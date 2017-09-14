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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 815381548155815681578158>
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 13:22

  sens написав:що це за телефон за 55 грн на місяць

https://www.lycamobile.ua/uk/bundles/#/allinone
даже по 30 есть
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:07

Горячим поклонникам Порошенко.
Как известно, лидер фракции "ЕС" в Верховной Раде Петр Порошенко призвал Германию прекратить финансовую помощь украинцам, которые выехали за границу.

Требование Порошенко не финансировать помощь украинским беженцам за границей, имея двух сыновей, которые скрываются в Лондоне – это лицемерие. Об этом пишет эксперт Сергей Иванов.
.........

https://www.unian.net/politics/trebuya-ot-es-ne-pomogat-ukraincam-za-granicey-poroshenko-dolzhen-nachat-so-svoih-synovey-sbezhavshih-v-london-ekspert-12635394.html
Без комментариев.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 14 тра, 2024 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:13

  ЛАД написав:Горячим поклонникам Порошенко.
Как известно, лидер фракции "ЕС" в Верховной Раде Петр Порошенко призвал Германию прекратить финансовую помощь украинцам, которые выехали за границу.

Требование Порошенко не финансировать помощь украинским беженцам за границей, имея двух сыновей, которые скрываются в Лондоне – это лицемерие. Об этом пишет эксперт Сергей Иванов.
.........

https://www.unian.net/politics/trebuya-ot-es-ne-pomogat-ukraincam-za-granicey-poroshenko-dolzhen-nachat-so-svoih-synovey-sbezhavshih-v-london-ekspert-12635394.html
Без комментариев.


Ну да ...
Зеленский считает, что помощь беженцам за границей должна поступать в бюджет Украины. А потом — распределяться Киевом
«Бывает так, что человек получает поддержку и от вас, и от нас (из бюджета Украины — ред.). Так бывает. Я сейчас не об украинцах в Германии, я обобщаю. Для нас было бы гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины. А потом Украина уже перераспределяла бы эти деньги в зависимости от того, где находится этот человек», — сказал президент.


А сын Мосейчук за границей - не лицемерие
Арестович за границей - тоже не лицемерие

Смиявсь ... :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:16

  ЛАД написав:Горячим поклонникам Порошенко.
Как известно, лидер фракции "ЕС" в Верховной Раде Петр Порошенко призвал Германию прекратить финансовую помощь украинцам, которые выехали за границу.

Требование Порошенко не финансировать помощь украинским беженцам за границей, имея двух сыновей, которые скрываются в Лондоне – это лицемерие. Об этом пишет эксперт Сергей Иванов.
.........

Без комментариев.

Зверніться до британського парламенту, нехай теж зупинять фінансування синів порошенка на користь ЗСУ.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:16

  ЛАД написав:Горячим поклонникам Порошенко.
Как известно, лидер фракции "ЕС" в Верховной Раде Петр Порошенко призвал Германию прекратить финансовую помощь украинцам, которые выехали за границу.

Требование Порошенко не финансировать помощь украинским беженцам за границей, имея двух сыновей, которые скрываются в Лондоне – это лицемерие. Об этом пишет эксперт Сергей Иванов.
.........

https://www.unian.net/politics/trebuya-ot-es-ne-pomogat-ukraincam-za-granicey-poroshenko-dolzhen-nachat-so-svoih-synovey-sbezhavshih-v-london-ekspert-12635394.html
Без комментариев.

А що не так з цим закликом? Чи ви вважаєте що ок, коли з бюджету на підтримку України частина грошей йде на фінансування безтурботного життя ухилянтів замісить фінансування снарядів для України?
Особисто я вважаю, що це доволі державницька позиція. Такий заклик може боляче вдарити по його й так не надто високому рейтингу. Але в даний момент це абсолютно правильна позиція.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:17

  ЛАД написав:Горячим поклонникам Порошенко.
Как известно, лидер фракции "ЕС" в Верховной Раде Петр Порошенко призвал Германию прекратить финансовую помощь украинцам, которые выехали за границу.

Требование Порошенко не финансировать помощь украинским беженцам за границей, имея двух сыновей, которые скрываются в Лондоне – это лицемерие. Об этом пишет эксперт Сергей Иванов.
.........

https://www.unian.net/politics/trebuya-ot-es-ne-pomogat-ukraincam-za-granicey-poroshenko-dolzhen-nachat-so-svoih-synovey-sbezhavshih-v-london-ekspert-12635394.html
Без комментариев.

Його прихильники забувають про дві підписаних капітуляції, які залишив на розрулення наступнику.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:А що не так з цим закликом? Чи ви вважаєте що ок, коли з бюджету на підтримку України частина грошей йде на фінансування безтурботного життя ухилянтів замісить фінансування снарядів для України?

З цим не так те, що з бюджетніх коштів фігачать асфальт біля фронту замість снарядів для фронту...
  sashaqbl написав:Такий заклик може боляче вдарити по його й так не надто високому рейтингу. Але в даний момент це абсолютно правильна позиція.

Рейтинги вже у майбутньому. В поліцейскій державі вони не треба.
Все що буде робити така держава - щіпати курок\качок та іншу худобу...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:А що не так з цим закликом? Чи ви вважаєте що ок, коли з бюджету на підтримку України частина грошей йде на фінансування безтурботного життя ухилянтів замісить фінансування снарядів для України?
Те що це для вас вони ухилянти, для Пєті кріпаки, а для Європи звичані люди з правами, базовими ( гарантованими) потребами Ну і те що з грошима у Європі проблем немає, а от зі снарядами є.
Востаннє редагувалось d44 в Вів 14 тра, 2024 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:31

  Bobua написав:От і ухилянтам скоро стане “невдобно”...
не станет. бюджет не резиновый, чтобы бегать за каждым ухылянтом а потом платить ему 50к

700 тыс тыловых крыс тоже кушать хотят, тут или или. Кормить всех сиська не сможет. на моей памяти были кейсы когда предприятие резко набирало 100500 человек, потому что кто то решил они принесут результат. Потом сокращали в 2 раза быстрее, чем набирали, когда увидели затратную часть и итоговый выхлоп. Минобороны болеет детскими болезнями. Бизнес через них давно прошёл и остановился на эффективности. Пусть будет меньше сотрудников, но каждый на своём месте, и никому не надо подтирать носик.

Сокращение ЗСУ начнется в этом или в след.году. Не бывает иначе после набора "с улицы", и как следствие низкой управляемости со слабым результатом.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 14 тра, 2024 14:40, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:33

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:От і ухилянтам скоро стане “невдобно”...
не станет. бюджет не резиновый, чтобы бегать за каждым ухылянтом а потом платить ему 50к
700 тыс тыловых крыс тоже кушать хотят, тут или или. Кормить всех сиська не сможет.

більше: 20 + 100 + 70 = 190, як з куща
flyman
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  #<1 ... 815381548155815681578158>
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