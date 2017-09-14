budivelnik написав:2 А в Армії 6 років відслужив і можу сказати наступне Армія-це частинка суспільства....Тому має всі вади суспільства з якого комплектується. Але при цьому - має спрощені правила керування, а тому людина з невисоким Айкю , при невеликих зусиллях в стані зрозуміти як там все працює. 3 Штурман вертольота переплюне 90% цивільних бухгалтерів по Айкю...
Как отслуживший в свое время авиатор могу сказать - что штурман-штурману рознь. Ровно как и бух-буху. Любой бух, ведущий НЕ ФОП, а ТОВ с НДС на голову выше любого штурмана в расчетах. И это я еще не говорю про бухов, которые на вопрос сколько будет 2+2 отвечают - а сколько надо. И все потому, что армия последние лет 50 была статичной в разрезе штурманских расчетов, а НКУ уже менялся хрен знает сколько раз
теперь про суспильство. Армия(Свежая, после 2000-х) это суспильство в случае мироного часу. Как только у чуваков после окончания всяких "летных академий Кировограда" с военкой и без блатных родителей выход чтоб не помереть с голоду был один - пхаться в армию, которые 20+ лет получали что-то около минималки. даже средней руки мастер, кладя плитку в туалете или свесившись на тросах и утепляя многоэтажку - имел в разы больше чем майор\капитан славной вашей армии, в которой вы служили... И вот им наконец дали власть и присыпали денег - мы все прекрасно видим результаты в СМИ и от всяких ИПСОшных бигусов и Ткачей из УП.... Т.е. последние 20 лет в армию шли от безнадеги и за похлебку, а теперь настало их время. Ну и собсно теперь можно понять, почему комбриг зачастую дебил и считает солдата за инструмент, а не за человека. Ведь этот комбриг был 20 лет назад младшим лейтенантом, который закончил ВУЗ и не смог себя определить по специальности, потому пошел в ТЭЧ крутить гайки на МИшках где-нить в Олександрии.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Вів 14 тра, 2024 10:17, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777 написав:Я особисто ніякої зради не бачу по причині того що не думаю що від України сильно залежало рішення в цих питаннях. Давати чи не давати зброю напевно вирішують в США а не в Україні.
Ну як сказати.. Спочатку Борис говорить "давайте просто продовжувати воювати", а потім ленд-ліз зливають в трубу і дають кілька комплексів ППО плюс різний напівсписаний мотлох.
Якщо робити аналогії, то це як в кемпінг заїзжає агресивна банда байкерів з явними намірами. Ви збираєтесь прийняти рішення виходячи з власних сил та можливостей, а сусід-реднек по кемпінгу показує повний багажник мисливських гвинтівок і пропонує розгромити банду. Але в розпал конфлікту залишає вам палицю і терміново виїзжає у справах))
fox767676 написав:Я, як поміркований оптиміст тоді сподівався на зброю достатню для деокупації херсонської, запорізької областей повністю. Далі окопування,та РПВ на довгі роки. Україна йде до ЄС, може й НАТО. Ніякої ескалації за деокупацію свіжокупованого Бердянська не було б. А так питання чому Байден не скористався лендлізом залишається відкритим 1а) - міскомунікація з Києвом, можливо Зеленський несимпатичен Байдену сам по собі. Можливо через наполеонівські плани з кавою в Криму(о тут вже могла бути ескалація). 1б)конспірологія, геополітичнні многокутники. де Україна лише розмінна монета 2) може ШІ порахував що шансів в України нема ? (але вважаю що розмежування за приблизною лініею 2021 було б реальним він-він)
Ви все правильно мислите, але зі своєї точки зору лише. США (і Байдену в т.ч.) не дуже важливо чи буде у нас Бердянськ чи не буде, Київ не впав, Росію трохи послабили - уже перемога для них. Це ж не їх території, не їх люди. Україна не в НАТО, з їх точки зору ми мало чим відрізняється від якоїсь південно-американської чи азіатської країни. От напала б авторитарна Бразилія на демократичну Аргентину, може б США і їм допомагали, але не будуть вони лізти з "вон із кожі" заради цього. Ще приклад, уявімо прийде до Вас далекий родич (3-рідний брат) просити на операцію 50 000 Дол. Питання життя чи смерті. У вас є ці гроші, але ви дасте лише 5000 і будете щиро вірити, що допомогли. Хоча йому ніде взяти інші, але таке життя. Ви про себе подумаєте для виправдання, що хай йому рідний брат інші дасть, хоча рідний брат працює сільським вчителем і бідний як церковна миш.
А для протидії кому і війни з ким створювалось НАТО ?, РФ - це спадкоємець СРСР. Чому НАТО не самороспустилося після розпаду СРСР ? То чомуб не допомогти зброєю удосталь країні яка захищаеться від ворога для війни з яким альянс і створювався.
Goodman написав:Тобто зараз можно наводити порядок у цих реєстрах: при наявності паспорта громадянина України у формі книжечки слід замовити через Дія витяг про місце проживання, якщо витяг не формується чи там інформація неповна,
Помилкова інформація, штамп про місце реестраціі проживання проставлений у паспорті-книжечкі а от тим у кого "пластик" - потрібно.
Не помилкова. Нові штампи у паспорті-книжечка не ставляться (старі залишаються поки чинними). Змінюєш адресу реєстрації, то тобі надають цей витяг. Також якщо мати закордонний паспорт, то в Дії ця адреса теж підтягується з реєстру ДМС і буває, що там узагалі немає інформації про тебе чи вона неповна.
Bobua написав:Але то буде всього 5млн*17тис=85млрд.грв. Ледь більше 2млрд$.
це про що про штрафи ? тоді яких 17 тис ,якщо по-перше 21500 чи 22500? а потім подвоєння до 51-52 тис через виконавчу службу. Яка буде стягувати ще пів року чи рік і не факт що зможе стягнути ! тобто це жодним чином не вплине на наповнення бюджету ! А от перехід в тінь - ще й як вплине , на зменшення податків на зарплату. Залишиться тільки ПДВ і те що платять великі рітейлери , але вони теж хитрують і роблять ФОПів. Буде країна ФОПів, і кілька великих компаній які теж убдуть 70-90% платити в конвертах.
moveton написав:
SAndriy1 написав:у нас сьогодні заяви на звільнення написали всі чоловіки. Сказали, що посидять декілька місяців вдома, а там видно буде
А как на соцопросах, так почти ни у кого накоплений нет, с трудом от зарплаты до зарплаты дотягивают.
Hotab написав:moveton Гроші треба не тільки на життя в норі, а і на оплату (зараз чи потім) чималих штрафів.
Звільняються не для того, щоб щось оплачувати.
Ааааа, ну добре. А далі через Тису? Чи куди ? Ви згодні жити зі штрафами, арештами авто, хати? Обнулом водійської ліцензії? Невиіздний за кордон (не зараз, а і потім). Чи все ж у вас трішки є усвідомлення, що рано чи пізно всі штрафи з усіма пенями і профіітом ДВС сплатити доведеться?
ви стикались з роботою виконавчої служби ? думаю ні . стягнути щось з когось - це не так просто як вам здається .
по курсу всі постачальники підняли курс
Востаннє редагувалось yama в Вів 14 тра, 2024 10:51, всього редагувалось 4 разів.
whois2010 написав:Голова сумської ова намагається згадати скільки кілометрів укріплень реально побудовані, а скільки лише на папері і кошти вже попиляні. А ще там має бути десятки чи сотні тисяч мін різних типів.
які тоді "укріплення" біля Коростеня чи Ковеля? якщо навіть в місцях реальної небезпеки кошти розікрали