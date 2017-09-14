ще кілька тез Буданова для газети The New York Times.
❗️Положення ЗСУ під Харковом, де армія РФ продовжує спроби просуватися у бік Вовчанська, він назвав вкрай важким, оскільки в українських військових не вистачає людей.
❗️Знайти нові сили ЗСУ дуже важко, всі наші війська зараз або тут, або воюють за місто Часів Яр, стратегічно важливе місто в Донецькій області, в напрямку якого протягом останніх місяців намагаються просуватися російські війська.
❗️ «Я використав усе, що маю, нажаль, у нас не залишилося нікого в резерві».
❗️ Ймовірно, впродовж наступних кількох днів українським силам вдасться стабілізувати фронт під Харковом, і наступ армії РФ триватиме ще до чотирьох днів.
❗️ Однак після цього російські військові можуть розпочати ще один наступ на Сумщині.
❗️ Одне із завдань Росії зараз посіяти паніку в регіоні.
❗️ «Наше завдання - стабілізувати фронт і потім почати видавлювати їх через кордон».
Форумні "екзперди": весна 2022 - до біса Стамбул, рф от-от розвалиться весна 2023 - неможна зупинятись, попереду кава в Криму, і взагалі ракети майже скінчились весна 2024 - у нас "внезапно" погана переговорна позиція (див вище) весна 2025 - не на часі, бо ще не всіх флер мобілізували весна 2026 - ваш варіант?
2026 - напевно "сойдемся по сєрєдінє", хоча скоріше ще 2025. Вгадайте, де буде сєрєдіна?
И не платить за свет, воду, газ.... Я б глянув на вас після місяца сідіння лише на перловці та яйках....
подивіться на flyman які в нього платіжки за комуналку щодо перловки то це краще за чіпси сосиски та ковбасу по 150 грн + ще є https://shop.silpo.ua/product/krupa-viv ... ena-856909 можна комбінувати ключове тут - жити не під обстрілом в окопі , і у в полоні ( якщо не стратять одарзу) годують не краще ===================================================================== Я вважаю що враховуючи ситуацію на фронті вірним було б бути в валюті , але це моя субєктивна думка і я нікому її не навязую
2) зробили ковід, карантин, загнали людей в нори -- трошки подіяло (див.інфографіку).
3) зробили тестову війну -- і народ говий ховатись роками...
(ми на цьому етапі).
4) якщо знизити активність в Україні і водночас розширити ледь-ледь тліючий фронт до Балтики, Тайваню, Аляски, Мексики, Бл.Сходу... і взагалі по всьому світу -- в нори підуть мільярди... Людьов. 😄
5) зниження витрат людства вдвічі -- ось він план Світового Уряду. 🤔
Причому ні курсових, ні цінових шоків не буде. Просто всього стане вдвічі менше. Праці. Товарів і послуг. Витрат. Ліквідності. %ставок (і знову ми попереду планети всієї...) І елоїзація зменшиться. Це як бонус.
Це вже було. Нехай розвідник пояснить чому став гаслом влади та почав видавати інсайди? Такі очевидні явища видають за інформацію. Де спікери від ЗСУ,ГУР,СБУ - немає вже нікому гарні новини транслювати?
2) зробили ковід, карантин, загнали людей в нори -- трошки подіяло (див.інфографіку).
3) зробили тестову війну -- і народ говий ховатись роками...
(ми на цьому етапі).
4) якщо знизити активність в Україні і водночас розширити ледь-ледь тліючий фронт до Балтики, Тайваню, Аляски, Мексики, Бл.Сходу... і взагалі по всьому світу -- в нори підуть мільярди... Людьов. 😄
5) зниження витрат людства вдвічі -- ось він план Світового Уряду. 🤔
Причому ні курсових, ні цінових шоків не буде. Просто всього стане вдвічі менше. Праці. Товарів і послуг. Витрат. Ліквідності. %ставок (і знову ми попереду планети всієї...) І елоїзація зменшиться. Це як бонус.
все чудово в цій теорії змови, тільки не зрозуміло одне, хто рептилоїдам буде дупи підтирати, ШІ?
V2 Від кого ті естонці Західну Україну будуть прикривати? Від Польщі,Румунії ? Чи підмінять прикордонників-ловців ухилянтів на Западному Бугу та Тисі? Стріляти будуть на враження? А то треба навчитися плавати й купити гідрокостюм. В житті пригодиться, може.
Итак, по условным 5 направлениям, которые мы выделили вчера. Карта Эндрю Перпетюа map.ukrdailyupdate.com.
1. Глубокое -> Липцы. Новых продвижений не зафиксировано. Более того, Глубокое оккупировано лишь частично, хотя ещё вчера Перпетюа отмечал его как полностью захваченное.
2. Лукьянцы -> Липцы. Новых продвижений не зафиксировано.
3. Нескучное -> Весёлое. Не только нет новых продвижений, но и старые не подтверждены. Не оккупировано не только Нескучное, но и Зелёное. На карте Перпетюа это серая зона, а DeepState вообще перевёл её в зелёную, то бишь подконтрольную Украине. Таким образом, здесь у оккупантов вообще нет успеха с самого первого дня наступления.
4. В направлении Старицы - Прилепки - Бугроватки на перерезание дороги к западу от Волчанска - по карте Перпетюа часть серой зоны переходит в красную (+2,2 км в направлении Бугроватки, +2,5 км в направлении Старицы). Серая зона немного расширилась за дорогу. Вероятно, сейчас идут бои за саму дорогу. Это направление, где Перпетюа зафиксировал наибольшее продвижение оккупантов. При этом у DeepState оно осталось без изменений со вчерашнего дня.
5. Окраины Волчанска - часть серой зоны переходит в красную - от 500 до 900 м на разных участках. Продолжаются бои на севере самого Волчанска - район мясокомбината и прилегающие кварталы. Пока серая зона.
Итого. На 3 из 5 условных участков продвижение пока остановлено, притом на третьем ситуация полностью стабилизирована ВСУ - по крайней мере, до ввода оккупантами резервов. На 4 и 5 участках - это Волчанское направление, где и ожидался основной удар - есть продвижение оккупантов, но там Силы обороны Украины ведут ожесточённые сопротивление и бьются за каждый квартал.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 14 тра, 2024 11:23, всього редагувалось 2 разів.
цікаво, "тупі кацапи" спромоглися побудувати на Херсонському і Запорізькому напрямку - мінні поля по 4 міни на 1кв.м. , наставити бетонних трикутників в 5 рядів довжиною 70км, нарити 3 ряди укріплень, - і все це за пів-року у відритих голих степах
а наші розумні керманичі за 1,5 роки вирішило шо воно таке не треба...