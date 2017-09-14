fler написав:Кількість 200+300+сзч ? Чи це так мало, що можна знехтувати?
До речі, про СЗЧ. Зустрічав в мережі інфу про 100 тис. військовослужбовців у СЗЧ. В держави нема зараз інструментів по виявленю та роботі з цими панами. Суд, дісбат, тюрма. Таку кількість судових процесів система не прожує. Не знаю, скільки в реалі СЗЧ, але дві ілюстрації: - підрозділ з приблизно 450 осіб переводять з Херсонської обл. на схід. По дорозі в СЗЧ уходять 80 осіб. По прибутті ще частина. У підрозділі залишається 150 осіб, передали до іншого підрозділу. - колега з райентру. Розмова про мобілізацію. Каже, залишилися пенсіонери, та СЗЧ. Питаю, їх ніхто не шукає? Каже, ні. Є персонаж, з 2022 в СЗЧ. Патрулі, що видають повістки, перевіряючи документи, бачать, що він ще числиться за місцем служби, діючий військовослужбовець. Не зрозуміло, чи перебуває у розшуку. Тож на теренах неньки розчинилося пару армій в СЗЧ
vitaliiangel написав: 700 тыс тыловых крыс тоже кушать хотят, тут или или. Кормить всех сиська не сможет.
Щось є в мене сумніви в цих 700 тисяч тиловиків. З якого б тоді було проблемою групіровка в 50тисяч під харковом. І чого б перекидали бойові бригади з однієї ділянки фронту на іншу до того ж неповні по штату?
Через час з'ясується, що 1,2 млн на папері отримують зарплатню. А в наявності 400 тис.
fler написав:Кількість 200+300+сзч ? Чи це так мало, що можна знехтувати?
До речі, про СЗЧ. Зустрічав в мережі інфу про 100 тис. військовослужбовців у СЗЧ. В держави нема зараз інструментів по виявленю та роботі з цими панами. Суд, дісбат, тюрма. Таку кількість судових процесів система не прожує. Не знаю, скільки в реалі СЗЧ, але дві ілюстрації: - підрозділ з приблизно 450 осіб переводять з Херсонської обл. на схід. По дорозі в СЗЧ уходять 80 осіб. По прибутті ще частина. У підрозділі залишається 150 осіб, передали до іншого підрозділу. - колега з райентру. Розмова про мобілізацію. Каже, залишилися пенсіонери, та СЗЧ. Питаю, їх ніхто не шукає? Каже, ні. Є персонаж, з 2022 в СЗЧ. Патрулі, що видають повістки, перевіряючи документи, бачать, що він ще числиться за місцем служби, діючий військовослужбовець. Не зрозуміло, чи перебуває у розшуку. Тож на теренах неньки розчинилося пару армій в СЗЧ
так отож, на 100К СЗЧ-порушників нема ресурсу, а на кілька лямів ухилянтів звідкись знайдеться
Доброго дня, заєкранні маміни подряпинки . Непонівечині герої захисту себе . Я не знаток , але тема невертачі з закордону і основні юридичні аспекти правових обов,язків держави перед населенням, розкрита ГЛУБОКО .(Навіть взриднув .) Тема обов,язків населення не мало навіть шансів на обговорення . Основні "домовята " написали багато цінних повідомлень . В мій адрес все четко написано , ВСЕ ПІДТВЕРЖДАЮ .
Флай-Я ціную ваше почуття гумору !( особливо про телефони )
Ну що , до 18 травня залишилось обговорити що треба з собою взяти до ТЦК . Гарного всім дня , і настрою . ОБІЙМАЮ . ( дуже стримано )
flyman написав:Його прихильники забувають про дві підписаних капітуляції, які залишив на розрулення наступнику.
Дай то Бог, щоб Зе підписав хоч би подібну "капітуляцію", бо скоріше всього нас чекає щось значно-значно гірше навіть від того ж парафованого Арахамією "Стамбула". Чи ви з тих, що вірять у кордони 91 і наші танки на красній площі?
неначасі, ще 2-3 контрнаступи для "покращення переговорних позицій"
я так розумію, що як не прихильник одного то зразу прихильник іншого, біполярне, чорно-біле, якщо не кордони 91, то капітуляція, третього не дано
То який ваш третій варіант завершення війни, якщо в кордони 91 не вірите, а "Мінськ-2" для вас - це капітуляція?
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 14 тра, 2024 15:32, всього редагувалось 1 раз.
sens написав:Повернути назад людей без примусу теж не можуть?
Наприклад я не бачу як вони це можуть зробити. Ті хто свалив побачили самі як воно можна жити там. Та зараз кожен робе свій вибір. Я не бачу жодної підстави повернутись з закордону сюди, навіть якщо завтра буде підписана мирова угода... Ради чого? Заради ЗП в 250 баксів? Там у багатьох житло халявне, допомогу отримують. Влаштуются на працю за 2К ойро в руки... Та все. Що саме тут ловити? Державу відкинуло на десятки років назад. Ніяких "налоговых раев" немає та не передбачається... Може якихось пару заводів тут відкриють для зниження ОРЕХ(дешева рабсила)... Це імхо - максимум.