то і тут чому б не застосувати такий же підхід, якщо резерви потрібні негайно.
Чи ні? чи нехай ще відпочинуть, їх служба "і опасна, і трудна", краще почекати декілька місяців на бусифікованих мобілізованих, вони потім відіб'ють втрачене?
Якось так і переможемо "где-то по сєрєдінє".

Простите, не люблю такие вопросы на форуме, но вы уж слишком напрашиваетесь.
Вам вроде как 42 года. Вполне призывной возраст.
Почему вас до сих пор не "бусифіковали"? Или вы "где-то по сєрєдінє"?

Вроде как про вік ви вже запитували і відповідь отримали.
Чого не бусифікували? ну бо не бусифікували.
Повертаємось до суті. Чи моя, чи будь яких інших гречкосіїв бусифікація дозволить отримати якісь більш-менш підготовлені підрозділи через місяців два-три і то під питанням (у мене здоров'я ґиґне ще на полігоні), а потрібно вже негайно. Де в країні негайно знайти 30-50к готових, вже підготовлених військових, щоб врятувати ваш Харків від оточення? - я запропонував, а ви думайте.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 14 тра, 2024 09:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 09:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Уточнення з приводу F-16 від Данії в українському небі.

Прем'єр-міністр Данії мав намір оголосити F-16 в Україні протягом МІСЯЦІВ (а не місяця), - кореспондент Diе Zeit (https://twitter.com/joerglau/status/1790123997838921837) попросив вибачення за невірну надану ним інформацію.


пішла друга річниця обіцянок.
то на пасху, то після, то через місяць. щас вже місяці
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 09:04

  UA написав:
  ЛАД написав:Да и 40 лет назад в Афган посылали тоже без особых проблем, хотя, правда, избежать старались.

Не бажання віддавати синів в Афган, це одна з причин розвалу ссср.
15 000 офіційних втрат на 270 000 000 населення підірвали довіру до влади.

в моем круге доверие подорвали запреты и желание руководства чтобы мы ходили строем. Про афган вообще не вспоминали. Раза 3 может за всё моё детство. Имхо афган к развалу совка непричастен. Было и других 300 причин ему рухнуть. Прежде всего экономических
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 14 тра, 2024 09:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 09:05

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:от особисто ти за скільки готовий кинути тепле насиджене місце на кафедрі на якій до того ж зручно проїдати гранти, щоб піти задимлювати ШІ

За поточних умов служби не готовий ні за які гроші, при нормальному контракті (
1. Чіткий термін.
2. Чіткі обов'язки, а не те, що взбреде в голову командиру.
3. Безумовне страхування життя і здоров'я)
то за х2 від поточних грантів готовий би піти, можливо навіть за трохи менше (стандартні 100+20).

тут героїв на такі умови (цивілка на стероїдах) на словах повно, тільки наразі востребуваний ванвейтікет "кулібиною лопатою відсвічувати в теплік в окопі"

Бандерлога влаштує і $500 біля румунського кордону але дома
Востаннє редагувалось flyman в Вів 14 тра, 2024 09:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 09:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сотні мільйонів гривень, ймовірно, могли вкрасти на будівництві фортифікацій на Харківщині, де зараз активно наступає "рсня". Багатомільйонні підряди на будівництво фортифікаційних споруд, на які там загалом витратили 7 мільярдів гривень, Харківська ОВА зливала на підставні фірми аватарів.
Пачіму ви нє хотітє защіщать садок вишневий коло хати?
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 09:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Я особисто ніякої зради не бачу по причині того що не думаю що від України сильно залежало рішення в цих питаннях. Давати чи не давати зброю напевно вирішують в США а не в Україні.

Ну як сказати.. Спочатку Борис говорить "давайте просто продовжувати воювати", а потім ленд-ліз зливають в трубу і дають кілька комплексів ППО плюс різний напівсписаний мотлох.

Якщо робити аналогії, то це як в кемпінг заїзжає агресивна банда байкерів з явними намірами. Ви збираєтесь прийняти рішення виходячи з власних сил та можливостей, а сусід-реднек по кемпінгу показує повний багажник мисливських гвинтівок і пропонує розгромити банду. Але в розпал конфлікту залишає вам палицю і терміново виїзжає у справах))
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