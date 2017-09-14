vitaliiangel написав:не станет. бюджет не резиновый, чтобы бегать за каждым ухылянтом а потом платить ему 50к
Та не буде ніхто бігати. Той самий флайман напрограмує програмку, яка сама все буде робити - данні не оновлено - заповнило форму, відправило до суду. Суд розглянув - передав до виконавчої. Виконавча рахунки блокнула та ї все. До речі. Банкі вже піднапряглися, та дали указівку як платити рострочки\кредити, якщо арешт на рахунки наклали... Так що все буде як завжди - строгость закона нивелируется необязательностью их исполнения(с)
flyman написав:більше: 20 + 100 + 70 = 190, як з куща
Друкарский верстат все стерпить... Але ОВДП тоді будут до дупи
Востаннє редагувалось dimo_0n в Вів 14 тра, 2024 14:37, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:не станет. бюджет не резиновый, чтобы бегать за каждым ухылянтом а потом платить ему 50к 700 тыс тыловых крыс тоже кушать хотят, тут или или. Кормить всех сиська не сможет.
Пів року обговорень закону про військову допомогу в Конгресі США принесли Україні серйозні наслідки. Пів року роботи Верховної Ради над законом про мобілізацію могли негативно вплинути на ситуацію на фронті? Чи немає негативного відбитка на війні через таку тривалу роботу над законом? Я можу сказати тільки те, що я знаю і ту інформацію, яку можу дозволити собі сказати. Немає. Називаю публічно озвучені цифри: Українська армія налічує 1,2 мільйона військовослужбовців. Воюють, з тих самих цифр, які я читав публічно, приблизно 300 тисяч. Умовно кажучи, ми навіть маємо ресурси для проведення ротацій бойових підрозділів, які безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення — на тилові частини. Тому, думаю, що військове керівництво зможе вираховувати цю історію з чисельності якось.
vitaliiangel написав:не станет. бюджет не резиновый, чтобы бегать за каждым ухылянтом а потом платить ему 50к
Та не буде ніхто бігати. Той самий флайман напрограмує програмку, яка сама все буде робити - данні не оновлено - заповнило форму, відправило до суду. Суд розглянув - передав до виконавчої. Виконавча рахунки блокнула та ї все. До речі. Банкі вже піднапряглися, та дали указівку як платити рострочки\кредити, якщо арешт на рахунки наклали... Так що все буде як завжди - строгость закона нивелируется необязательностью их исполнения(с)
flyman написав:більше: 20 + 100 + 70 = 190, як з куща
Друкарский верстат все стерпить... Але ОВДП тоді будут до дупи
США друкує що 100 днів трильон нікомунепотрібних, які скоро туди теж будуть (крах долара і все таке)
Його прихильники забувають про дві підписаних капітуляції, які залишив на розрулення наступнику.
Дай то Бог, щоб Зе підписав хоч би подібну "капітуляцію", бо скоріше всього нас чекає щось значно-значно гірше навіть від того ж парафованого Арахамією "Стамбула". Чи ви з тих, що вірять у кордони 91 і наші танки на красній площі?