vitaliiangel написав:Все буде знищено БПЛА з штучним інтелектом і артилерією.
З БПЛА ще маршал Тухачевський носився майже 100 років тому, але якщо це не буде війна із завідомо слабшим технологічно противником, то як зазначає Дюрі-бачі буде ефективна протидія. Зараз перспективні розробки в галузі електромагнітної зброї, лазерної та можливо ще якоїсь, ще навіть не відомої назагал.
холява написав:Не беруть мене на війну . Навіть в морг поваром
Обычный ответ пенса, который сидел в 22-23г. в городе ближе к кухне, но в тельняшке и с автоматом в руке. Ребята воины ЗСУ на форумах не сидят целыми днями, т.к им не до профил. работ с населением. Ещё из такого теста здесь сидит хотап, дят..л детства, но всем пишет, что он летчик и сейчас служит в ЗСУ на диване у компа. И иногда появляется на ветке Успех, который реально сейчас в ЗСУ, но диванным или даже кухонным тыловикам он не нравится. Ему почёт и благодарность.
Як за звичай ,я не відповідаю на образи . Відповіді злять модераторів і додають зайвої роботи .
Тут всі знають де я був і що робив . І що продовжую робити . Деяких це злить , тому що ніколи так не зробили . Особисто для вас , два питання . Це не ви розповідали як поїхали в Болгарію , як біженець ?
Так що відповісти родичам загинувших ? Що всі з,їбнувші і молоді не бажають захищати країну .....
flyman написав:от особисто ти за скільки готовий кинути тепле насиджене місце на кафедрі на якій до того ж зручно проїдати гранти, щоб піти задимлювати ШІ
За поточних умов служби не готовий ні за які гроші, при нормальному контракті ( 1. Чіткий термін. 2. Чіткі обов'язки, а не те, що взбреде в голову командиру. 3. Безумовне страхування життя і здоров'я) то за х2 від поточних грантів готовий би піти, можливо навіть за трохи менше (стандартні 100+20).
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 14 тра, 2024 09:02, всього редагувалось 1 раз.
Плюс частина діючих поліцаїв, погранців з західного кордону.... Якщо на підприємствах бронювання до 50%, то і тут чому б не застосувати такий же підхід, якщо резерви потрібні негайно. Чи ні? чи нехай ще відпочинуть, їх служба "і опасна, і трудна", краще почекати декілька місяців на бусифікованих мобілізованих, вони потім відіб'ють втрачене? Якось так і переможемо "где-то по сєрєдінє".
Простите, не люблю такие вопросы на форуме, но вы уж слишком напрашиваетесь. Вам вроде как 42 года. Вполне призывной возраст. Почему вас до сих пор не "бусифіковали"? Или вы "где-то по сєрєдінє"?
Вроде как про вік ви вже запитували і відповідь отримали. Чого не бусифікували? ну бо не бусифікували. Повертаємось до суті. Чи моя, чи будь яких інших гречкосіїв бусифікація дозволить отримати якісь більш-менш підготовлені підрозділи через місяців два-три і то під питанням (у мене здоров'я ґиґне ще на полігоні), а потрібно вже негайно. Де в країні негайно знайти 30-50к готових, вже підготовлених військових, щоб врятувати ваш Харків від оточення? - я запропонував, а ви думайте.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 14 тра, 2024 09:39, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Да и 40 лет назад в Афган посылали тоже без особых проблем, хотя, правда, избежать старались.
Не бажання віддавати синів в Афган, це одна з причин розвалу ссср. 15 000 офіційних втрат на 270 000 000 населення підірвали довіру до влади.
в моем круге доверие подорвали запреты и желание руководства чтобы мы ходили строем. Про афган вообще не вспоминали. Раза 3 может за всё моё детство. Имхо афган к развалу совка непричастен. Было и других 300 причин ему рухнуть. Прежде всего экономических
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 14 тра, 2024 09:06, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:от особисто ти за скільки готовий кинути тепле насиджене місце на кафедрі на якій до того ж зручно проїдати гранти, щоб піти задимлювати ШІ
За поточних умов служби не готовий ні за які гроші, при нормальному контракті ( 1. Чіткий термін. 2. Чіткі обов'язки, а не те, що взбреде в голову командиру. 3. Безумовне страхування життя і здоров'я) то за х2 від поточних грантів готовий би піти, можливо навіть за трохи менше (стандартні 100+20).
тут героїв на такі умови (цивілка на стероїдах) на словах повно, тільки наразі востребуваний ванвейтікет "кулібиною лопатою відсвічувати в теплік в окопі"
Бандерлога влаштує і $500 біля румунського кордону але дома
Востаннє редагувалось flyman в Вів 14 тра, 2024 09:09, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Я особисто ніякої зради не бачу по причині того що не думаю що від України сильно залежало рішення в цих питаннях. Давати чи не давати зброю напевно вирішують в США а не в Україні.
Ну як сказати.. Спочатку Борис говорить "давайте просто продовжувати воювати", а потім ленд-ліз зливають в трубу і дають кілька комплексів ППО плюс різний напівсписаний мотлох.
Якщо робити аналогії, то це як в кемпінг заїзжає агресивна банда байкерів з явними намірами. Ви збираєтесь прийняти рішення виходячи з власних сил та можливостей, а сусід-реднек по кемпінгу показує повний багажник мисливських гвинтівок і пропонує розгромити банду. Але в розпал конфлікту залишає вам палицю і терміново виїзжає у справах))