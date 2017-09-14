RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 814981508151815281538154>
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 10:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:за 15 грн \ день можна жити

И не платить за свет, воду, газ....
Я б глянув на вас після місяца сідіння лише на перловці та яйках....
dimo_0n
 
Повідомлень: 315
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 10:42

ще кілька тез Буданова для газети The New York Times.

❗️Положення ЗСУ під Харковом, де армія РФ продовжує спроби просуватися у бік Вовчанська, він назвав вкрай важким, оскільки в українських військових не вистачає людей.

❗️Знайти нові сили ЗСУ дуже важко, всі наші війська зараз або тут, або воюють за місто Часів Яр, стратегічно важливе місто в Донецькій області, в напрямку якого протягом останніх місяців намагаються просуватися російські війська.

❗️ «Я використав усе, що маю, нажаль, у нас не залишилося нікого в резерві».

❗️ Ймовірно, впродовж наступних кількох днів українським силам вдасться стабілізувати фронт під Харковом, і наступ армії РФ триватиме ще до чотирьох днів.

❗️ Однак після цього російські військові можуть розпочати ще один наступ на Сумщині.

❗️ Одне із завдань Росії зараз посіяти паніку в регіоні.

❗️ «Наше завдання - стабілізувати фронт і потім почати видавлювати їх через кордон».
Xenon
 
Повідомлень: 4521
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 10:42

dimo_0n

что армия последние лет 50 была статичной в разрезе штурманских расчетов,


Не очень так. Крайние 15 лет внедрилась цифровая навигация. Штурман летательного аппарата стал отрафировать понемногу свои скилы счета в уме, математики (геометрии) и физики. Стал больше опытным пользователей различных девайсов. Их много всяких, унификации нет , потому что разные производители. То есть от бухгалтера он уходит, но с кем его можно сравнить на гражданке теперь, сказать сложно.

после окончания всяких "летных академий Кировограда" с военкой и без блатных родителей выход чтоб не помереть с голоду был один - пхаться в армию, которые 20+ лет получали что-то около минималки.


Не совсем так, но действительно мало.
Хотя толковые могли после 1-2 контрактов в ЗСУ получив налет, потом поискать себя в гражданской авиации


Ведь этот комбриг был 20 лет назад младшим лейтенантом, который закончил ВУЗ и не смог себя определить по специальности, потому пошел в ТЭЧ крутить гайки на МИшках где-нить в Олександрии.


Тут грубая ошибка. Комбриг в авиабригаде - пилот и только пилот. Он не мог крутить гайки в ТЭЧ..
Та и бывший мамлей (то есть из «пиджаков» ) стал комбригом - это исключение. «Пиджакам» даже эскадрильи редко давали.

Но общая проблема , что в армию, особенно в танки, мотокопвтные части , шли те, кто вообще себя нигде не мог найти- это правда. Какая оплата - такая и конкуренция . А нет конкуренции - такие и кадры.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 14 тра, 2024 10:47, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 12301
З нами з: 15.02.09
Подякував: 344 раз.
Подякували: 2235 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 10:44

  dimo_0n написав:
  yama написав:за 15 грн \ день можна жити

И не платить за свет, воду, газ....
Я б глянув на вас після місяца сідіння лише на перловці та яйках....

подивіться на flyman які в нього платіжки за комуналку :wink:
щодо перловки то це краще за чіпси сосиски та ковбасу по 150 грн :oops:
+ ще є https://shop.silpo.ua/product/krupa-viv ... ena-856909 можна комбінувати :wink: ключове тут - жити не під обстрілом в окопі , і у в полоні ( якщо не стратять одарзу) годують не краще
=====================================================================
Я вважаю що враховуючи ситуацію на фронті вірним було б бути в валюті , але це моя субєктивна думка і я нікому її не навязую
Востаннє редагувалось yama в Вів 14 тра, 2024 10:53, всього редагувалось 1 раз.
yama
 
Повідомлень: 4820
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9020 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 10:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Хотя толковые могли после 1-2 контрактов в ЗСУ получив налет, потом поискать себя в гражданской авиации

Да, а там его все ждут. и новых пилотов академия не выпускает.
Ну и я говорю не лишь о пилотах. там еще всякие бортинженеры есть...

  Hotab написав:Комбриг в авиабригаде - пилот и только пилот. Он не мог крутить гайки.

После летных академий в 2000-х шли именно крутить гайки, если не находили себя на гражданке... Потому что больше там работы небыло. ну еще может кто инструктором, если у инстьруктора свой сын не пошел по стезям отца )))
Да и я в целом описал ту самую армию. В ней же не только авиаторы. Были и колхозники со всяких КИСМов... да и в целом любой, у кого военкафедра была. И примерно с 2007-2010 она стала платной кстати...
  Hotab написав:Но общая проблема , что в армию, особенно в танки, мотокопвтные части , шли те, кто вообще себя нигде не мог найти- это правда. Какая оплата - такая и конкуренция . А нет конкуренции - такие и кадры.

