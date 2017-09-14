«Бывает так, что человек получает поддержку и от вас, и от нас (из бюджета Украины — ред.). Так бывает. Я сейчас не об украинцах в Германии, я обобщаю. Для нас было бы гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины. А потом Украина уже перераспределяла бы эти деньги в зависимости от того, где находится этот человек», — сказал президент.
А сын Мосейчук за границей - не лицемерие Арестович за границей - тоже не лицемерие
А що не так з цим закликом? Чи ви вважаєте що ок, коли з бюджету на підтримку України частина грошей йде на фінансування безтурботного життя ухилянтів замісить фінансування снарядів для України? Особисто я вважаю, що це доволі державницька позиція. Такий заклик може боляче вдарити по його й так не надто високому рейтингу. Але в даний момент це абсолютно правильна позиція.
sashaqbl написав:А що не так з цим закликом? Чи ви вважаєте що ок, коли з бюджету на підтримку України частина грошей йде на фінансування безтурботного життя ухилянтів замісить фінансування снарядів для України?
З цим не так те, що з бюджетніх коштів фігачать асфальт біля фронту замість снарядів для фронту...
sashaqbl написав:Такий заклик може боляче вдарити по його й так не надто високому рейтингу. Але в даний момент це абсолютно правильна позиція.
Рейтинги вже у майбутньому. В поліцейскій державі вони не треба. Все що буде робити така держава - щіпати курок\качок та іншу худобу...
sashaqbl написав:А що не так з цим закликом? Чи ви вважаєте що ок, коли з бюджету на підтримку України частина грошей йде на фінансування безтурботного життя ухилянтів замісить фінансування снарядів для України?
Те що це для вас вони ухилянти, для Пєті кріпаки, а для Європи звичані люди з правами, базовими ( гарантованими) потребами Ну і те що з грошима у Європі проблем немає, а от зі снарядами є.
Востаннє редагувалось d44 в Вів 14 тра, 2024 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:От і ухилянтам скоро стане “невдобно”...
не станет. бюджет не резиновый, чтобы бегать за каждым ухылянтом а потом платить ему 50к
700 тыс тыловых крыс тоже кушать хотят, тут или или. Кормить всех сиська не сможет. на моей памяти были кейсы когда предприятие резко набирало 100500 человек, потому что кто то решил они принесут результат. Потом сокращали в 2 раза быстрее, чем набирали, когда увидели затратную часть и итоговый выхлоп. Минобороны болеет детскими болезнями. Бизнес через них давно прошёл и остановился на эффективности. Пусть будет меньше сотрудников, но каждый на своём месте, и никому не надо подтирать носик.
Сокращение ЗСУ начнется в этом или в след.году. Не бывает иначе после набора "с улицы", и как следствие низкой управляемости со слабым результатом.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 14 тра, 2024 14:40, всього редагувалось 3 разів.