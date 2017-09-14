Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 14 тра, 2024 11:27
vitaliiangel діпстейт у цілях безпеки військових карту оновлює з деяким запізненням. Сутки-двоє. Коли вже кацапи флаги почіпляють і повикладають в телеграми.
alex lem
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Додано: Вів 14 тра, 2024 11:28
Xenon написав:
цікаво,
"тупі кацапи" спромоглися побудувати на Херсонському і Запорізькому напрямку - мінні поля по 4 міни на 1кв.м. , наставити бетонних трикутників в 5 рядів довжиною 70км, нарити 3 ряди укріплень, - і все це за пів-року у відритих голих степах
а наші розумні керманичі за 1,5 роки вирішило шо воно таке не треба...
слухав я подкасти про московитсько-польські войни
Ще 3 16 століття окопування було коньком московитів
а польсько-українська шляхта вважала цю справу нижче своєї гідностті
fox767676
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Додано: Вів 14 тра, 2024 11:36
Xenon написав:
цікаво,
"тупі кацапи" спромоглися побудувати на Херсонському і Запорізькому напрямку - мінні поля по 4 міни на 1кв.м. , наставити бетонних трикутників в 5 рядів довжиною 70км, нарити 3 ряди укріплень, - і все це за пів-року у відритих голих степах
а наші розумні керманичі за 1,5 роки вирішило шо воно таке не треба...
як перевірити того чого немає? Раділи як малі діти,коли розпилювали бюджетні кошти - відтепер повинні втрутитися заброньовані прокурори
sens
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Додано: Вів 14 тра, 2024 11:39
UA написав: vitaliiangel написав: Бетон написав:
Яснопонятно
я давно говорил одна из причин почему будет снижаться грантовая помощь - слишком много тырится.
Тут два варінти.
Або Україну кинуть як Афганістан, або замінять Бонапарта на особу придатну до державних справ.
Поки що перший сценарій
Бетон
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Додано: Вів 14 тра, 2024 11:39
vitaliiangel
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Додано: Вів 14 тра, 2024 11:39
виходить , з часів Яценюка і його "великої стіни" - аж нічого не змінилося ((
розумію, чиновники ще та п..братія; корупція, кошти і т.п АЛЕ куди дивилися війскові, командири бригад і т.п?! чьому мовчали і не били на сполох що укріплення не будуються? Цеж вони зараз в пеклі , а не чиновники
Xenon
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Додано: Вів 14 тра, 2024 11:41
alex lem написав: vitaliiangel
діпстейт у цілях безпеки військових карту оновлює з деяким запізненням. Сутки-двоє. Коли вже кацапи флаги почіпляють і повикладають в телеграми.
вся инфа, кроме той что постят люди, идёт с лагом в 1-3 дня. Таки да сначала посты пэрэсичных и потом аналитики их прочитавшие.
Xenon написав:
АЛЕ куди дивилися війскові, командири бригад і т.п?!
строгая вертикаль говорит не лезть ни в своё дело. Военные люди подневодные, не туда влез и в благодарность идёшь на штурм дронов в голом поле.
vitaliiangel
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Додано: Вів 14 тра, 2024 11:47
Xenon написав:
виходить , з часів Яценюка і його "великої стіни" - аж нічого не змінилося ((
розумію, чиновники ще та п..братія; корупція, кошти і т.п
АЛЕ куди дивилися війскові, командири бригад і т.п?!
чьому мовчали і не били на сполох що укріплення не будуються?
Цеж вони зараз в пеклі , а не чиновники
Вони не в пеклі а кілометрів за 5-25 від нуля в дебелих бункерах а в пеклі другий сорт-солдати, сержанти...
Vadim_
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Додано: Вів 14 тра, 2024 11:48
flyman написав:
багато хто вважає, що $150 в місяць на особу, "це животіння"
Це богатохто? Це ти сам на вордпреси блох зробив щвиденько? )))
Є
https://www.numbeo.com
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UA написав:
Країні не потрібно стільки АТБ та Сільпо як зараз
Так питання не тільки у Сільпохах\АТБхах... Ваши нові шкарпетки з алішки хто доставлятиме у поштомат НП на районі?
dimo_0n
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Додано: Вів 14 тра, 2024 12:01
dimo_0n написав: flyman написав:
багато хто вважає, що $150 в місяць на особу, "це животіння"
Це богатохто? Це ти сам на вордпреси блох зробив щвиденько? )))
Є
https://www.numbeo.com
Вивчай.
UA написав:
Країні не потрібно стільки АТБ та Сільпо як зараз
Так питання не тільки у Сільпохах\АТБхах... Ваши нові шкарпетки з алішки хто доставлятиме у поштомат НП на районі?
numbeo то для експатів,
щодо "доставки шкарпеток", напр., на болотах прогнозують, будуть дронотехнології
flyman
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