Вот. Это именно то о чем я и говорю. И эти рубята, прослужив условных 20 лет теперь командиры в бригадах. Ну или на сладких постах в тыловухе...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Вів 14 тра, 2024 10:52, всього редагувалось 1 раз.
dimo_0n
 
Повідомлень: 315
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 10:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  UA написав:Пропоную ввести письмові дозволи від воєнкомів на достроковий продаж ОВДП.

Падажите. Осьо флаймана штрафанут пару раз. Оте все ОВДП и уйдут....

  yama написав:подивіться на flyman які в нього платіжки за комуналку

Он же програмист - отшельник. Как света не будет, будет и бензин покупать еще....
  yama написав:Я вважаю що враховуючи ситуацію на фронті вірним було б бути в валюті , але це моя субєктивна думка і я нікому її не навязую

Піддтримую. 10 июня закінчюється останне депо у банках. Все у долярчик(не форумний Успіх) піде ;)

  yama написав:Як це вплине на курс - я не знаю . Але економічна активність впаде. Бо банківські послуги, як і обмін валют, теж будуть тільки тим у кого є "військовий документ"

Ну тут уже выступили из союза перевозчиков - только 5% имеют бронь. Выводы делайте сами... Кто будет возить товар в АТБшку и сильпо?
dimo_0n
 
Повідомлень: 315
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 10:57

  Xenon написав:
❗️Буданов прогнозує наступ росії в напрямку Сум, – The New York Times.

Столкнувшись с наступлением России, главный украинский генерал рисует мрачную картину

По словам начальника военной разведки, украинские силы растянуты и имеют минимальные резервы, помимо нехватки оружия.

глава ГУР считает, что атаки ВС РФ в Харьковской области будут продолжаться «еще три-четыре дня», после чего российские войска, как ожидается, «начнут решительное наступление в направлении Сум».

https://www.nytimes.com/article/russia- ... arkiv.html

Якщо, коли у нас були сили, ми не наступали на Бєлгород, Брянськ... то москалі знову наступатимуть на Харків, Суми... хтось з викладених тут "неадекватів" про це говорив ще рік тому.
Schmit
 
Повідомлень: 4346
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 11:03

  Xenon написав:
ще кілька тез Буданова для газети The New York Times.

❗️Положення ЗСУ під Харковом, де армія РФ продовжує спроби просуватися у бік Вовчанська, він назвав вкрай важким, оскільки в українських військових не вистачає людей.

❗️Знайти нові сили ЗСУ дуже важко, всі наші війська зараз або тут, або воюють за місто Часів Яр, стратегічно важливе місто в Донецькій області, в напрямку якого протягом останніх місяців намагаються просуватися російські війська.

❗️ «Я використав усе, що маю, нажаль, у нас не залишилося нікого в резерві».

❗️ Ймовірно, впродовж наступних кількох днів українським силам вдасться стабілізувати фронт під Харковом, і наступ армії РФ триватиме ще до чотирьох днів.

❗️ Однак після цього російські військові можуть розпочати ще один наступ на Сумщині.

❗️ Одне із завдань Росії зараз посіяти паніку в регіоні.

❗️ «Наше завдання - стабілізувати фронт і потім почати видавлювати їх через кордон».


Форумні "екзперди":
весна 2022 - до біса Стамбул, рф от-от розвалиться
весна 2023 - неможна зупинятись, попереду кава в Криму, і взагалі ракети майже скінчились
весна 2024 - у нас "внезапно" погана переговорна позиція (див вище)
весна 2025 - не на часі, бо ще не всіх флер мобілізували
весна 2026 - ваш варіант?
Letusrock
 
Повідомлень: 1346
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 11:06

Схоже позначився новий цар раші і дуже скоро можемо почути "я устал, я ухожу, вот мой приемник, прошу любить и жаловать"

путін призначив Патрушева своїм помічником.

Раніше його звільнили з посади Секретаря Радбезу рф та замінили на Шойгу.

Xenon
 
Повідомлень: 4521
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 11:06

Letusrock
Весна 2016-- не буде відповіді.
Бо забрали тіліпони і розвезли бусіками по лісопосадкам. :)
alex lem
 
Повідомлень: 3072
З нами з: 25.12.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 814981508151815281538154>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anduzenko, dimo_0n, sens і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 33279
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 194798
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 636959
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (987)
14.05.2024 12:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.