RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 81508151815281538154>
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 11:07

Естонія розглядає можливість відправити свої війська на захід України, щоб закрити тил ЗСУ.

Про це заявив радник президента країни з питань національної безпеки Мадіс Ролл.

В той час, коли на фронті дуже загострилась ситуація, і ми тепер ще очікуємо наступ на Суми, наші партнери самі беруть ініціативу і говорять про відправку військ.

А що в цей час робить Київ? Мовчить. Макрон каже, я готовий відправити війська, хай Україна попросить. Ми не реагуємо!

Я вчора звернувся до Зеленського, щоб Україна офіційно попросила європейські країни про військову допомогу і ввели війська на нашу територію.

Вони реально можуть закрити собою тил і дати нам можливість відвести свої війська для посилення тих ділянок, де ЦЕ ПОТРІБНО ПРОСТО ЗАРАЗ!

Чого ми спимо????? Діяти потрібно вже!

О.Гончаренко
V2
4
 
Повідомлень: 8298
З нами з: 03.07.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 1362 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 11:07

  Letusrock написав:
  Xenon написав:
ще кілька тез Буданова для газети The New York Times.

❗️Положення ЗСУ під Харковом, де армія РФ продовжує спроби просуватися у бік Вовчанська, він назвав вкрай важким, оскільки в українських військових не вистачає людей.

❗️Знайти нові сили ЗСУ дуже важко, всі наші війська зараз або тут, або воюють за місто Часів Яр, стратегічно важливе місто в Донецькій області, в напрямку якого протягом останніх місяців намагаються просуватися російські війська.

❗️ «Я використав усе, що маю, нажаль, у нас не залишилося нікого в резерві».

❗️ Ймовірно, впродовж наступних кількох днів українським силам вдасться стабілізувати фронт під Харковом, і наступ армії РФ триватиме ще до чотирьох днів.

❗️ Однак після цього російські військові можуть розпочати ще один наступ на Сумщині.

❗️ Одне із завдань Росії зараз посіяти паніку в регіоні.

❗️ «Наше завдання - стабілізувати фронт і потім почати видавлювати їх через кордон».


Форумні "екзперди":
весна 2022 - до біса Стамбул, рф от-от розвалиться
весна 2023 - неможна зупинятись, попереду кава в Криму, і взагалі ракети майже скінчились
весна 2024 - у нас "внезапно" погана переговорна позиція (див вище)
весна 2025 - не на часі, бо ще не всіх флер мобілізували
весна 2026 - ваш варіант?

2026 - напевно "сойдемся по сєрєдінє", хоча скоріше ще 2025.
Вгадайте, де буде сєрєдіна?
Schmit
 
Повідомлень: 4346
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 11:08

  yama написав: https://shop.silpo.ua/product/krupa-per ... sha-534515 на три дня пакета вистачає ! + яйця по 3 грн нехай 4 шт 12 грн
за 15 грн \ день можна жити

багато хто вважає, що $150 в місяць на особу, "це животіння"
https://fi202x.blogspot.com/2024/05/2024-148.html
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34981
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 11:10

  yama написав:
  dimo_0n написав:
  yama написав:за 15 грн \ день можна жити

И не платить за свет, воду, газ....
Я б глянув на вас після місяца сідіння лише на перловці та яйках....

подивіться на flyman які в нього платіжки за комуналку :wink:
щодо перловки то це краще за чіпси сосиски та ковбасу по 150 грн :oops:
+ ще є https://shop.silpo.ua/product/krupa-viv ... ena-856909 можна комбінувати :wink: ключове тут - жити не під обстрілом в окопі , і у в полоні ( якщо не стратять одарзу) годують не краще
=====================================================================
Я вважаю що враховуючи ситуацію на фронті вірним було б бути в валюті , але це моя субєктивна думка і я нікому її не навязую



До речі, цікава теорія змови вимальовується...

1) Земля задихається від надспоживацтва https://www.slovoidilo.ua/2023/06/09/in ... in-nastane

2) зробили ковід, карантин, загнали людей в нори -- трошки подіяло (див.інфографіку).

3) зробили тестову війну -- і народ говий ховатись роками...

(ми на цьому етапі).

4) якщо знизити активність в Україні і водночас розширити ледь-ледь тліючий фронт до Балтики, Тайваню, Аляски, Мексики, Бл.Сходу... і взагалі по всьому світу -- в нори підуть мільярди... Людьов. 😄

5) зниження витрат людства вдвічі -- ось він план Світового Уряду. :?: 🤔

Причому ні курсових, ні цінових шоків не буде.
Просто всього стане вдвічі менше.
Праці. Товарів і послуг. Витрат. Ліквідності. %ставок (і знову ми попереду планети всієї...) І елоїзація зменшиться. Це як бонус. :)
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2156
З нами з: 24.08.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 11:13

  dimo_0n написав:Ну тут уже выступили из союза перевозчиков - только 5% имеют бронь. Выводы делайте сами... Кто будет возить товар в АТБшку и сильпо?

