ще кілька тез Буданова для газети The New York Times.
❗️Положення ЗСУ під Харковом, де армія РФ продовжує спроби просуватися у бік Вовчанська, він назвав вкрай важким, оскільки в українських військових не вистачає людей.
❗️Знайти нові сили ЗСУ дуже важко, всі наші війська зараз або тут, або воюють за місто Часів Яр, стратегічно важливе місто в Донецькій області, в напрямку якого протягом останніх місяців намагаються просуватися російські війська.
❗️ «Я використав усе, що маю, нажаль, у нас не залишилося нікого в резерві».
❗️ Ймовірно, впродовж наступних кількох днів українським силам вдасться стабілізувати фронт під Харковом, і наступ армії РФ триватиме ще до чотирьох днів.
❗️ Однак після цього російські військові можуть розпочати ще один наступ на Сумщині.
❗️ Одне із завдань Росії зараз посіяти паніку в регіоні.
❗️ «Наше завдання - стабілізувати фронт і потім почати видавлювати їх через кордон».
что армия последние лет 50 была статичной в разрезе штурманских расчетов,
Не очень так. Крайние 15 лет внедрилась цифровая навигация. Штурман летательного аппарата стал отрафировать понемногу свои скилы счета в уме, математики (геометрии) и физики. Стал больше опытным пользователей различных девайсов. Их много всяких, унификации нет , потому что разные производители. То есть от бухгалтера он уходит, но с кем его можно сравнить на гражданке теперь, сказать сложно.
после окончания всяких "летных академий Кировограда" с военкой и без блатных родителей выход чтоб не помереть с голоду был один - пхаться в армию, которые 20+ лет получали что-то около минималки.
Не совсем так, но действительно мало. Хотя толковые могли после 1-2 контрактов в ЗСУ получив налет, потом поискать себя в гражданской авиации
Ведь этот комбриг был 20 лет назад младшим лейтенантом, который закончил ВУЗ и не смог себя определить по специальности, потому пошел в ТЭЧ крутить гайки на МИшках где-нить в Олександрии.
Тут грубая ошибка. Комбриг в авиабригаде - пилот и только пилот. Он не мог крутить гайки в ТЭЧ.. Та и бывший мамлей (то есть из «пиджаков» ) стал комбригом - это исключение. «Пиджакам» даже эскадрильи редко давали.
Но общая проблема , что в армию, особенно в танки, мотокопвтные части , шли те, кто вообще себя нигде не мог найти- это правда. Какая оплата - такая и конкуренция . А нет конкуренции - такие и кадры.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 14 тра, 2024 10:47, всього редагувалось 2 разів.
И не платить за свет, воду, газ.... Я б глянув на вас після місяца сідіння лише на перловці та яйках....
подивіться на flyman які в нього платіжки за комуналку щодо перловки то це краще за чіпси сосиски та ковбасу по 150 грн + ще є https://shop.silpo.ua/product/krupa-viv ... ena-856909 можна комбінувати ключове тут - жити не під обстрілом в окопі , і у в полоні ( якщо не стратять одарзу) годують не краще ===================================================================== Я вважаю що враховуючи ситуацію на фронті вірним було б бути в валюті , але це моя субєктивна думка і я нікому її не навязую
Востаннє редагувалось yama в Вів 14 тра, 2024 10:53, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Хотя толковые могли после 1-2 контрактов в ЗСУ получив налет, потом поискать себя в гражданской авиации
Да, а там его все ждут. и новых пилотов академия не выпускает. Ну и я говорю не лишь о пилотах. там еще всякие бортинженеры есть...
Hotab написав:Комбриг в авиабригаде - пилот и только пилот. Он не мог крутить гайки.
После летных академий в 2000-х шли именно крутить гайки, если не находили себя на гражданке... Потому что больше там работы небыло. ну еще может кто инструктором, если у инстьруктора свой сын не пошел по стезям отца ))) Да и я в целом описал ту самую армию. В ней же не только авиаторы. Были и колхозники со всяких КИСМов... да и в целом любой, у кого военкафедра была. И примерно с 2007-2010 она стала платной кстати...
Hotab написав:Но общая проблема , что в армию, особенно в танки, мотокопвтные части , шли те, кто вообще себя нигде не мог найти- это правда. Какая оплата - такая и конкуренция . А нет конкуренции - такие и кадры.
Вот. Это именно то о чем я и говорю. И эти рубята, прослужив условных 20 лет теперь командиры в бригадах. Ну или на сладких постах в тыловухе...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Вів 14 тра, 2024 10:52, всього редагувалось 1 раз.
ще кілька тез Буданова для газети The New York Times.
❗️Положення ЗСУ під Харковом, де армія РФ продовжує спроби просуватися у бік Вовчанська, він назвав вкрай важким, оскільки в українських військових не вистачає людей.
❗️Знайти нові сили ЗСУ дуже важко, всі наші війська зараз або тут, або воюють за місто Часів Яр, стратегічно важливе місто в Донецькій області, в напрямку якого протягом останніх місяців намагаються просуватися російські війська.
❗️ «Я використав усе, що маю, нажаль, у нас не залишилося нікого в резерві».
❗️ Ймовірно, впродовж наступних кількох днів українським силам вдасться стабілізувати фронт під Харковом, і наступ армії РФ триватиме ще до чотирьох днів.
❗️ Однак після цього російські військові можуть розпочати ще один наступ на Сумщині.
❗️ Одне із завдань Росії зараз посіяти паніку в регіоні.
❗️ «Наше завдання - стабілізувати фронт і потім почати видавлювати їх через кордон».
Форумні "екзперди": весна 2022 - до біса Стамбул, рф от-от розвалиться весна 2023 - неможна зупинятись, попереду кава в Криму, і взагалі ракети майже скінчились весна 2024 - у нас "внезапно" погана переговорна позиція (див вище) весна 2025 - не на часі, бо ще не всіх флер мобілізували весна 2026 - ваш варіант?