Додано: Вів 14 тра, 2024 14:31

Bobua написав: От і ухилянтам скоро стане “невдобно”... От і ухилянтам скоро стане “невдобно”...

не станет. бюджет не резиновый, чтобы бегать за каждым ухылянтом а потом платить ему 50к700 тыс тыловых крыс тоже кушать хотят, тут или или. Кормить всех сиська не сможет. на моей памяти были кейсы когда предприятие резко набирало 100500 человек, потому что кто то решил они принесут результат. Потом сокращали в 2 раза быстрее, чем набирали, когда увидели затратную часть и итоговый выхлоп. Минобороны болеет детскими болезнями. Бизнес через них давно прошёл и остановился на эффективности. Пусть будет меньше сотрудников, но каждый на своём месте, и никому не надо подтирать носик.Сокращение ЗСУ начнется в этом или в след.году. Не бывает иначе после набора "с улицы", и как следствие низкой управляемости со слабым результатом.