на днях знайомий звільнився з роботи шофером, коли взнав що зняли колегу прям на рейсі,
сидітиме в криївці щось робитиме на господарці, трохи підроблятиме рихтуванням блях
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34981
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 11:13

  Xenon написав:
❗️Буданов прогнозує наступ росії в напрямку Сум, – The New York Times.

Столкнувшись с наступлением России, главный украинский генерал рисует мрачную картину

По словам начальника военной разведки, украинские силы растянуты и имеют минимальные резервы, помимо нехватки оружия.

глава ГУР считает, что атаки ВС РФ в Харьковской области будут продолжаться «еще три-четыре дня», после чего российские войска, как ожидается, «начнут решительное наступление в направлении Сум».

https://www.nytimes.com/article/russia- ... arkiv.html

Це вже було. Нехай розвідник пояснить чому став гаслом влади та почав видавати інсайди? Такі очевидні явища видають за інформацію. Де спікери від ЗСУ,ГУР,СБУ - немає вже нікому гарні новини транслювати?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16716
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 11:16

  Bobua написав:
До речі, цікава теорія змови вимальовується...

1) Земля задихається від надспоживацтва https://www.slovoidilo.ua/2023/06/09/in ... in-nastane

2) зробили ковід, карантин, загнали людей в нори -- трошки подіяло (див.інфографіку).

3) зробили тестову війну -- і народ говий ховатись роками...

(ми на цьому етапі).

4) якщо знизити активність в Україні і водночас розширити ледь-ледь тліючий фронт до Балтики, Тайваню, Аляски, Мексики, Бл.Сходу... і взагалі по всьому світу -- в нори підуть мільярди... Людьов. 😄

5) зниження витрат людства вдвічі -- ось він план Світового Уряду. :?: 🤔

Причому ні курсових, ні цінових шоків не буде.
Просто всього стане вдвічі менше.
Праці. Товарів і послуг. Витрат. Ліквідності. %ставок (і знову ми попереду планети всієї...) І елоїзація зменшиться. Це як бонус. :)

все чудово в цій теорії змови, тільки не зрозуміло одне, хто рептилоїдам буде дупи підтирати, ШІ?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34981
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 11:18

V2 Від кого ті естонці Західну Україну будуть прикривати? :wink: Від Польщі,Румунії ? Чи підмінять прикордонників-ловців ухилянтів на Западному Бугу та Тисі? Стріляти будуть на враження? А то треба навчитися плавати й купити гідрокостюм. :mrgreen: В житті пригодиться, може.
alex lem
 
Повідомлень: 3072
З нами з: 25.12.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 11:21

по ситуации в Харьковской области.

Итак, по условным 5 направлениям, которые мы выделили вчера. Карта Эндрю Перпетюа map.ukrdailyupdate.com.

1. Глубокое -> Липцы. Новых продвижений не зафиксировано. Более того, Глубокое оккупировано лишь частично, хотя ещё вчера Перпетюа отмечал его как полностью захваченное.

2. Лукьянцы -> Липцы. Новых продвижений не зафиксировано.

3. Нескучное -> Весёлое. Не только нет новых продвижений, но и старые не подтверждены. Не оккупировано не только Нескучное, но и Зелёное. На карте Перпетюа это серая зона, а DeepState вообще перевёл её в зелёную, то бишь подконтрольную Украине. Таким образом, здесь у оккупантов вообще нет успеха с самого первого дня наступления.

4. В направлении Старицы - Прилепки - Бугроватки на перерезание дороги к западу от Волчанска - по карте Перпетюа часть серой зоны переходит в красную (+2,2 км в направлении Бугроватки, +2,5 км в направлении Старицы). Серая зона немного расширилась за дорогу. Вероятно, сейчас идут бои за саму дорогу. Это направление, где Перпетюа зафиксировал наибольшее продвижение оккупантов. При этом у DeepState оно осталось без изменений со вчерашнего дня.

5. Окраины Волчанска - часть серой зоны переходит в красную - от 500 до 900 м на разных участках. Продолжаются бои на севере самого Волчанска - район мясокомбината и прилегающие кварталы. Пока серая зона.

Итого. На 3 из 5 условных участков продвижение пока остановлено, притом на третьем ситуация полностью стабилизирована ВСУ - по крайней мере, до ввода оккупантами резервов. На 4 и 5 участках - это Волчанское направление, где и ожидался основной удар - есть продвижение оккупантов, но там Силы обороны Украины ведут ожесточённые сопротивление и бьются за каждый квартал.

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 14 тра, 2024 11:23, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23294
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2397 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 11:24

цікаво,
"тупі кацапи" спромоглися побудувати на Херсонському і Запорізькому напрямку - мінні поля по 4 міни на 1кв.м. , наставити бетонних трикутників в 5 рядів довжиною 70км, нарити 3 ряди укріплень, - і все це за пів-року у відритих голих степах

а наші розумні керманичі за 1,5 роки вирішило шо воно таке не треба...
Xenon
 
Повідомлень: 4521
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 81508151815281538154>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anduzenko, dimo_0n, sens і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 33279
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 194798
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 636959
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (987)
14.05.2024 12:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.