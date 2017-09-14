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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8151815281538154
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:08

повернуться "не тольки лиш все, мало кто сможет это сделать"

У Європі планують залишатися близько 70% українців - дослідження
Більшість українських біженців планують залишитися у Європі
Опитування провели в 11 країнах Центральної та Східної Європи серед 28,7 тис. українців, із них 24 602 були працездатного віку.
У Європі планують залишатися близько 70% українських біженців. Майже половина українців у країнах Європи мають роботу. Про це свідчать результати дослідження Міжнародної організації з Міграції (МОМ), передає reliefweb.int.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:14

  Xenon написав:виходить , з часів Яценюка і його "великої стіни" - аж нічого не змінилося ((

розумію, чиновники ще та п..братія; корупція, кошти і т.п

АЛЕ куди дивилися війскові, командири бригад і т.п?!
чьому мовчали і не били на сполох що укріплення не будуються?
Цеж вони зараз в пеклі , а не чиновники

Працюють послами, мабуть?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

-12 млн за 5 років.
Вы зробили це разом
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:15

  Letusrock написав:
У Європі планують залишатися близько 70% українців - дослідження
Більшість українських біженців планують залишитися у Європі
Опитування провели в 11 країнах Центральної та Східної Європи серед 28,7 тис. українців, із них 24 602 були працездатного віку.
У Європі планують залишатися близько 70% українських біженців. Майже половина українців у країнах Європи мають роботу. Про це свідчать результати дослідження Міжнародної організації з Міграції (МОМ), передає reliefweb.int.


якщо б ми попали в ЄС, то було б не так критично
трохи б змінились схеми трансфертів
а якщо ми залишимось осторонь...
то хто буде платити пенсії та надавати інший соцзахист ветеранам
одні персонально євроінтегрувалися, навіть тушкой-чучелом, зістрибнули з тітаніка, навіть хто мов не знав, а інші в пеклі

провальна стратегія "захід допоможе" починаючи з БМ
захід висмооктав людські ресурси надавши трохи озброєння по жорсткому прайсу
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 14 тра, 2024 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:15

  flyman написав:щодо "доставки шкарпеток", напр., на болотах прогнозують, будуть дронотехнології
в идеале пневмопочта в каждый дом. Оптиковолокно же протянули? а 10л назад казалось такое только в дата центрах возможно. Или сами будут вязать. спицами. мы в детстве вообще носков не носили. только по праздникам.
  Бетон написав:-12 млн за 5 років.
12 млн довольных жизнью людей за 5 лет. Высокий результат!
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 14 тра, 2024 12:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:23

  Hotab написав:
  Прораб написав:
  Hotab написав:moveton
Гроші треба не тільки на життя в норі, а і на оплату (зараз чи потім) чималих штрафів.

Звільняються не для того, щоб щось оплачувати.

Ааааа, ну добре. А далі через Тису? Чи куди ?
Ви згодні жити зі штрафами, арештами авто, хати? Обнулом водійської ліцензії? Невиіздний за кордон (не зараз, а і потім).
Чи все ж у вас трішки є усвідомлення, що рано чи пізно всі штрафи з усіма пенями і профіітом ДВС сплатити доведеться?

Извините, вы в прошлый раз не ответили
К населению на ВОТ всё вышеперечисленное применяется?
Торги конфискованной у тамошних ухилянтов недвижимостью будут проводиться до или после освобождения?
Вы не планируете себе прикупить пару квартир в Севастополе за 1 грн?
Востаннє редагувалось anduzenko в Вів 14 тра, 2024 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:29

  dimo_0n написав:
  flyman написав:багато хто вважає, що $150 в місяць на особу, "це животіння"

Це богатохто? Це ти сам на вордпреси блох зробив щвиденько? )))
Є https://www.numbeo.com Вивчай.
  UA написав:Країні не потрібно стільки АТБ та Сільпо як зараз

Так питання не тільки у Сільпохах\АТБхах... Ваши нові шкарпетки з алішки хто доставлятиме у поштомат НП на районі?


Бомбезний сайт...
UA https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... rrency=USD
USA https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ted+States


Молоко у нас і Штатах в однакову ціну.
Вода у них дорожча за молоко... Хто купує воду? От розбавляю 3в1 на воді або молоці -- це ж “земля і небо”.

Сир у них дорожчий, але все одно всього 234$ в місяць для 2000ккал щодня.

В яку країну світу не плюнь -- всюди незрозуміло, чому люди працюють і витрачають як прокляті... Замість жити життя спокійно, помірно, в задоволення...
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Молоко у нас і Штатах в однакову ціну.

Їжа вже давно +/- однакова... А послуги та житло... Освіта...
  flyman написав:numbeo то для експатів,

А отой блоХ тоді для кого? Для дурнів?

55грн\міс на телефон
місячний проїзд - 100 грн або 0грн... Це він де живе? Скільки в нього оренда житла? чи він ті 30кв.м купив з заощаджень на проїздах?

Нехай ще на балконі огород розведе. Тоді можна навіть в 100у.о.\міс вписатись літом :D

И ще одне - ці всі разрахунки перестають працювати з появою жінки та дитини...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:58

  dimo_0n написав:
  Bobua написав:Молоко у нас і Штатах в однакову ціну.

Їжа вже давно +/- однакова... А послуги та житло... Освіта...
  flyman написав:numbeo то для експатів,

А отой блоХ тоді для кого? Для дурнів?

55грн\міс на телефон
місячний проїзд - 100 грн або 0грн... Це він де живе? Скільки в нього оренда житла? чи він ті 30кв.м купив з заощаджень на проїздах?

Нехай ще на балконі огород розведе. Тоді можна навіть в 100у.о.\міс вписатись літом :D

И ще одне - ці всі разрахунки перестають працювати з появою жінки та дитини...
що це за телефон за 55 грн на місяць - Укртелеком який на паузі чи що ?)

Маю контракт всіх трьох мобільних операторів, додатково декілька років застосунок сіп зв'язок,якому достатньо вай-фай .
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:В яку країну світу не плюнь -- всюди незрозуміло, чому люди працюють і витрачають як прокляті... Замість жити життя спокійно, помірно, в задоволення...

Це давно вже є у дослідах. Соціальне стадо, та поділ на сорти.
Навіть десятки тисяч років тому, коли були вожді та племена - кожен хотів такі самі пірья як у главного, або такі сами буси.... Це тисячі років еволюції, а ви хочете щоб десь на відрізку в пару сот років після відміни рабства та крепостного права - щось в колхозі на ім'я - Земля, щось швиденько змінилося )))
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