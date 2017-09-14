Xenon написав:цікаво, "тупі кацапи" спромоглися побудувати на Херсонському і Запорізькому напрямку - мінні поля по 4 міни на 1кв.м. , наставити бетонних трикутників в 5 рядів довжиною 70км, нарити 3 ряди укріплень, - і все це за пів-року у відритих голих степах
а наші розумні керманичі за 1,5 роки вирішило шо воно таке не треба...
слухав я подкасти про московитсько-польські войни Ще 3 16 століття окопування було коньком московитів а польсько-українська шляхта вважала цю справу нижче своєї гідностті
Xenon написав:цікаво, "тупі кацапи" спромоглися побудувати на Херсонському і Запорізькому напрямку - мінні поля по 4 міни на 1кв.м. , наставити бетонних трикутників в 5 рядів довжиною 70км, нарити 3 ряди укріплень, - і все це за пів-року у відритих голих степах
а наші розумні керманичі за 1,5 роки вирішило шо воно таке не треба...
як перевірити того чого немає? Раділи як малі діти,коли розпилювали бюджетні кошти - відтепер повинні втрутитися заброньовані прокурори
У Європі планують залишатися близько 70% українців - дослідження Більшість українських біженців планують залишитися у Європі Опитування провели в 11 країнах Центральної та Східної Європи серед 28,7 тис. українців, із них 24 602 були працездатного віку. У Європі планують залишатися близько 70% українських біженців. Майже половина українців у країнах Європи мають роботу. Про це свідчать результати дослідження Міжнародної організації з Міграції (МОМ), передає reliefweb.int.