У Європі планують залишатися близько 70% українців - дослідження Більшість українських біженців планують залишитися у Європі Опитування провели в 11 країнах Центральної та Східної Європи серед 28,7 тис. українців, із них 24 602 були працездатного віку. У Європі планують залишатися близько 70% українських біженців. Майже половина українців у країнах Європи мають роботу. Про це свідчать результати дослідження Міжнародної організації з Міграції (МОМ), передає reliefweb.int.
У Європі планують залишатися близько 70% українців - дослідження Більшість українських біженців планують залишитися у Європі Опитування провели в 11 країнах Центральної та Східної Європи серед 28,7 тис. українців, із них 24 602 були працездатного віку. У Європі планують залишатися близько 70% українських біженців. Майже половина українців у країнах Європи мають роботу. Про це свідчать результати дослідження Міжнародної організації з Міграції (МОМ), передає reliefweb.int.
якщо б ми попали в ЄС, то було б не так критично трохи б змінились схеми трансфертів а якщо ми залишимось осторонь... то хто буде платити пенсії та надавати інший соцзахист ветеранам одні персонально євроінтегрувалися, навіть тушкой-чучелом, зістрибнули з тітаніка, навіть хто мов не знав, а інші в пеклі
провальна стратегія "захід допоможе" починаючи з БМ захід висмооктав людські ресурси надавши трохи озброєння по жорсткому прайсу
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 14 тра, 2024 12:18, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:щодо "доставки шкарпеток", напр., на болотах прогнозують, будуть дронотехнології
в идеале пневмопочта в каждый дом. Оптиковолокно же протянули? а 10л назад казалось такое только в дата центрах возможно. Или сами будут вязать. спицами. мы в детстве вообще носков не носили. только по праздникам.
Бетон написав:-12 млн за 5 років.
12 млн довольных жизнью людей за 5 лет. Высокий результат!
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 14 тра, 2024 12:27, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:moveton Гроші треба не тільки на життя в норі, а і на оплату (зараз чи потім) чималих штрафів.
Звільняються не для того, щоб щось оплачувати.
Ааааа, ну добре. А далі через Тису? Чи куди ? Ви згодні жити зі штрафами, арештами авто, хати? Обнулом водійської ліцензії? Невиіздний за кордон (не зараз, а і потім). Чи все ж у вас трішки є усвідомлення, що рано чи пізно всі штрафи з усіма пенями і профіітом ДВС сплатити доведеться?
Извините, вы в прошлый раз не ответили К населению на ВОТ всё вышеперечисленное применяется? Торги конфискованной у тамошних ухилянтов недвижимостью будут проводиться до или после освобождения? Вы не планируете себе прикупить пару квартир в Севастополе за 1 грн?
Востаннє редагувалось anduzenko в Вів 14 тра, 2024 12:55, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:В яку країну світу не плюнь -- всюди незрозуміло, чому люди працюють і витрачають як прокляті... Замість жити життя спокійно, помірно, в задоволення...
Це давно вже є у дослідах. Соціальне стадо, та поділ на сорти. Навіть десятки тисяч років тому, коли були вожді та племена - кожен хотів такі самі пірья як у главного, або такі сами буси.... Це тисячі років еволюції, а ви хочете щоб десь на відрізку в пару сот років після відміни рабства та крепостного права - щось в колхозі на ім'я - Земля, щось швиденько змінилося )))