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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8156815781588159>
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:24

  fler написав:Кількість 200+300+сзч ? Чи це так мало, що можна знехтувати?

До речі, про СЗЧ. Зустрічав в мережі інфу про 100 тис. військовослужбовців у СЗЧ. В держави нема зараз інструментів по виявленю та роботі з цими панами. Суд, дісбат, тюрма. Таку кількість судових процесів система не прожує.
Не знаю, скільки в реалі СЗЧ, але дві ілюстрації:
- підрозділ з приблизно 450 осіб переводять з Херсонської обл. на схід. По дорозі в СЗЧ уходять 80 осіб. По прибутті ще частина. У підрозділі залишається 150 осіб, передали до іншого підрозділу.
- колега з райентру. Розмова про мобілізацію. Каже, залишилися пенсіонери, та СЗЧ. Питаю, їх ніхто не шукає? Каже, ні. Є персонаж, з 2022 в СЗЧ. Патрулі, що видають повістки, перевіряючи документи, бачать, що він ще числиться за місцем служби, діючий військовослужбовець. Не зрозуміло, чи перебуває у розшуку.
Тож на теренах неньки розчинилося пару армій в СЗЧ
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:25

  flyman написав:
  ЛАД написав:Горячим поклонникам Порошенко.
Как известно, лидер фракции "ЕС" в Верховной Раде Петр Порошенко призвал Германию прекратить финансовую помощь украинцам, которые выехали за границу.

Требование Порошенко не финансировать помощь украинским беженцам за границей, имея двух сыновей, которые скрываются в Лондоне – это лицемерие. Об этом пишет эксперт Сергей Иванов.
.........

https://www.unian.net/politics/trebuya-ot-es-ne-pomogat-ukraincam-za-granicey-poroshenko-dolzhen-nachat-so-svoih-synovey-sbezhavshih-v-london-ekspert-12635394.html
Без комментариев.

Його прихильники забувають про дві підписаних капітуляції, які залишив на розрулення наступнику.

А наступник зашибісь розрулив. Злив не меншу територію, ракети/дрони падають по усій країні, бусіки їздять і ловлять людей.
Розрулив так розрулив!
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:26

  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав:
700 тыс тыловых крыс тоже кушать хотят, тут или или. Кормить всех сиська не сможет.

Щось є в мене сумніви в цих 700 тисяч тиловиків. З якого б тоді було проблемою групіровка в 50тисяч під харковом. І чого б перекидали бойові бригади з однієї ділянки фронту на іншу до того ж неповні по штату?

Через час з'ясується, що 1,2 млн на папері отримують зарплатню. А в наявності 400 тис.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:27

  whois2010 написав:Питаю, їх ніхто не шукає? Каже, ні
киевский ж/д вокзал проверка документов, цывильных не трогают только тех кто в форме.
  whois2010 написав:Через час з'ясується, що 1,2 млн на папері отримують зарплатню. А в наявності 400 тис.
по Киеву в военной форме шатается много кого. Может местная оборона, кто дроны сбивает. Часто езжу поездами на восток, там тоже много военных, на вокзалах в супермаркетах.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 14 тра, 2024 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:27

  whois2010 написав:
  fler написав:Кількість 200+300+сзч ? Чи це так мало, що можна знехтувати?

До речі, про СЗЧ. Зустрічав в мережі інфу про 100 тис. військовослужбовців у СЗЧ. В держави нема зараз інструментів по виявленю та роботі з цими панами. Суд, дісбат, тюрма. Таку кількість судових процесів система не прожує.
Не знаю, скільки в реалі СЗЧ, але дві ілюстрації:
- підрозділ з приблизно 450 осіб переводять з Херсонської обл. на схід. По дорозі в СЗЧ уходять 80 осіб. По прибутті ще частина. У підрозділі залишається 150 осіб, передали до іншого підрозділу.
- колега з райентру. Розмова про мобілізацію. Каже, залишилися пенсіонери, та СЗЧ. Питаю, їх ніхто не шукає? Каже, ні. Є персонаж, з 2022 в СЗЧ. Патрулі, що видають повістки, перевіряючи документи, бачать, що він ще числиться за місцем служби, діючий військовослужбовець. Не зрозуміло, чи перебуває у розшуку.
Тож на теренах неньки розчинилося пару армій в СЗЧ

так отож, на 100К СЗЧ-порушників нема ресурсу, а на кілька лямів ухилянтів звідкись знайдеться
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:1. Не знаю и сомневаюсь, что поддержка беженцев за границей идёт за счёт бюджета на поддержку Украины.

А ви дізнайтеся. І так, бюджет на підтримку біженців - це частина бюджету підтримки України.
Це по-перше. А по-друге, якщо постите якусь хуйню, то хоча б перевіряйте. По перепостили відверту брехню від провладних помийок, яка перекручує оригінальні слова Порошенка до невпізнаваності.
В оригіналі мова йшла про чоловіків призивного віку:
https://www.dw.com/uk/porosenko-frn-mae-pripiniti-finansuvati-colovikiv-z-ukraini/a-69028399
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 14 тра, 2024 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Доброго дня, заєкранні маміни подряпинки . Непонівечині герої захисту себе .
Я не знаток , але тема невертачі з закордону і основні юридичні аспекти правових обов,язків держави перед населенням, розкрита ГЛУБОКО .(Навіть взриднув .)
Тема обов,язків населення не мало навіть шансів на обговорення .
Основні "домовята " написали багато цінних повідомлень .
В мій адрес все четко написано , ВСЕ ПІДТВЕРЖДАЮ .

Флай-Я ціную ваше почуття гумору !( особливо про телефони )

Ну що , до 18 травня залишилось обговорити що треба з собою взяти до ТЦК .
Гарного всім дня , і настрою .
ОБІЙМАЮ . ( дуже стримано )
холява
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:32

  flyman написав:
  Schmit написав:
  flyman написав:Його прихильники забувають про дві підписаних капітуляції, які залишив на розрулення наступнику.

Дай то Бог, щоб Зе підписав хоч би подібну "капітуляцію", бо скоріше всього нас чекає щось значно-значно гірше навіть від того ж парафованого Арахамією "Стамбула".
Чи ви з тих, що вірять у кордони 91 і наші танки на красній площі?

неначасі, ще 2-3 контрнаступи для "покращення переговорних позицій"

я так розумію, що як не прихильник одного то зразу прихильник іншого, біполярне, чорно-біле, якщо не кордони 91, то капітуляція, третього не дано

То який ваш третій варіант завершення війни, якщо в кордони 91 не вірите, а "Мінськ-2" для вас - це капітуляція?
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 14 тра, 2024 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:Повернути назад людей без примусу теж не можуть?

Наприклад я не бачу як вони це можуть зробити.
Ті хто свалив побачили самі як воно можна жити там.
Та зараз кожен робе свій вибір. Я не бачу жодної підстави повернутись з закордону сюди, навіть якщо завтра буде підписана мирова угода...
Ради чого? Заради ЗП в 250 баксів? Там у багатьох житло халявне, допомогу отримують. Влаштуются на працю за 2К ойро в руки... Та все. Що саме тут ловити? Державу відкинуло на десятки років назад. Ніяких "налоговых раев" немає та не передбачається... Може якихось пару заводів тут відкриють для зниження ОРЕХ(дешева рабсила)... Це імхо - максимум.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:38

  whois2010 написав:Через час з'ясується, що 1,2 млн на папері отримують зарплатню. А в наявності 400 тис.

По завершенню війни з'ясується, що найбільше ветеранів проживає в ЖК Новопечерські Липки
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