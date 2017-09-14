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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 14 тра, 2024 14:50
dimo_0n написав:
З цим не так те, що з бюджетніх коштів фігачать асфальт біля фронту замість снарядів для фронту...
Який звязок між владою, яка фігачить дороги і опозиційним нардепом Порошенком?
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Додано: Вів 14 тра, 2024 14:54
whois2010 написав: ЛАД написав:
Горячим поклонникам Порошенко.
Как известно, лидер фракции "ЕС" в Верховной Раде Петр Порошенко призвал Германию прекратить финансовую помощь украинцам, которые выехали за границу.
Требование Порошенко не финансировать помощь украинским беженцам за границей, имея двух сыновей, которые скрываются в Лондоне – это лицемерие. Об этом пишет эксперт Сергей Иванов.
.........
Без комментариев.
Зверніться до британського парламенту, нехай теж зупинять фінансування синів порошенка на користь ЗСУ.
Маю сумніви, що його сини мають статус "біженці", скоріш за все вони "громадяни" Британії чи іншої країни на додаток до укрпаспорту або вже відмовились офіційно від укргромадянства, щоб не було претензій щодо захисту вітчизни.
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Додано: Вів 14 тра, 2024 14:58
Schmit написав: flyman написав:
Його прихильники забувають про дві підписаних капітуляції, які залишив на розрулення наступнику.
Дай то Бог, щоб Зе підписав хоч би подібну "капітуляцію", бо скоріше всього нас чекає щось значно-значно гірше навіть від того ж парафованого Арахамією "Стамбула".
Чи ви з тих, що вірять у кордони 91 і наші танки на красній площі?
неначасі, ще 2-3 контрнаступи для "покращення переговорних позицій"
я так розумію, що як не прихильник одного то зразу прихильник іншого, біполярне, чорно-біле, якщо не кордони 91, то капітуляція, третього не дано
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 14 тра, 2024 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 14 тра, 2024 15:02
flyman написав:
я так розумію, що як не прихильник одного то зразу прихильник іншого, біполярне, чорно-біле, якщо не кордони 91, то капітуляція, третього не дано
Ну давай по чесному. Что третье? остановить на 2-5 лет и ждать повторения? Це ж було вже(с) - Кучма.
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Додано: Вів 14 тра, 2024 15:05
dimo_0n написав: flyman написав:
я так розумію, що як не прихильник одного то зразу прихильник іншого, біполярне, чорно-біле, якщо не кордони 91, то капітуляція, третього не дано
Ну давай по чесному. Что третье? остановить на 2-5 лет и ждать повторения? Це ж було вже(с) - Кучма.
Повернути назад людей без примусу теж не можуть? У слідчій справі це називається "растяжка"
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Додано: Вів 14 тра, 2024 15:16
vitaliiangel написав:
700 тыс тыловых крыс тоже кушать хотят, тут или или. Кормить всех сиська не сможет.
Щось є в мене сумніви в цих 700 тисяч тиловиків. З якого б тоді було проблемою групіровка в 50тисяч під харковом. І чого б перекидали бойові бригади з однієї ділянки фронту на іншу до того ж неповні по штату?
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Додано: Вів 14 тра, 2024 15:20
sashaqbl написав:
А що не так з цим закликом? Чи ви вважаєте що ок, коли з бюджету на підтримку України частина грошей йде на фінансування безтурботного життя ухилянтів замісить фінансування снарядів для України?
Особисто я вважаю, що це доволі державницька позиція. Такий заклик може боляче вдарити по його й так не надто високому рейтингу. Але в даний момент це абсолютно правильна позиція.
логічно, АЛЕ
На думку Порошенка, "той, хто має можливість повернутися назад, повинен повернутися".
Його сини звісно такої можливості немають)) А от якийсь тракторист з Бердянська повинен таку можливість знайти
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Додано: Вів 14 тра, 2024 15:23
sashaqbl написав:
А що не так з цим закликом? Чи ви вважаєте що ок, коли з бюджету на підтримку України частина грошей йде на фінансування безтурботного життя ухилянтів замісить фінансування снарядів для України?
Особисто я вважаю, що це доволі державницька позиція. Такий заклик може боляче вдарити по його й так не надто високому рейтингу. Але в даний момент це абсолютно правильна позиція.
1. Не знаю и сомневаюсь, что поддержка беженцев за границей идёт за счёт бюджета на поддержку Украины.
2. Не так много им платят, чтобы считать это "безтурботним життям".
3. Из беженцев мужчин примерно 20%. В т.ч. до 18 и старше 60. Да и из категории 18-60 наверняка есть легально и законно выехавшие (инвалиды, негодные к военной службе и т.д.). Так что говорить о беженцах как "ухилянтах" несколько ...
4. Представьте себе, что эти 5 млн беженцев (и в основном всё же это женщины и дети) оставались бы в Украине. Даже если считать, что 2000 на взрослого и 3000 на ребёнка это достаточные выплаты (хотя это явно не так), то прикиньте сколько нам пришлось бы тратить на их поддержку. Скорее всего, уже пришлось бы вводить карточную систему.
Но вообще, я эту новость выложил не к тому - правильно-неправильно, а исключительно к весьма предвзятым оценкам действующей
"влади".
И всё-таки Мосейчук и Порошенко несколько разные весовые категории.
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Додано: Вів 14 тра, 2024 15:24
Banderlog написав:
Щось є в мене сумніви в цих 700 тисяч тиловиків. З якого б тоді було проблемою групіровка в 50тисяч під харковом. І чого б перекидали бойові бригади з однієї ділянки фронту на іншу до того ж неповні по штату?
цифру коментувати небуду, але є підозра що значна чистина з тих тилових військ просто небоєздатна : 58-річні діди, бунтарі/СЗЧ, алконавти, реальні обмежено придатні, мажори, силою наловлені, "мертві душі" (на яких комусь капає з/п).
Щоб не вийшло як з фортифікаціями
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