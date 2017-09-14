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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81548155815681578158>
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:не станет. бюджет не резиновый, чтобы бегать за каждым ухылянтом а потом платить ему 50к

Та не буде ніхто бігати. Той самий флайман напрограмує програмку, яка сама все буде робити - данні не оновлено - заповнило форму, відправило до суду. Суд розглянув - передав до виконавчої. Виконавча рахунки блокнула та ї все.
До речі. Банкі вже піднапряглися, та дали указівку як платити рострочки\кредити, якщо арешт на рахунки наклали... Так що все буде як завжди - строгость закона нивелируется необязательностью их исполнения(с)
  flyman написав:більше: 20 + 100 + 70 = 190, як з куща

Друкарский верстат все стерпить... Але ОВДП тоді будут до дупи :D
Востаннє редагувалось dimo_0n в Вів 14 тра, 2024 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:не станет. бюджет не резиновый, чтобы бегать за каждым ухылянтом а потом платить ему 50к
700 тыс тыловых крыс тоже кушать хотят, тут или или. Кормить всех сиська не сможет.

Пів року обговорень закону про військову допомогу в Конгресі США принесли Україні серйозні наслідки. Пів року роботи Верховної Ради над законом про мобілізацію могли негативно вплинути на ситуацію на фронті? Чи немає негативного відбитка на війні через таку тривалу роботу над законом?
Я можу сказати тільки те, що я знаю і ту інформацію, яку можу дозволити собі сказати. Немає. Називаю публічно озвучені цифри:
Українська армія налічує 1,2 мільйона військовослужбовців.
Воюють, з тих самих цифр, які я читав публічно, приблизно 300 тисяч. Умовно кажучи, ми навіть маємо ресурси для проведення ротацій бойових підрозділів, які безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення — на тилові частини. Тому, думаю, що військове керівництво зможе вираховувати цю історію з чисельності якось.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки Олександр Федієнко
Востаннє редагувалось d44 в Вів 14 тра, 2024 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:40

  UA написав:
  vitaliiangel написав:я давно говорил одна из причин почему будет снижаться грантовая помощь - слишком много тырится.

Тут два варінти.
Або Україну кинуть як Афганістан, або замінять Бонапарта на особу придатну до державних справ.

всегда приятно почитать местных Хпердов, гуру по "протухшим прогнозам"...
1. "помощь только до лета 2023"(с)
2. "США кинули Афганистан"(с)
пешите исчо свои очень ценные "экспертные заключения"...
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:Олександр Федієнко

Це дядька из Ассоциации провайдеров Украины(или как то так)... Он там херни напринимал, теперь дальше полез...
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:41

  dimo_0n написав:
  vitaliiangel написав:не станет. бюджет не резиновый, чтобы бегать за каждым ухылянтом а потом платить ему 50к

Та не буде ніхто бігати. Той самий флайман напрограмує програмку, яка сама все буде робити - данні не оновлено - заповнило форму, відправило до суду. Суд розглянув - передав до виконавчої. Виконавча рахунки блокнула та ї все.
До речі. Банкі вже піднапряглися, та дали указівку як платити рострочки\кредити, якщо арешт на рахунки наклали... Так що все буде як завжди - строгость закона нивелируется необязательностью их исполнения(с)
  flyman написав:більше: 20 + 100 + 70 = 190, як з куща

Друкарский верстат все стерпить... Але ОВДП тоді будут до дупи :D

США друкує що 100 днів трильон нікомунепотрібних, які скоро туди теж будуть (крах долара і все таке)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:42

  vitaliiangel написав:Сокращение ЗСУ начнется в этом или в след.году. Не бывает иначе после набора "с улицы", и как следствие низкой управляемости со слабым результатом.

не все так однозначно: "поганий той начальник, який не хоче більше підлеглих"
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:США друкує що 100 днів трильон нікомунепотрібних, які скоро туди теж будуть

Так США размазує інфляцію на весь всесвіт.
А тут можна размазати лише на грівнедепо та ОВДП гречкосіїв
Це як кажуть в Одесі - 2 великі різниці :D
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:45

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:Сокращение ЗСУ начнется в этом или в след.году. Не бывает иначе после набора "с улицы", и как следствие низкой управляемости со слабым результатом.

не все так однозначно: "поганий той начальник, який не хоче більше підлеглих"

партнеры шепнут на ушко, не буду говорить шо. Но намекну, не можете срать сокращайте жопы.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

глобальна стратегія від Чаплиги

p.s
там і на цю репліку аргументи, а не тільки про геометрію Лобачевського
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:Сокращение ЗСУ начнется в этом или в след.году. Не бывает иначе после набора "с улицы", и как следствие низкой управляемости со слабым результатом.

не все так однозначно: "поганий той начальник, який не хоче більше підлеглих"

партнеры шепнут на ушко, не буду говорить шо. Но намекну, не можете срать сокращайте жопы.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:49

  flyman написав:
  ЛАД написав:Горячим поклонникам Порошенко.
Как известно, лидер фракции "ЕС" в Верховной Раде Петр Порошенко призвал Германию прекратить финансовую помощь украинцам, которые выехали за границу.

Требование Порошенко не финансировать помощь украинским беженцам за границей, имея двух сыновей, которые скрываются в Лондоне – это лицемерие. Об этом пишет эксперт Сергей Иванов.
.........

https://www.unian.net/politics/trebuya-ot-es-ne-pomogat-ukraincam-za-granicey-poroshenko-dolzhen-nachat-so-svoih-synovey-sbezhavshih-v-london-ekspert-12635394.html
Без комментариев.

Його прихильники забувають про дві підписаних капітуляції, які залишив на розрулення наступнику.

Дай то Бог, щоб Зе підписав хоч би подібну "капітуляцію", бо скоріше всього нас чекає щось значно-значно гірше навіть від того ж парафованого Арахамією "Стамбула".
Чи ви з тих, що вірять у кордони 91 і наші танки на красній площі?
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