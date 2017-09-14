якщо уважно читати оновлену версію "Закону про мобілізацію" , яка набуває чинності з 18 травня особливо частину 6 статті 22, яка зобов'язує усіх військовозобов'язаних мати з собою військово-обліковий документ та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК.
Виникає питання - а чим регламентується, уповноважений переді мною представник ТЦК чи неуповноважений?
Одна із думок:
Бо у Законі нема такого поняття "уповноважений представник ТЦК". Не підійде сюди і норми Поставнови 1456, бо там інше - "уповноважена особа". От і виникає питання - кому з представників ТЦК пред'являти документи Саме цікаве - поліцейському ці документи зобов'язаний пред'являти. Бо Закон чітко регламентує "поліцейському" без усякого "уповноваженого".
інша думка - "Ей. военний, иди с богом" , Полиция наше усьо.
пішла друга річниця обіцянок. то на пасху, то після, то через місяць. щас вже місяці
ГЕНЕРАЛ США ПРИЗНАЛСЯ, почему Украине не дают F-16. Ще рік назад було зрозуміло, що по F16 є договорняк і будуть годувати обіцянками. Напевно знаючи це потрібно було ще тоді пропрацьовувати альтернативу. На жаль наші інфантили і далі "не мають часу думати стратегічно".
🤯Заступника колишнього міністра оборони Резнікова Ростислава Замлинського, який погоджував контракт про купівлю "яєць по 17", призначили послом з особливих доручень МЗС — Центр протидії корупції.
Про це ЦПК стало відомо з декларації посадовця — у щорічній декларації за 2023 рік він зазначає вже нову посаду у МЗС. Ймовірно призначення відбулося на початку 2024 року.
Раніше саме Замлинський, будучи на посаді заступника Міністра оборони, опікувався фінансовими питаннями. Саме він у 2022-2023 роках погоджував контракти із закупівлі продуктів харчування для Сил Оборони за завищеними цінами, зокрема відомого контракту із “яйцями по 17”. ㅤ Яснопонятно
Goodman написав:якщо уважно читати оновлену версію "Закону про мобілізацію" , яка набуває чинності з 18 травня особливо частину 6 статті 22, яка зобов'язує усіх військовозобов'язаних мати з собою військово-обліковий документ та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК.
Виникає питання - а чим регламентується, уповноважений переді мною представник ТЦК чи неуповноважений?
Одна із думок:
Бо у Законі нема такого поняття "уповноважений представник ТЦК". Не підійде сюди і норми Поставнови 1456, бо там інше - "уповноважена особа". От і виникає питання - кому з представників ТЦК пред'являти документи Саме цікаве - поліцейському ці документи зобов'язаний пред'являти. Бо Закон чітко регламентує "поліцейському" без усякого "уповноваженого".
інша думка - "Ей. военний, иди с богом" , Полиция наше усьо.
Постійно бодаться з молодими здоровими бугаями з ТЦК особисто в мене натхнення та здоров'я нема. Належність до першого сорту вирішує проблему. Не подобаються перспективи сортового суспільства.
UA написав:Постійно бодаться з молодими здоровими бугаями з ТЦК особисто в мене натхнення та здоров'я нема.
таки да, ще можна милицею отримати : "Однак після того, як хлопця посадили в авто, дівчину не впустили до машини. Вона почала знімати все, що відбувається. Цієї миті до неї підбіг чоловік у військовій формі й побив її милицею."
UA написав:Постійно бодаться з молодими здоровими бугаями з ТЦК особисто в мене натхнення та здоров'я нема.
таки да, ще можна милицею отримати : "Однак після того, як хлопця посадили в авто, дівчину не впустили до машини. Вона почала знімати все, що відбувається. Цієї миті до неї підбіг чоловік у військовій формі й побив її милицею."
Сподіваюсь хлопчина і дивчина належать до 72,3% Те що відбувається це карма.
budivelnik написав:2 А в Армії 6 років відслужив і можу сказати наступне Армія-це частинка суспільства....Тому має всі вади суспільства з якого комплектується. Але при цьому - має спрощені правила керування, а тому людина з невисоким Айкю , при невеликих зусиллях в стані зрозуміти як там все працює. 3 Штурман вертольота переплюне 90% цивільних бухгалтерів по Айкю...
Как отслуживший в свое время авиатор могу сказать - что штурман-штурману рознь. Ровно как и бух-буху. Любой бух, ведущий НЕ ФОП, а ТОВ с НДС на голову выше любого штурмана в расчетах. И это я еще не говорю про бухов, которые на вопрос сколько будет 2+2 отвечают - а сколько надо.
теперь про суспильство. Армия(Свежая, после 2000-х) это суспильство в случае мироного часу. Как только у чуваков после окончания всяких "летных академий Кировограда" с военкой и без блатных родителей выход чтоб не помереть с голоду был один - пхаться в армию, которые 20+ лет получали что-то около минималки. даже средней руки мастер, кладя плитку в туалете или свесившись на тросах и утепляя многоэтажку - имел в разы больше чем майор\капитан славной вашей армии, в которой вы служили... И вот им наконец дали власть и присыпали денег - мы все прекрасно видим результаты в СМИ и от всяких ИПСОшных бигусов и Ткачей из УП.... Т.е. последние 20 лет в армию шли от безнадеги и за похлебку, а теперь настало их время. Ну и собсно теперь можно понять, почему комбриг зачастую дебил и считает солдата за инструмент, а не за человека. Ведь этот комбриг был 20 лет назад младшим лейтенантом, который закончил ВУЗ и не смог себя определить по специальности, потому пошел в ТЭЧ крутить гайки на МИшках где-нить в Олександрии.