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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8147814881498150>
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 09:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

🤯Заступника колишнього міністра оборони Резнікова Ростислава Замлинського, який погоджував контракт про купівлю "яєць по 17", призначили послом з особливих доручень МЗС — Центр протидії корупції.

Про це ЦПК стало відомо з декларації посадовця — у щорічній декларації за 2023 рік він зазначає вже нову посаду у МЗС. Ймовірно призначення відбулося на початку 2024 року.

Раніше саме Замлинський, будучи на посаді заступника Міністра оборони, опікувався фінансовими питаннями. Саме він у 2022-2023 роках погоджував контракти із закупівлі продуктів харчування для Сил Оборони за завищеними цінами, зокрема відомого контракту із “яйцями по 17”.

Яснопонятно
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 09:37

  Бетон написав:Яснопонятно
я давно говорил одна из причин почему будет снижаться грантовая помощь - слишком много тырится.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 09:38

  Goodman написав:якщо уважно читати оновлену версію "Закону про мобілізацію" , яка набуває чинності з 18 травня особливо частину 6 статті 22, яка зобов'язує усіх військовозобов'язаних мати з собою військово-обліковий документ та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК.

Виникає питання - а чим регламентується, уповноважений переді мною представник ТЦК чи неуповноважений?

Одна із думок:

Бо у Законі нема такого поняття "уповноважений представник ТЦК". :)
Не підійде сюди і норми Поставнови 1456, бо там інше - "уповноважена особа".
От і виникає питання - кому з представників ТЦК пред'являти документи :) :) :)
Саме цікаве - поліцейському ці документи зобов'язаний пред'являти. Бо Закон чітко регламентує "поліцейському" без усякого "уповноваженого".

інша думка - "Ей. военний, иди с богом" , Полиция наше усьо.

Постійно бодаться з молодими здоровими бугаями з ТЦК особисто в мене натхнення та здоров'я нема.
Належність до першого сорту вирішує проблему.
Не подобаються перспективи сортового суспільства.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 09:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Постійно бодаться з молодими здоровими бугаями з ТЦК особисто в мене натхнення та здоров'я нема.

таки да, ще можна милицею отримати :
"Однак після того, як хлопця посадили в авто, дівчину не впустили до машини. Вона почала знімати все, що відбувається. Цієї миті до неї підбіг чоловік у військовій формі й побив її милицею."
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 09:42

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Яснопонятно
я давно говорил одна из причин почему будет снижаться грантовая помощь - слишком много тырится.

Тут два варінти.
Або Україну кинуть як Афганістан, або замінять Бонапарта на особу придатну до державних справ.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 09:47

  Goodman написав:
  UA написав:Постійно бодаться з молодими здоровими бугаями з ТЦК особисто в мене натхнення та здоров'я нема.

таки да, ще можна милицею отримати :
"Однак після того, як хлопця посадили в авто, дівчину не впустили до машини. Вона почала знімати все, що відбувається. Цієї миті до неї підбіг чоловік у військовій формі й побив її милицею."

Сподіваюсь хлопчина і дивчина належать до 72,3% :mrgreen:
Те що відбувається це карма.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 09:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:2 А в Армії 6 років відслужив і можу сказати наступне
Армія-це частинка суспільства....Тому має всі вади суспільства з якого комплектується.
Але при цьому - має спрощені правила керування, а тому людина з невисоким Айкю , при невеликих зусиллях в стані зрозуміти як там все працює.
3 Штурман вертольота переплюне 90% цивільних бухгалтерів по Айкю...


Как отслуживший в свое время авиатор могу сказать - что штурман-штурману рознь. Ровно как и бух-буху. Любой бух, ведущий НЕ ФОП, а ТОВ с НДС на голову выше любого штурмана в расчетах. И это я еще не говорю про бухов, которые на вопрос сколько будет 2+2 отвечают - а сколько надо.

теперь про суспильство. Армия(Свежая, после 2000-х) это суспильство в случае мироного часу. Как только у чуваков после окончания всяких "летных академий Кировограда" с военкой и без блатных родителей выход чтоб не помереть с голоду был один - пхаться в армию, которые 20+ лет получали что-то около минималки. даже средней руки мастер, кладя плитку в туалете или свесившись на тросах и утепляя многоэтажку - имел в разы больше чем майор\капитан славной вашей армии, в которой вы служили... И вот им наконец дали власть и присыпали денег - мы все прекрасно видим результаты в СМИ и от всяких ИПСОшных бигусов и Ткачей из УП.... Т.е. последние 20 лет в армию шли от безнадеги и за похлебку, а теперь настало их время.
Ну и собсно теперь можно понять, почему комбриг зачастую дебил и считает солдата за инструмент, а не за человека. Ведь этот комбриг был 20 лет назад младшим лейтенантом, который закончил ВУЗ и не смог себя определить по специальности, потому пошел в ТЭЧ крутить гайки на МИшках где-нить в Олександрии.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 09:50

  UA написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Яснопонятно
я давно говорил одна из причин почему будет снижаться грантовая помощь - слишком много тырится.

Тут два варінти.
Або Україну кинуть як Афганістан, або замінять Бонапарта на особу придатну до державних справ.

есть ещё 3й разделят на 2 части. Чтобы пу не досталось всё. Что совсем кинут не очень верю.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 14 тра, 2024 09:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 09:52

  UA написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Яснопонятно
я давно говорил одна из причин почему будет снижаться грантовая помощь - слишком много тырится.

Тут два варінти.
Або Україну кинуть як Афганістан, або замінять Бонапарта на особу придатну до державних справ.

бонопарт там нічого не вирішує, читає з папірців тексти що пишуть і грає роль типу-президента.
Всі питання до його "секритутки"
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 09:56

❗️Буданов прогнозує наступ росії в напрямку Сум, – The New York Times.

Столкнувшись с наступлением России, главный украинский генерал рисует мрачную картину

По словам начальника военной разведки, украинские силы растянуты и имеют минимальные резервы, помимо нехватки оружия.

глава ГУР считает, что атаки ВС РФ в Харьковской области будут продолжаться «еще три-четыре дня», после чего российские войска, как ожидается, «начнут решительное наступление в направлении Сум».

https://www.nytimes.com/article/russia- ... arkiv.html
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